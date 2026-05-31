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बनारस के घाट बन रहे मौत का ठिकाना; इस साल अब तक 21 मौतें, आखिर क्या है वजह?

गौरतलब हो कि वाराणसी के अस्सी घाट, तुलसी घाट, शिवाला घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट, पांडे घाट, सिंधिया घाट, रविदास घाट, चौसट्टी घाट सहित अन्य कई घाटों पर नहाने के दौरान थोड़ी सी लापरवाही लोगों की डूबने की वजह बनती है. इन्हीं घाटों पर अधिकतर हादसे हो रहे हैं.

धर्म नगरी में कुल 84 घाट हैं. हर दिन लगभग 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों का आगमन होता है, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद गंगा में बोटिंग राइड का आनंद लेते हैं. इन सबके बीच ऐसी कई अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं. हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद यह रुक नहीं रहीं. इस साल ही अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है. हालांकि, 66 लोगों को बचाया भी गया है.

वाराणसी : बनारस के घाट न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि सुकून के लिए भी जाने जाते हैं. देश के कोने-कोने से ही नहीं, विदेश से भी सैलानी यहां आते हैं, सीढ़ियों पर बैठकर गंगा की अविरल लहरों को निहारते हैं. इसके साथ ही घाटों पर धार्मिक क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं. मंदिरों की घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण ही दैवीय हो जाता है. लेकिन, बीते सालों की घटनाएं दूसरी ही तस्वीर दिखा रही हैं. ये घाट मौत का ठिकाना बन रहे हैं. बनारस में डूबने वालों के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं. बीते 5 सालों की बात करें तो 100 से ज्यादा लोग गंगा में डूब चुके हैं. पहले ये घटनाएं कुछ सीमित घाटों पर ही होती थीं, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है.

क्या कहते हैं पुलिस अफसर

इस बारे में एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने कहते हैं कि, वाराणसी में पहले से ही नौका विहार के मानक तय हैं और नाविक उसी के अनुसार गंगा में नौका संचालन करते हैं. सुरक्षा के तहत जल पुलिस एनडीआरएफ के जवान नागरिक पुलिस लगातार घाटों की पेट्रोलिंग करती है और उसके साथ ही नविक-पर्यटकों को जागरुक करती है. एनडीआरएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट करते हैं. घाटों पर पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है. यहां हर घाट पर गोताखोर मौजूद रहते हैं, यदि किसी तरीके की कोई घटना होती है तो तत्काल उनकी मदद से व्यक्ति को सुरक्षित किया जाता है. यदि आंकड़ें देखें तो इस साल अब तक 21 लोगों के डूबने से मौत हुई है. हालांकि जवानों की तत्परता और गोताखोरों की मदद से 66 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया है.

बनारस का तुलसी घाट. (Photo Credit; ETV Bharat)

60 से ज्यादा नावें सीज

बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही जो संवेदनशील घाट हैं, जहां डूबने की आशंका ज्यादा होती है, वहां साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं. स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए विशेष सेफ्टी नेट और फ्लोटिंग बैरिकेट्स का जाल बिछाया जा रहा है. वाराणसी में नावों पर सुरक्षा के सभी व्यवस्था मानकों के साथ लाइव जैकेट को अनिवार्य कर दिया गया है. लापरवाही करने पर कार्रवाई भी हो रही है. अब तक 60 से ज्यादा नावों को सीज कर दिया गया है. लगातार यह अपील भी करते हैं कि यात्री भी मानकों का ख्याल रखने के साथ ही गंगा में स्नान और नौका विहार करें.

गंगा महल घाट. (Photo Credit; ETV Bharat)

33000 से ज्यादा लाइव जैकेट का वितरण

बनारस के घाटों पर हो रही मौतों को रोकने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से तमाम कार्रवाई भी की जाती है. इसी क्रम में नागरिकों में 33 हजार 300 लाइव जैकेट का वितरण भी किया जा रहा है. इस बारे में एडीएम एफआर डॉ. सदानंद गुप्ता की मानें तो नाविकों को लगातार सेंसटाइज किया जा रहा है कि वह गंगा में नौका विहार करने वाले पर्यटकों को मानक के अनुसार ही नाव में बैठाएं. इसके साथ ही जो भी व्यक्ति लाइफ जैकेट पहनने से मना करता है, उसको नाव पर सावरी न करने दें. कहा कि लाइफ जैकेट गंगा विहार करने वाले यात्रियों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि बाइक पर हेलमेट. हम लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से नविकों में किट वितरित कर रहे हैं और उन्हें लाइव जैकेट के महत्व के बारे में बता रहे हैंं. अपील है कि बनारस आने वाला हर व्यक्ति जो नौका विहार करना चाहता है वह की लाइफ जैकेट पहने. यदि उसे गंगा में स्नान करना है तो बैरिकेट्स के भीतर ही करे.

लापरवाही से हो रहे हादसे

इस बारे में नविकों का कहना है कि हम यहां आने वाले सभी पर्यटकों को लाइफ जैकेट, रिंग टॉर्च रस्सी उपलब्ध कराते हैं और हर नाव पर इस तरीके की व्यवस्था होती है. हमारे लिए दिक्कत तब बढ़ जाती है जब यात्री ही लाइव जैकेट पहनने से मना कर देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि नाम के लिए यात्री जैकेट पहन लेते हैं लेकिन बीच धारा में जाते-जाते फोटो खींचने सेल्फी के चक्कर में लाइव जैकेट उतार देते हैं.

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