दिल्ली के व्यापार मेला में छाया झारखंड का सिल्क, झारक्राफ्ट की साड़ियों और दुपट्टों की बढ़ी मांग
दिल्ली में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड की तसर और मलबेरी सिल्क की मांग बढ़ी है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 21, 2026 at 5:59 PM IST
नई दिल्ली/रांचीः देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड पवेलियन के उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं.
खासकर झारक्राफ्ट की तसर और मलबेरी सिल्क की साड़ियों, दुपट्टों और कॉटन उत्पादों की अच्छी मांग देखने को मिल रही है. झारखंड की पारंपरिक बुनाई, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को देखने के साथ-साथ लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं. आम ग्राहकों की बढ़ती संख्या से स्टॉल पर बिक्री को भी प्रोत्साहन मिला है.
तसर और मलबेरी सिल्क की साड़ियों की खास मांग
झारखंड पवेलियन में झारक्राफ्ट के स्टॉल पर तसर, मलबेरी और बनारसी सिल्क की साड़ियों का आकर्षक संग्रह उपलब्ध है. इन साड़ियों की कीमत 2 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक है. पारंपरिक बुनाई और आकर्षक डिजाइन वाली साड़ियां ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आ रही हैं. इसके अलावा दुपट्टे, विभिन्न प्रकार के कपड़े और कॉटन बेडशीट की भी अच्छी मांग है. झारक्राफ्ट के स्टॉल पर झारखंड की पारंपरिक कला और बुनकरी की झलक देखने को मिल रही है. सिल्क की गुणवत्ता और उत्पादों की विविधता लोगों को खरीदारी के लिए आकर्षित कर रही है.
खादी के कपड़ों के साथ हर्बल उत्पाद भी पसंद आ रहे
झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्टॉल पर भी लोगों की अच्छी रुचि देखने को मिल रही है. यहां खादी की जैकेट, शॉल, साड़ियां, पैंट और दुपट्टे उपलब्ध हैं. कपड़ों के साथ बोर्ड के व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पाद भी लोगों को पसंद आ रहे हैं. इनमें शैंपू, फेसवॉश, हर्बल हेयर ऑयल और बॉडी लोशन शामिल हैं.
आम ग्राहकों के आने से बिक्री में तेजी
झारक्राफ्ट स्टॉल के संचालक जायल के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस बार मेले के शुरुआती B2B कारोबार के दौरान बिक्री अपेक्षाकृत धीमी रही. हालांकि, आम लोगों के लिए मेला खुलने के बाद स्टॉल पर ग्राहकों की संख्या बढ़ी है. इसका असर बिक्री पर भी दिखाई दे रहा है. उन्हें उम्मीद है कि मेले के आने वाले दिनों में ग्राहकों की संख्या और बढ़ेगी, जिससे झारक्राफ्ट के उत्पादों की बिक्री में भी तेजी आएगी.
भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला झारखंड के पारंपरिक हथकरघा, रेशम उत्पादन और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का बड़ा मंच बन रहा है. झारक्राफ्ट के जरिए स्थानीय कारीगरों और बुनकरों के उत्पादों को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. व्यापार मेला में भागीदारी से इन उत्पादों को नए ग्राहक मिल रहे हैं और झारखंड की पारंपरिक कला, कौशल एवं स्थानीय उद्यमिता को देशभर में पहचान मिल रही है.
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