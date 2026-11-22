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झारखंड में मोती की खेती ने IITF में खींचा लोगों का ध्यान, एक सीप में तैयार हो रहे 8 मोती

झारखंड में मोती की खेती ने IITF में लोगों का ध्यान खींचा ( ETV Bharat )

रांची/नई दिल्लीः भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला -2026 में झारखंड पवेलियन राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और आधुनिक कृषि एवं मत्स्य तकनीकों की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है.

इस पवेलियन में खासतौर पर मोती की खेती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. आधुनिक तकनीक के जरिए एक सीप में सात से आठ मोती तैयार करने की जानकारी मिलने से मेले में पहुंचे लोग इस क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता दिखा रहे हैं.