झारखंड में मोती की खेती ने IITF में खींचा लोगों का ध्यान, एक सीप में तैयार हो रहे 8 मोती
दिल्ली में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड की मोती को काफी पसंद किया जा रहा है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 22, 2026 at 8:24 PM IST
रांची/नई दिल्लीः भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला -2026 में झारखंड पवेलियन राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और आधुनिक कृषि एवं मत्स्य तकनीकों की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है.
इस पवेलियन में खासतौर पर मोती की खेती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. आधुनिक तकनीक के जरिए एक सीप में सात से आठ मोती तैयार करने की जानकारी मिलने से मेले में पहुंचे लोग इस क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता दिखा रहे हैं.
हजारीबाग में विकसित हो रहा मोती पालन क्लस्टर
झारखंड पवेलियन में मत्स्य विशेषज्ञ बुधन सिंह पूर्ति ने मोती की खेती की संभावनाओं और आधुनिक तकनीकों की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग सभी जिलों में मोती पालन का विस्तार हो रहा है. हजारीबाग को भारत सरकार की ओर से मोती पालन के विशेष क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है, जहां बड़े पैमाने पर इस गतिविधि को बढ़ावा दिया जा रहा है. भविष्य में यहां अत्याधुनिक ब्रीड बैंक स्थापित करने की भी योजना है.
मोती उत्पादन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी संभावनाएं और बढ़ी हैं. मेंटल ग्राफ्ट टिश्यू तकनीक के जरिए एक सीप में एक साथ सात से आठ मोती विकसित किए जा सकते हैं. इस तकनीक में बाहरी न्यूक्लियस का इस्तेमाल नहीं किया जाता. इससे तैयार मोतियों में 97 से 98 प्रतिशत तक शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट होने की जानकारी दी गई.
महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर
मत्स्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महिलाओं और युवाओं को मछली बिक्री किट के साथ तीन और चार पहिया वाहनों का वितरण किया जा रहा है. इसके माध्यम से उन्हें मछली बिक्री और कारोबार से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है. इसके अलावा जलाशयों के विकास, खदानों में मत्स्य पालन और मछुआरों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं से मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.
महुआ, लाह और शहद के उत्पाद भी बने आकर्षण
झारखंड पवेलियन में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का स्टॉल भी लोगों को आकर्षित कर रहा है. यहां महुआ, साल पत्ता, इमली, लाह, शहद, बांस और केंदू पत्ता जैसे वन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है. लाह से तैयार चूड़ियां और कंगन तथा महुआ के लड्डू विशेष रूप से आगंतुकों की पसंद बने हुए हैं. इन उत्पादों के जरिए झारखंड की पारंपरिक वन संपदा, स्थानीय हस्तकला और ग्रामीण समुदायों की आजीविका को प्रदर्शित किया जा रहा है.
इसे भी पढ़ें- दिल्ली के व्यापार मेला में छाया झारखंड का सिल्क, झारक्राफ्ट की साड़ियों और दुपट्टों की बढ़ी मांग
इसे भी पढ़ें- झारखंड में मोती की खेती: तालाबों से चमकता नया भविष्य, युवाओं के हाथ में रोजगार की डोर
इसे भी पढ़ें- IITF- 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पवेलियन और पलाश का किया उद्घाटन