दीपावली पर स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ नारा; मुरादाबाद में गाय के गोबर से बने उत्पादों की बढ़ी मांग

सिविल लाइन इलाके में लगाया गया स्टॉल ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद: दीपावली पर गाय के गोबर से तैयार दीये इस समय बाजार में बिक रहे हैं. यह खरीदारों की पहली पसंद बने हुए हैं. इसके अलावा गोबर से बनायी गयी मूर्तियां भी लोग खरीद रहे हैं. मुरादाबाद में गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के आकर्षक और खूबसूरत उत्पाद बनाए जा रहे हैं. नगर निगम के प्रयास से बढ़ रही सेल: इन पर वॉटर बेस एक्रेलिक रंग लगाकर उन्हें बाजार में बेचा जा रहा है. मुरादाबाद के कारीगर और नगर निगम की कोशिशों से गाय के गोबर से बने उत्पादों का व्यापार खूब तेजी से फल फूल रहा है. इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. गाय के गोबर से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं. जानकारी देते दुकानदार (Video Credit: ETV Bharat) गाय के गोबर से बने उत्पादों की मांग बढ़ी: इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिल रहा है. उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में इन दिनों गाय के गोबर से बने उत्पाद खरीदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है. मगर दीपावली पर इस बार बाजार में गाय के गोबर से बने उत्पादों तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.