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Special : सस्ते दाम के चलते सीएनजी कार ले रहे हैं तो हो जाएं सावधान! 7 माह में 12 रुपए महंगी हुई, बिगाड़ा एवरेज का बजट

कोटा: सड़क पर सस्ते दाम में चलने के लिए लोगों ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) कार का विकल्प अपनाया था. पेट्रोल कारों से महंगी भी आती है, लेकिन अब इन लोगों का यह सपना धीरे-धीरे टूटता जा रहा है. क्योंकि सीएनजी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी नजर आ रही है. सीएनजी के लिए भारत विदेशों पर निर्भर है. ऐसे में यह भी आयातित प्रोडक्ट है और पेट्रोल-डीजल की तरह खाड़ी के साथ अन्य देशों से आ रहा है.

ईरान युद्ध के बाद इसके दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. हालात काफी विकट हो गए हैं. अब सीएनजी कार चलाने वाले वाहन चालकों को यह किफायती नहीं लग रही है. लगभग पेट्रोल की कुछ कारों से तो यह एक सामान जैसी हो गई है. पिछले 7 महीने में सीएनजी पर करीब 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में इसका दाम 104 रुपए पर पहुंच गया है.

इसमें काफी अच्छा एवरेज मिलता है. इसके अलावा फ्यूल की भी सेविंग हो जाती है. सीपी चौधरी का यह भी कहना है कि सीएनजी गैस व्हीकल के लिए काफी मुफीद रहती है. इंजन की भी सेफ्टी इसमें रहती है. इससे इंजन पर कोई असर नहीं होता है. दाम बढ़ाने के बावजूद भी अच्छा एवरेज की वजह से यह है, ग्राहकों के लिए काफी मुफीद है. सबसे बड़ी बात है कि इससे किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है. यह ग्रीन गैस में आती है.

पेट्रोल से कम दाम, अच्छा एवरेज व पॉल्यूशन फ्री : राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के डिप्टी जनरल मैनेजर सीपी चौधरी का कहना है कि भारत में नेचुरल गैस की उपलब्धता केवल 6 फीसदी है, जबकि दूसरे देशों पर ही इसके निर्भरता है. आयात होती है, इसीलिए वहां दाम बढ़ने पर यहां भी दाम बढ़ रहे है. युद्ध के समय यह महंगी हो गई है, आने वाले दिनों में भारत में उत्पादन बढ़ेगा तो यह दाम भी कम होंगे. पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी व पीएनजी के दाम हमेशा कम ही बढ़ते हैं. साल में दो या तीन बार ही बढ़ाए जाते हैं. अभी भी पेट्रोल से काफी कम दाम चल रहा है.

साल की शुरुआत में पेट्रोल 104.26 रुपए लीटर था, इसमें 7.95 रुपए की बढ़ोतरी अभी तक हुई है. इसके बाद 112.21 रुपए प्रति लीटर दाम हो गए हैं. जबकि डीजल के दाम शुरुआत में 89.79 रुपए लीटर थे. यह दाम 7.57 रुपए बढ़कर 97.36 प्रति लीटर हो गए हैं. हालांकि, 1 अप्रैल से अभी तक सीएनजी के दाम में 11.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. इसके 1 अप्रैल को दाम 92.50 रुपए प्रति किलो थे, यह बढ़कर 104 रुपए प्रति किलो हो गए हैं.

सीएनजी कार चालक कहते हैं कि महंगी कार लेकर अब महंगी सीएनजी डलवाना मजबूरी हो गया है. अब पेट्रोल और सीएनजी कार में ज्यादा अंतर नहीं रहा है. कोटा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुमीत सिंह बेदी का कहना है कि इस साल 1 जनवरी से अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम में 7 से 8 रुपए के बीच बढ़ोतरी हुई है.

1 लाख ज्यादा दिया, नुकसान का हुआ सौदा : बूंदी जिले के निवासी लेखराज मीणा का कहना है कि उन्होंने करीब 1 साल पहले सीएनजी कार ली है, तब काफी अंतर उन्हें लगता था. पेट्रोल कार से यह करीब 1 लाख रुपए महंगी है. इस समय शुरुआत में तो काफी टीक था और बचत सीएनजी फ्यूल से हो रही थी. अब लगातार दाम बढ़ रहे हैं. इसलिए सस्ते दाम पर कार चलने का मजा वह खत्म होता जा रहा है. यह सौदा महंगा लगने लगा है.

इस साल फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी... (ETV Bharat GFX)

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बीते एक साल में ही 13 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हुई है. वैसे भी सीएनजी कार आमतौर पर पेट्रोल वेरिएंट से एक लाख महंगी होती है. इसमें अलग से सीएनजी का सिस्टम और सिलेंडर होता है. सीएनजी वाली कारें पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चल सकती है. पहले से पेट्रोल या डीजल पर चल रहे वाहनों में भी सीएनजी फिट हो जाता है, इसके लिए सीएनजी किट लगवाना पड़ता है. उसके लिए भी कारों के लिए एक लाख के आसपास पैसा देना पड़ रहा है. जबकि शेष अन्य वाहनों के लिए ज्यादा है. कोटा में कई बसें भी सीएनजी पर चल रही है, जिनमें बाद में किट फिट करवाए गए हैं.

सीएनजी कार में फ्यूल भरता पेट्रोल पंप कर्मचारी (ETV Bharat Kota)

अब बढ़े दाम तो खत्म हो जाएगा फायदा : कोटा शहर में 2017 से सीएनजी ऑटो चलाने वाले की नवदीप सिंह का कहना है कि जब उन्होंने ऑटो चलाना शुरु किया था, तब 48 रुपए सीएनजी के दाम प्रति किलो हुआ करते थे, लेकिन अब यह दाम काफी बढ़ गए हैं. दोगुने से भी ज्यादा दाम हो गए हैं. अब 104 के आसपास चले गए हैं. सीएनजी से ऑटो चलाना वर्तमान में उन्हें किफायत भरा भी नहीं रहा है. इतना किराया भी उन्हें यात्री नहीं देते हैं. मोड़क निवासी उस्मान का कहना है कि सीएनजी कर लेने से कोई फायदा उन्हें नहीं हुआ है. सीएनजी के दाम लगातार काफी बढ़ गए हैं. यह दाम डीजल से ज्यादा और पेट्रोल से थोड़े कम है. अब केवल सीएनजी पर एवरेज ज्यादा मिलता है, यह फायदा है. आगे दाम बढ़ते हैं तो यह भी खत्म हो जाएगा.

सीएनजी ऑटो में फ्यूल भरता पेट्रोल पंप कर्मचारी (ETV Bharat Kota)

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हर चौथी कार बिक रही सीएनजी : कोटा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुमीत सिंह बेदी का कहना है कि कार सेगमेंट में बात की जाएं तो पेट्रोल व्हीकल करीब 40, सीएनजी 25, डीजल 17, इलेक्ट्रिक 8 और हाइब्रिड करीब 10 बिक रही है. ऐसे में पेट्रोल के बाद लगातार सीएनजी की तरफ ही कस्टमर घूम रहा है. सीएनजी पर डिपेंडेंसी बाहर के देशो से सप्लाई पर है. गुजरात में प्लांट चालू है, लेकिन अभी भारत के हिसाब से उत्पादन नहीं है. सीएनजी की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और गाड़ियां भी आ रही है. सरकार को उसको मेंटेन करने के लिए दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस फ्यूल की एवरेज अच्छी आती है तो इसकी तरफ व्हीकल कन्वर्ट भी हो रहे है.

पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने के लिए लगी वाहनों की कतार (ETV Bharat Kota)

सीएनजी से 4 रुपए किमी में कार का सफर : भारत की बात की जाए तो पेट्रोल गाडियां का एवरेज 18 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति लीटर है, कुछ हाइब्रिड गाड़ियां 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक भी एवरेज दे देती है. हालांकि, सीएनजी की गाड़ियों में एवरेज काफी बेहतर है. यह 18 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के बीच है. औसत करीब 28 किमी के आसपास है. ऐसे में पेट्रोल कार से चलना 5 से 7 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ रहा है. जबकि सीएनजी गाड़ी से चार रुपए किमी पड़ रहा है, जबकि एक-दो साल पहले सीएनजी से चलना 3 रुपए प्रति किलोमीटर से भी कम था.