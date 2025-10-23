ETV Bharat / state

बिना सलाह के एंटीबायोटिक दवाइयां स्वास्थ्य के लिए खतरा, चिकित्सकों ने दी चेतावनी

बिना चिकित्सक सलाह के एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन बढ़ा, जिसके चलते मरीजों में रेजिस्टेंस और गंभीर किडनी व यूरिनरी संक्रमण देखे जा रहे हैं.

अस्पताल में लगी भीड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 5:44 PM IST

जयपुर: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में स्थित यूरोलॉजी विभाग में हाल ही में ऐसे मामलों में इजाफा देखा गया है, जहां मरीज मामूली बीमारियों में बिना चिकित्सक की सलाह एंटीबायोटिक दवाइयां ले रहे हैं. विभागाध्यक्ष डॉ. शिवम प्रियदर्शी के अनुसार, करीब 30 प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जिन पर सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं हो रहा.

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और गंभीर संक्रमण: यूरोलॉजी विभाग में पेट और यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिसमें किडनी इंफेक्शन और यूरिनरी इंफेक्शन प्रमुख हैं. डॉ. प्रियदर्शी ने बताया कि अब हर दिन औसतन 20-25 मरीज ऐसे आते हैं, जिनमें सामान्य एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही. ऐसे मरीजों को बार-बार यूरिनरी इंफेक्शन, ब्लैडर सूजन और किडनी इंफेक्शन की शिकायत रहती है. पहले जिन दवाओं से संक्रमण ठीक होता था, अब उन पर असर नहीं दिख रहा.

डॉ. शिवम प्रियदर्शी (ETV Bharat Jaipur)

चिकित्सकों की चेतावनी और सुझाव: डॉ शिवम प्रियदर्शी का कहना है कि पिछले कुछ समय से ऐसे मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है जो छोटी बड़ी बीमारी में बिना चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं. उन्हें जब गंभीर समस्या होती है तो ऐसे मरीजों पर सामान्य एंटीबायोटिक दवाइयां काम नहीं कर रही है. यह स्थिति काफ़ी चिंताजनक है. कई बार मरीज को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और जब एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं तो पूरी तरह से बेअसर रहती हैं. ऐसे मरीज़ों में मजबूरन हाई एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करना पड़ रहा है.

चिकित्सकों ने सुझाव दिया कि मरीजों को:

  • केवल चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाइयां लेनी चाहिए.
  • बार-बार संक्रमण होने पर जरूरी जांच करानी चाहिए.
  • पर्याप्त पानी पीना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए.

बड़ी समस्या बन रहा अनियंत्रित इस्तेमाल: डॉ. प्रियदर्शी ने बताया कि आमतौर पर लोग मामूली बुखार या दर्द में मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदकर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक दवाइयां भी शामिल होती हैं। यह सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब असली संक्रमण होता है, तब दवा काम नहीं करती. ऐसे मामलों में मरीजों पर उच्च स्तर की एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे इलाज महंगा और मुश्किल हो जाता है. यह स्थिति विशेषज्ञों के लिए चिंताजनक है और लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही है.

