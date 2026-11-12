मोबाइल का बच्चों पर पड़ रहा डीप इंम्पैक्ट, बोलने में कमी, चिड़चिड़ापन बढ़ा, डॉक्टर ने पैरेंट्स को किया अलर्ट
Mobile impact on Children : मोबाइल ने जहां हमारी जिंदगी आसान की है, वहीं बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव भी नजर आ रहा है.
Published : November 12, 2026 at 7:37 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 7:54 PM IST
Mobile impact on Children : बच्चों को खाना खिलाने से लेकर उन्हें व्यस्त रखने तक, अभिभावकों के लिए मोबाइल फोन अब आसान विकल्प बन गया है. लेकिन यही आदत धीरे-धीरे मासूमों के मानसिक, सामाजिक और भाषाई विकास के लिए चुनौती बनती जा रही है. मोबाइल पर घंटों वीडियो देखने, रील्स चलाने और ऑनलाइन गेम खेलने का असर अब बच्चों की बोलने और समझने की क्षमता पर दिखाई देने लगा है. स्थिति यह है कि फरीदाबाद में हर महीने 120 से अधिक अभिभावक अपने बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (डीईआईसी) पहुंच रहे हैं.
बच्चों पर नजर आ रहा असर : कोरोना काल के दौरान बच्चों को मोबाइल देने का चलन तेजी से बढ़ा था. उस समय ऑनलाइन पढ़ाई और घर में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए फोन का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन कई परिवारों में यह आदत आज तक नहीं छूटी. अब इसका असर बच्चों के व्यवहार, बातचीत और दूसरे बच्चों के साथ घुलने-मिलने की क्षमता पर नजर आ रहा है.
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बातचीत करने में होने लगी परेशानी : सेक्टर-91 निवासी एक पिता ने बताया कि उनका नौ वर्षीय बेटा पहले पढ़ाई में अच्छा था और सामान्य रूप से बातचीत भी करता था. धीरे-धीरे उसकी मोबाइल में रुचि बढ़ती गई. शुरुआत में परिवार ने इस आदत को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में बच्चे के व्यवहार और बोलने के तरीके में बदलाव आने लगा. अब वह कम बातचीत करता है और बोलते समय हकलाने की समस्या भी होने लगी है. दूसरे बच्चों के साथ उसका मेलजोल भी कम हो गया. इसके बाद परिवार ने डॉक्टरों से संपर्क किया. फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है और उसमें धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है.
ऑनलाइन गेमिंग ने किशोर को पहुंचाया अस्पताल : मोबाइल का दुष्प्रभाव केवल छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है. पल्ला क्षेत्र के करीब 17 वर्षीय किशोर का मामला भी सामने आया है. परिजनों के अनुसार, मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने लगी. इसके साथ ही वो ऑनलाइन गेमिंग में इस कदर उलझ गया कि गेम के चक्कर में लाखों रुपये गंवा बैठा. आर्थिक नुकसान और लगातार गेम खेलने की आदत के कारण उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी और वह अवसाद में रहने लगा. परिवार को जब उसकी स्थिति का पता चला तो उसे बादशाह खान नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
बच्चों में दिखाई दे रहे ऑटिज्म जैसे लक्षण : डॉक्टरों के पास पहुंचने वाले बच्चों में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. इनमें देर से बोलना, बोलना शुरू करने के बाद अचानक बोलना कम कर देना या बंद कर देना, आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करना और दूसरे बच्चों के साथ खेलने या बातचीत में रुचि नहीं लेना प्रमुख हैं. इसके अलावा कुछ बच्चे मोबाइल नहीं मिलने पर गुस्सा करने लगते हैं. उनमें चिड़चिड़ापन, जरूरत से ज्यादा सक्रियता और अकेले रहने की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है. विशेषज्ञ इन लक्षणों को वर्चुअल ऑटिज्म से जोड़कर देखते हैं. इसमें अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण बच्चे वास्तविक दुनिया के सामाजिक संपर्क और संवाद से दूर होते जाते हैं. हालांकि, ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म की स्थिति का निर्धारण केवल लक्षणों के आधार पर नहीं किया जा सकता. इसके लिए विशेषज्ञों की ओर से उचित चिकित्सकीय मूल्यांकन जरूरी है.
समय रहते स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी : जिला नागरिक अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉ. वंदना ने बताया कि "हर महीने 120 से अधिक अभिभावक बच्चों में विकास और व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं. इनमें ऐसे बच्चों की संख्या भी काफी है, जो लंबे समय तक मोबाइल फोन पर वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं या अन्य डिजिटल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं. उन्होंने बताया कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण कुछ बच्चों में बोलने की क्षमता प्रभावित होने, बातचीत कम करने, आंखों से संपर्क नहीं बनाने और दूसरे बच्चों के साथ घुलने-मिलने में परेशानी जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं. मोबाइल नहीं मिलने पर गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन भी चिंता का विषय है.
अभिभावकों को डॉक्टर की सलाह : डॉ. वंदना ने अभिभावकों को सलाह दी कि बच्चों को मोबाइल की आदत से धीरे-धीरे दूर करें और उनकी दिनचर्या में आउटडोर गेम, शारीरिक गतिविधियों और परिवार के साथ बातचीत को शामिल करें. बच्चों को मोबाइल देकर व्यस्त रखने के बजाय उनके साथ समय बिताना जरूरी है. यदि किसी बच्चे के बोलने, समझने या व्यवहार में असामान्य बदलाव दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें. शुरुआती स्तर पर ही बाल रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श लेकर जरूरी उपचार और थेरेपी शुरू करवानी चाहिए.
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