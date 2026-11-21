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दिल्ली के व्यापार मेला में छाया झारखंड का सिल्क, झारक्राफ्ट की साड़ियों और दुपट्टों की बढ़ी मांग

दिल्ली के व्यापार मेला में झारखंड का स्टॉल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/रांचीः देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड पवेलियन के उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं.

खासकर झारक्राफ्ट की तसर और मलबेरी सिल्क की साड़ियों, दुपट्टों और कॉटन उत्पादों की अच्छी मांग देखने को मिल रही है. झारखंड की पारंपरिक बुनाई, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को देखने के साथ-साथ लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं. आम ग्राहकों की बढ़ती संख्या से स्टॉल पर बिक्री को भी प्रोत्साहन मिला है.