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मोबाइल का बच्चों पर पड़ रहा डीप इंम्पैक्ट, बोलने में कमी, चिड़चिड़ापन बढ़ा, डॉक्टर ने पैरेंट्स को किया अलर्ट

मोबाइल का बच्चों पर पड़ रहा डीप इंम्पैक्ट ( ETV Bharat )

Mobile impact on Children : बच्चों को खाना खिलाने से लेकर उन्हें व्यस्त रखने तक, अभिभावकों के लिए मोबाइल फोन अब आसान विकल्प बन गया है. लेकिन यही आदत धीरे-धीरे मासूमों के मानसिक, सामाजिक और भाषाई विकास के लिए चुनौती बनती जा रही है. मोबाइल पर घंटों वीडियो देखने, रील्स चलाने और ऑनलाइन गेम खेलने का असर अब बच्चों की बोलने और समझने की क्षमता पर दिखाई देने लगा है. स्थिति यह है कि फरीदाबाद में हर महीने 120 से अधिक अभिभावक अपने बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (डीईआईसी) पहुंच रहे हैं.

बच्चों पर नजर आ रहा असर : कोरोना काल के दौरान बच्चों को मोबाइल देने का चलन तेजी से बढ़ा था. उस समय ऑनलाइन पढ़ाई और घर में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए फोन का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन कई परिवारों में यह आदत आज तक नहीं छूटी. अब इसका असर बच्चों के व्यवहार, बातचीत और दूसरे बच्चों के साथ घुलने-मिलने की क्षमता पर नजर आ रहा है.

मोबाइल का बच्चों पर पड़ रहा डीप इंम्पैक्ट (ETV Bharat) जुड़वा बेटियों की बोलने की क्षमता हुई प्रभावित : फरीदाबाद के सूर्या विहार निवासी एक पिता ने बताया कि उनकी दो जुड़वा बेटियां करीब दो साल की हैं. शुरुआत में दोनों धीरे-धीरे बोलना सीख रही थीं, लेकिन मोबाइल देखने की आदत बढ़ने के बाद उनके बोलने में कमी आने लगी. दोनों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी दिखाई देने लगा. डॉक्टरों से परामर्श लेने पर बच्चों के विकास संबंधी समस्या का पता चला. फिलहाल दोनों का इलाज और थेरेपी चल रही है. पिता के मुताबिक, डॉक्टरों ने बच्चों में डेवलपमेंटल ऑटिज्म से जुड़े लक्षणों की जांच और इलाज की प्रक्रिया शुरू की है. फरीदाबाद के सूर्या विहार निवासी एक पिता ने बताया कि उनकी दो जुड़वा बेटियां करीब दो साल की हैं. शुरुआत में दोनों धीरे-धीरे बोलना सीख रही थीं, लेकिन मोबाइल देखने की आदत बढ़ने के बाद उनके बोलने में कमी आने लगी. दोनों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी दिखाई देने लगा. डॉक्टरों से परामर्श लेने पर बच्चों के विकास संबंधी समस्या का पता चला. फिलहाल दोनों का इलाज और थेरेपी चल रही है. पिता के मुताबिक, डॉक्टरों ने बच्चों में डेवलपमेंटल ऑटिज्म से जुड़े लक्षणों की जांच और इलाज की प्रक्रिया शुरू की है. ये भी पढ़ें : स्कूल हमले में घायल बच्ची PGI से स्वस्थ होकर घर लौटी, परिजनों ने फूलों से किया स्वागत, महिला आयोग बोला- 'बच्चों को मोबाइल ना दें' बातचीत करने में होने लगी परेशानी : सेक्टर-91 निवासी एक पिता ने बताया कि उनका नौ वर्षीय बेटा पहले पढ़ाई में अच्छा था और सामान्य रूप से बातचीत भी करता था. धीरे-धीरे उसकी मोबाइल में रुचि बढ़ती गई. शुरुआत में परिवार ने इस आदत को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में बच्चे के व्यवहार और बोलने के तरीके में बदलाव आने लगा. अब वह कम बातचीत करता है और बोलते समय हकलाने की समस्या भी होने लगी है. दूसरे बच्चों के साथ उसका मेलजोल भी कम हो गया. इसके बाद परिवार ने डॉक्टरों से संपर्क किया. फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है और उसमें धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है. ऑनलाइन गेमिंग ने किशोर को पहुंचाया अस्पताल : मोबाइल का दुष्प्रभाव केवल छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है. पल्ला क्षेत्र के करीब 17 वर्षीय किशोर का मामला भी सामने आया है. परिजनों के अनुसार, मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने लगी. इसके साथ ही वो ऑनलाइन गेमिंग में इस कदर उलझ गया कि गेम के चक्कर में लाखों रुपये गंवा बैठा. आर्थिक नुकसान और लगातार गेम खेलने की आदत के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी और वह अवसाद में रहने लगा. परिवार को जब उसकी स्थिति का पता चला तो उसे बादशाह खान नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.