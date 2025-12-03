ETV Bharat / state

साहिबगंज में गंगा के पानी की शुद्धता की जांच, टीम ने जल को जलीय जीव के लिए बताया बेहतर

साहिबगंज: अतुल्य गंगा ट्र्स्ट के वैज्ञानिक डॉ. अविनाश कुमार एवं डॉ. आनंद स्वास्टीन ने गंगा नदी के पानी को औसतन बेहतर बताया है. उन्होंने कहा कि जलीय जीव के लिए यह पानी अच्छा है, यहां के लोग इस पानी को फिल्टर करके पी सकते हैं. ये टीम साहिबगंज पहुंची हुई है.

दरअसल, ये टीम पिछले साल अक्टूबर माह में आई थी और टीम के सदस्यों ने गंगा जल की जांच के लिए कुछ नमूने लिए थे, इन नमूनों को दिल्ली स्थित टेक्नोलॉजिकल में शोध के लिए भेजा गया था. जांच में पाया गया कि साहिबगंज से होकर बहने वाली गंगा नदी के पानी का पीएच, टीडीएस, आयरन, फ्लोराइड, सिकल प्रदूषण, ईसी, फास्फोरस, अमोनियम, डीओ समेत दूसरे पानी में घुलनशील तत्व अन्य स्थानों से बेहतर है. जलीय जीव के साथ आम आदमी, फिल्टर कर पीने योग्य बना सकते हैं. इस टीम ने पिछले साल यहां कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम किए थे.

गंगा नदी के पानी की शुद्धता की जांच (Etv Bharat)

इस साल एक बार फिर से इस संस्थान के दो वैज्ञानिकों ने साहिबगंज के मुक्तेश्वर गंगा घाट के पास से गंगा का नमूना संग्रह किया है. इसी तरह ये वैज्ञानिक जिले के पांच प्वाइंट से राजमहल, उधवा तक जल लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी यात्रा पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक समाप्त कर देंगे. दरअसल, ये लोग 24 नवंबर से हरिद्वार से जांच सैंपल लेना शुरू किया था. जिसमें प्रयागराज, बनारस, पटना, कहलगांव, साहिबगंज से नमूना लेकर 5 दिसंबर को गंगा सागर तक यात्रा खत्म हो जाएगी. साहिबगंज में जांच के दौरान डॉ. रंजीत सिंह और ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य भी उनके साथ में थे.

क्या है अतुल्य गंगा ट्रस्ट?