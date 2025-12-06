ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 5 दिनों का शीतलहर अलर्ट, दिल रखना है दुरुस्त तो सुबह 4-6 मॉर्निंग वॉक से बचें

मध्य प्रदेश में शीतलहर का कहर. IMD ने अगले 5 दिनों का दिया भीषण ठंड़ का अलर्ट. घर से निकलने से बचने की दी सलाह.

WINTER HEALTH TIPS
ठंड से बचाव के टिप्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 3:42 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 4:18 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में करीब 15 दिन तक तेज ठंड के बाद अब दिसंबर में भी कड़ाके के ठंड की शुरुआत हो गई है. मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले 5 दिनों में इसी प्रकार ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है. चूंकि ठंड तेज पड़ रही है तो इस मौसम में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है. इस आर्टिकल में जानिये शीतहलर से खुद को कैसे बचाएं, किस समय घर से बाहर निकलें.

अधिक ठंड होने पर बढ़ने गलते हैं हार्ट अटैक के केस
ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. स्वपनिल गर्दे ने बताया कि, ''ठंड यदि बढ़ती है तो अटैक के केस अस्पतालों में बढ़ते हैं. इसका लॉजिकल कारण भी है. हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका एक डायामीटर या उनकी एक कैपेसिटी होती है. मान लीजिए कि कोई नस 3 मिलीमीटर की है और वह पतली या कम हो जाए, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी. इसमें यदि कोलेस्ट्रॉल भर दिया जाए तो 3 मिलीमीटर की जगह और पतली हो जाएगी. ठंड के दिनों में ये कोलेस्ट्रॉल मवाद की तरह बनकर नसों में भरकर उसे बंद कर देता है.''

डाक्टरों ने सुबह घर से निकलने से बचने की दी सलाह (ETV Bharat)

सुबह जल्दी घर से नहीं निकलने की सलाह
डॉ. स्वपनिल गर्दे ने बताया कि, ''सुबह 4 से 6 बजे का जो तापमान बहुत कम होता है. इस समय ब्लड क्लाटिंग की संभावना अधिक होती है. इसलिए अटैक के मामले सुबह के समय अधिक देखे गए हैं, चाहे वो हार्ट के मामले में हों या फिर ब्रेन के.'' डॉ. गर्दे ने बताया कि, ''हार्ट अटैक तब आता है, जब किसी आर्टिलरी में ब्लड का प्रवाह रुक जाता है. ऐसे में सीने में तेज दर्द होता है, पसीना बहुत अधिक मात्रा में आता है और घबराहत होने लगती है.

दूसरे जो हार्ट फेलियर वाले केस हैं, उनमें आर्टिलरी में सिकुडन की वजह से हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है. वहीं ठंड में वायरस का इंफेक्शन भी बढ़ता है. जैसे निमोनिया के मरीज बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह वायरस एक मरीज से दूसरे मरीज में जल्दी जा सकते हैं.''

पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश में हिमालय और पहाड़ी राज्यों से ठंड हवाएं आ रही हैं. जिससे प्रदेश के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट हुई है. अगले 48 घंटों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. जिससे उत्तर से आने वाली हवाएं मध्य प्रदेश में और ठंड लेकर आएंगी. पहाड़ों में बर्फबारी और फिर बर्फ पिघलने के कारण आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी.

आने वाले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रुप में नार्थ पंजाब के उपर 3.1 किलोमीटर की उंचाई सक्रिय है. इससे जुड़ हुआ एक साइक्लोन सकुर्लेशन नार्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के उपर सक्रिय है. वहीं एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ट्रफ के रुप में वेस्टर्न हिमालय रीजन में इंपैक्ट करेगा. लेकिन यह मध्य प्रदेश से काफी दूरी पर है. इसलिए आने वाले 5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है. प्रदेश के अधिकतर जिलों में वैसे भी न्यूनतम तापमान औसत से काफी नीचे आ चुका है, अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है.

INCREASED HEART ATTACK IN WINTER
HOW PROTECT YOURSELF FROM COLD
MADHYA PRADESH COLD WAVE ALERT
PACHMARHI RAJGARH COLDEST
WINTER HEALTH TIPS

