सांसों पर संकट: क्या दिल्ली को मिलेगी कभी साफ़ हवा? जानिए विशेषज्ञ की राय

डॉ. गुप्ता ने कहा नई सरकार ने कई कदम उठाए हैं सड़कों की धूल कम करने से लेकर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के प्रबंधन तक.

दिल्ली की ज़हरीली हवा
दिल्ली की ज़हरीली हवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 27, 2025 at 11:25 AM IST

Updated : November 27, 2025 at 11:54 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली भारत की धड़कन, राजनीति का केंद्र, और करोड़ों सपनों का शहर लेकिन इन दिनों इस शहर की हवा में सिर्फ उम्मीद ही नहीं, बल्कि खतरा भी घुला हुआ है. प्रदूषण का स्तर कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता रहता है, और इसी अस्थिरता ने दिल्ली को देश का सबसे प्रदूषित महानगर बना दिया है. सरकारें लगातार कदम उठा रही हैं, पर अभी भी मंज़िल दूर दिखती है.

बीते दिनों सरकार ने GRAP की पाबंदियों में पुनर्गठन किया. कई चरण हटाए गए, कुछ को स्थिर किया गया, और कुछ नए नियम लागू हुए लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पाबंदियाँ बदल देने से दिल्ली की सांसें साफ़ हो सकती हैं?

डॉ. अनिल गुप्ता ने बातचीत (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने इस विषय पर बात की तो डॉ. अनिल गुप्ता जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) के सदस्य हैं. उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अभी और कई सालों तक ठोस काम की आवश्यकता है.


डॉ. गुप्ता के मुताबिक,

"दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सालों से “खराब” श्रेणी में बना हुआ है. उनका मानना है कि सरकारों ने प्रदूषण के मूल स्रोतों को खत्म करने पर उतना मजबूत और निरंतर काम नहीं किया, जितनी ज़रूरत थी. “अगर AQI सामान्य दिनों में 50 से 100 के बीच रहता है,” वे बताते हैं, “तो सर्दियों में यह 200–250 तक पहुंच जाता है, और कई बार 400 से भी ऊपर चला जाता है.” हवा में नमी, ठंड, हवा की गति में कमी ये सभी स्थितियाँ प्रदूषण को और भड़काती हैं."

दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आठ पैरामीटर शामिल हैं, जिनमें से छह अक्सर “संतोषजनक से मध्यम” स्थिति में रहते हैं, लेकिन दो पैरामीटर PM10 और खासतौर पर PM2.5 गंभीर श्रेणी में बने रहते हैं यही वे महीन कण हैं जो हमारी सांसों में घुसकर फेफड़ों और दिल पर हमला करते हैं.

पिछले वर्षों की तुलना में कुछ सुधार जरूर दिखा है करीब 50 पॉइंट तक लेकिन यह सुधार भी इतना नहीं कि शहर आराम की सांस ले सके. कुछ साल पहले AQI ने 999 का आंकड़ा भी पार कर लिया था, जो दुनिया में प्रदूषण के सबसे चरम स्तरों में से एक है.

डॉ. गुप्ता का मानना है कि नई सरकार ने कई कदम उठाए हैं सड़कों की धूल कम करने से लेकर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के प्रबंधन तक. अब लगभग 6000 टन कचरा रोज़ाना कलेक्ट किया जा रहा है ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी सुधार की कोशिशें जारी हैं पर डॉ. गुप्ता मानते हैं कि असली लड़ाई अभी बाकी है खासतौर पर पराली जलाने और औद्योगिक प्रदूषण को पूरी तरह रोकना आवश्यक है.

वे स्पष्ट कहते हैं अगर सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रही तो आने वाले तीन से चार सालों में हालत बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना चाहिए.

दिल्ली को अब एक एनवायरनमेंट मास्टर प्लान की जरूरत है 20 साल का विज़न, जिसमें शहर के हर हिस्से के लिए अलग रणनीति हो. दिल्ली घनी आबादी वाला क्षेत्र है 1400 वर्ग किलोमीटर में 3 करोड़ लोग. ऐसे में बिना ठोस प्लानिंग के प्रदूषण को हराना नामुमकिन है.

डॉ. गुप्ता मानते हैं कि प्रदूषण दो तरह का है एक नेचुरल, जैसे अफ्रीका में ज्वालामुखी फटने का असर, और दूसरा मैन-मेड, यानी ट्रैफिक, पराली, उद्योग, और सड़क की धूल. असली समाधान तभी आएगा जब इन मैन-मेड स्रोतों को सख्ती से खत्म किया जाएगा.

दिल्ली की हवा अभी भी ज़हरीली है, लेकिन उम्मीद जिंदा है अगर योजना ठोस हो, नीयत मजबूत हो, और काम निरंतर हो. दिल्ली को स्वच्छ हवा चाहिए, और अब यह अधिकार नहीं ज़रूरत है.

POLLUTION EXPERT
DOCTOR ANIL GUPTA
DELHI POLLUTION
DELHI NEWS
