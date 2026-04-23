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गर्मी ने बढ़ाई JVBNL की बेचैनी! सूख रही है पावर सब स्टेशन की अर्थिंग, ट्रांसफर बचाने के लिए बिजलीकर्मियों की हुई छुट्टी रद्द

रांची में बिजली की बढ़ती मांग JVBNL के लिए चुनौती बन रही है. पावर सब स्टेशन की अर्थिंग को बचाना भी मुश्किल हो रहा है.

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पावर सब स्टेशन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 12:15 PM IST

4 Min Read
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रांची: राज्य में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. आम लोगों के साथ-साथ बिजली विभाग भी खासा परेशान है. एक तरफ तापमान बढ़ने की वजह से मांग बढ रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली उपकरण असुरक्षित होने लगे हैं. हालत यह है कि पावर सब स्टेशन के अर्थिंग को बचाने के लिए बने बोरिंग सुखने लगे हैं.

राजधानी के प्राइम लोकेशन में स्थित हरमू सब स्टेशन में बीते तीन दिनों से बोरिंग फेल होने से अर्थिंग सुखने लगा है, जिससे यहां लगा ट्रांसफार्मर को बचाकर रखना चुनौती बन गया है. पावर सब स्टेशन के कर्मी की मानें तो यदि यही स्थिति बनी रही तो ट्रांसफार्मर क्षमता से अधिक गर्म होगा और इससे तकनीकी खराबी आएगी. फिलहाल विकल्प के तौर पर बाहर से पानी लाकर अर्थिंग को बचाया जा रहा है.

जानकारी देते JVBNL के अधीक्षण अभियंता और सब स्टेशन कर्मी (Etv Bharat)
  • राज्य में डीवीसी कमांड एरिया को छोड़कर अन्य स्थानों के लिए 2200 मेगावाट बिजली डिमांड.
  • रांची में दिन में करीब 500 मेगावाट और पीक ऑवर में 550 मेगावाट बिजली की मांग.
  • जेबीवीएनएल की ओर से करीब 1900 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती है.
  • मांग के अनुरूप करीब 300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति में कमी.
  • मंगलवार को राज्य भार प्रेषण केन्द्र में 200 मेगावाट की कमी रही.
  • खूंटी, लोहरदगा में लगातार तीन दिनों से बिजली में कटौती की जा रही है.
  • पीक ऑवर शाम सात बजे से रात 11 बजे तक निर्बाध आपूर्ति चुनौती बना हुआ है.

पीक ऑवर में लोडशेडिंग शुरू

अप्रत्याशित गर्मी की वजह से राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए लोग घरों में एसी कूलर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. राज्य भार प्रेषण केंद्र के अनुसार डीवीसी कमांड एरिया को छोड़कर राज्य में 2200 मेगावाट बिजली की मांग बुधवार को दर्ज की गई, जिसमें सेंट्रल पुल और राज्य से उत्पादित करीब 2000 मेगावाट बिजली प्राप्त हुई है.

दिन के समय सोलर पावर और थर्मल से उत्पादित बिजली से लोड शेडिंग कम होता है, लेकिन पीक आवर यानी शाम सात बजे से रात 11 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति में कमी देखी जा रही है. तापमान में हो रही वृद्धि को देखते हुए जेबीवीएनएल ने अपने सभी फिल्ड ऑफिसर की छुट्टी रद्द कर दी और पीक ऑवर में अपने-अपने सब स्टेशन क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया है.

बिजली बचाने को लेकर आम उपभोक्ताओं से अपील

रांची प्रक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता दीनानाथ साहू की मानें तो गर्मी की वजह से अर्थिंग सुख जाता है, जिसके कारण सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर में तकनीकी खामियां आना शुरू हो जाती है. इसके अलावा ट्रांसफार्मर जलने की भी शिकायत आना शुरू हो गया है. हालांकि जो भी शिकायतें आ रही हैं, उसे जल्द दूर किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि राजधानी में पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जा रही है. हालांकि लोकल फाल्ट की वजह से कहीं-कहीं बिजली आपूर्ति में बाधा आती है. उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि पीक आवर में बिजली की बर्बादी न हो इसका जरूर ध्यान रखा जाए. एसी कम से कम चलाया जाए और जरूरत के अनुसार ही बल्ब जलाएं. क्योंकि उस समय कमर्शियल और घरेलू दोनों कंज्यूमर के द्वारा बिजली की खपत की जाती है. बहरहाल बढ़ते तापमान से जहां आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई हैं, वहीं बिजली विभाग के लिए भी चुनौती बनी हुई है.

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रांची में बिजली मांग में वृद्धि
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