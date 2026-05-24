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पटना में नौतपा का सितम! बच्चों पर रखें नजर; खाली पेट न सोने दें, 11 से 4 बजे के बीच बाहर जाने पर पाबंदी

अस्पतालों में आरक्षित बेड: पीएचसी और सीएचसी में दो बेड, सब डिविजनल अस्पताल में पास बेड और सदर अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए गए हैं. इसके अलावा सभी आशा को दो पैरासिटामोल और दो ओआरएस दिया गया है, आंगनबाड़ी को भी पैरासिटामोल और ओआरएस का 10 पैकेट दिया गया है.

स्वास्थ्य विभाग की तैयारी: ऐसे में गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी की हुई है. पटना के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और सिविल सर्जन के प्रभार में कार्यरत डॉ सुभाष प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के जितने भी पीएचसी, सीएचसी, रेफरल अस्पताल और सदर अस्पताल हैं वहां हीट स्ट्रोक के लिए डेडीकेटेड वार्ड बनाए गए हैं.

पटना: राजधानी पटना में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है और मौसम विभाग की मानें तो अगले एक सप्ताह में भी गर्मी से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. ऊपर से अभी नौतपा में तापमान और अधिक महसूस होने वाला है. ऐसे में अभी के समय राजधानी के अस्पतालों में उल्टी, दस्त, डायरिया, चक्कर आने की शिकायत को लेकर के ओपीडी और इमरजेंसी में मरीज पहुंच रहे हैं. इसमें बच्चे और बुजुर्ग के साथ कोमॉरबिड मरीजों की संख्या अधिक है.

सावधानी बरतने की अपील: उन्होंने कहा कि लोगों से अपील भी की जा रही है कि दिन में 11:00 से शाम 4:00 तक घर से बाहर न निकलें और बीमार और बच्चे तो बिल्कुल ना निकलें. बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी घर से बाहर न निकलें और बहुत आवश्यक हो तो सिर को सूती कपड़े से ढक कर बाहर निकलें. इसके अलावा यह भी अपील भी की जा रही है कि यदि गर्मी में धूप में बाहर निकल रहे हैं तो समय-समय पर पानी पीते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें. साथ में पानी की बोतल रखें.

पटना के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ सुभाष प्रसाद सिंह (ETV Bharat)

"इस समय तरल पदार्थ का सेवन बहुत फायदेमंद है. किसी भी बच्चे को खाली पेट नहीं सोने दिया जाए. बच्चों को अभी के समय हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का सेवन कराएं जिससे कि उनके शरीर में ग्लूकोज की कमी ना हो. इसके अलावा बच्चों को दिन में एक बार जरूर स्नान कराएं. गर्मी की छुट्टियां भी हो गई हैं तो वह अभिभावकों को सलाह दे रहे हैं कि बच्चे कितना भी जिद करें लेकिन स्ट्रीट फूड और तैलीय भोजन कराने से परहेज करें." -डॉ सुभाष प्रसाद सिंह, प्रभारी सिविल सर्जन

बच्चों की स्किन और धूप से बचाव: इसके अलावा बच्चों पर निगरानी रखें कि वह दिन में 11:00 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलें क्योंकि बच्चे खेलने कूदने के लिए बाहर चले जा रहे हैं और धूप में बीमार पड़ रहे हैं. बच्चों को खेलना है तो शाम 5:00 के बाद निकलें. क्योंकि धूप में खेलने से बच्चों की त्वचा अभी लाल हो रही है और घमौरियां-खुजली परेशान कर रही हैं. अभी गर्मी के कारण बच्चों में स्किन इन्फेक्शन के भी मामले बढ़े हुए हैं.

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