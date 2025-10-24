ज्यादा ट्रैफिक से बढ़ रहा ध्वनि प्रदूषण, सुनने की क्षमता खो रहे लोग, इससे दिल को भी खतरा
एसएमएस अस्पताल के ENT विभाग में रोजाना 8-10 प्रतिशत ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिनकी श्रवण क्षमता को ध्वनि प्रदूषण के कारण नुकसान पहुंचा है.
Published : October 24, 2025 at 4:02 PM IST
जयपुर: शहरों में ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ता ट्रैफिक जहां लोगों को मानसिक तनाव दे रहा है, तो वहीं ट्रैफिक से बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को शारीरिक बीमारियां भी मिल रही हैं. जयपुर देश का चौथा ऐसा शहर है जहां सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण रहता है. ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न के चलते लोग धीरे-धीरे अपनी सुनने की क्षमता खो रहे हैं. सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ इएनटी स्पेशलिस्ट डॉ मोहनीश ग्रोवर का कहना है कि शहर की सड़कों पर बजने वाले प्रेशर हॉर्न लोगों को धीरे-धीरे बहरा बना रहे हैं. ईएनटी विभाग में इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनकी सुनने की क्षमता ट्रैफिक के शोर के कारण प्रभावित हो रही है. डॉ ग्रोवर का कहना है कि दिल्ली से भी अधिक ध्वनि प्रदूषण राजधानी जयपुर में है.
तय मानकों से अधिक प्रदूषण: डॉ ग्रोवर का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मानकों की बात करें, तो न किसी भी शहर में दिन के समय ट्रैफिक का शोर 53 डेसीबल से कम होना चाहिए. जबकि रात में ट्रैफिक का शोर 45 डेसीबल रहना चाहिए. डॉ ग्रोवर का कहना है कि राजधानी जयपुर के जब व्यस्तम ट्रैफिक इलाकों का सर्वे किया गया, तो वहां ट्रैफिक का शोर 80 डेसीबल तक दर्ज हुआ. इस लेवल पर हीयर लॉस का खतरा काफी बढ़ जाता है.
ध्वनि प्रदुषण से मानव शरीर पर दुष्प्रभाव:
- अधिक शोर के संपर्क में रहना कानों की आंतरिक झिल्ली पर असर डालता है
- ध्वनि प्रदुषण से शरीर को अन्य खतरे भी
- कानों में हरदम सिटी बजना
- दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा
- मानसिक तनाव रहना
- डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा
किस तरह बचें: डॉ ग्रोवर का कहना है कि यदि लोग थोड़ी जिम्मेदारी से काम लें, तो इस स्थिति से बचा जा सकता है. उनका कहना है कि लोगों को बेवजह सड़कों पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए. इससे हॉर्न बजाने वाले लोगों के कानों को भी काफी नुकसान होता है. यदि आप कार में हैं, तो शीशों को पूरी तरीके से बंद रखें. जिन लोगों को ध्वनि प्रदूषण से अधिक परेशानी है, उन लोगों को घर पर अपने कानों में रूई लगाकर रखनी चाहिए.
बचने के तरीके:
- हॉर्न का कम से कम उपयोग करना चाहिए
- बाइक चलाते वक्त कानों को ढककर रखें
- ध्वनि प्रदुषण खासकर हॉर्न बजाने पर सख्त कार्रवाई की जरुरत
- सुनने की क्षमता कम हो रही है, तो चिकित्सा परामर्श जरूर लें
8 से 10 प्रतिशत मरीज: डॉ ग्रोवर का कहना है कि लोगों को पता भी नहीं लग पाता और लगातार तेज आवाज में रहना धीरे-धीरे सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. इसमें प्रेशर हॉर्न सबसे बड़ी समस्या है. यह कान की आंतरिक नसों को नुकसान पहुंचाता है, जो ठीक नहीं हो पातीं. सवाई मानसिंह अस्पताल के ENT विभाग में हर दिन तकरीबन 8 से 10 प्रतिशत मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं, जिनमें ध्वनि प्रदूषण के कारण सुनने की क्षमता कम हो रही है.