ज्यादा ट्रैफिक से बढ़ रहा ध्वनि प्रदूषण, सुनने की क्षमता खो रहे लोग, इससे दिल को भी खतरा

जयपुर: शहरों में ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ता ट्रैफिक जहां लोगों को मानसिक तनाव दे रहा है, तो वहीं ट्रैफिक से बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को शारीरिक बीमारियां भी मिल रही हैं. जयपुर देश का चौथा ऐसा शहर है जहां सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण रहता है. ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न के चलते लोग धीरे-धीरे अपनी सुनने की क्षमता खो रहे हैं. सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ इएनटी स्पेशलिस्ट डॉ मोहनीश ग्रोवर का कहना है कि शहर की सड़कों पर बजने वाले प्रेशर हॉर्न लोगों को धीरे-धीरे बहरा बना रहे हैं. ईएनटी विभाग में इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनकी सुनने की क्षमता ट्रैफिक के शोर के कारण प्रभावित हो रही है. डॉ ग्रोवर का कहना है कि दिल्ली से भी अधिक ध्वनि प्रदूषण राजधानी जयपुर में है.

तय मानकों से अधिक प्रदूषण: डॉ ग्रोवर का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मानकों की बात करें, तो न किसी भी शहर में दिन के समय ट्रैफिक का शोर 53 डेसीबल से कम होना चाहिए. जबकि रात में ट्रैफिक का शोर 45 डेसीबल रहना चाहिए. डॉ ग्रोवर का कहना है कि राजधानी जयपुर के जब व्यस्तम ट्रैफिक इलाकों का सर्वे किया गया, तो वहां ट्रैफिक का शोर 80 डेसीबल तक दर्ज हुआ. इस लेवल पर हीयर लॉस का खतरा काफी बढ़ जाता है.

ऐसे बचें ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव से (ETV Bharat Jaipur)

