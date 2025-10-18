दीपावली पर स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ नारा; मुरादाबाद में गाय के गोबर से बने उत्पादों की बढ़ी मांग
मुरादाबाद नगर निगम ने गोबर से बने उत्पादों का स्टॉल शहर के सिविल लाइन इलाके में लगाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 5:17 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 5:47 PM IST
मुरादाबाद: दीपावली पर गाय के गोबर से तैयार दीये इस समय बाजार में बिक रहे हैं. यह खरीदारों की पहली पसंद बने हुए हैं. इसके अलावा गोबर से बनायी गयी मूर्तियां भी लोग खरीद रहे हैं. मुरादाबाद में गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के आकर्षक और खूबसूरत उत्पाद बनाए जा रहे हैं.
नगर निगम के प्रयास से बढ़ रही सेल: इन पर वॉटर बेस एक्रेलिक रंग लगाकर उन्हें बाजार में बेचा जा रहा है. मुरादाबाद के कारीगर और नगर निगम की कोशिशों से गाय के गोबर से बने उत्पादों का व्यापार खूब तेजी से फल फूल रहा है. इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. गाय के गोबर से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं.
गाय के गोबर से बने उत्पादों की मांग बढ़ी: इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिल रहा है. उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में इन दिनों गाय के गोबर से बने उत्पाद खरीदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है. मगर दीपावली पर इस बार बाजार में गाय के गोबर से बने उत्पादों तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.
सिविल लाइन में नगर निगम ने लगाया स्टाल: दीपावली पर लोग पीतल के बर्तन खरीद रहे हैं. बाजार में मौजूद गोबर से बने उत्पाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. मुरादाबाद के कई कारीगर अब छोटे स्केल पर इस कारोबार को अपने घर से ही कर रहे हैं. दूसरी ओर मुरादाबाद नगर निगम ने भी इस दिशा में अनूठी पहल की है.
दंपती ने 8 महीने पहले शुरू किया काम: मुरादाबाद की हिमगिरी कॉलोनी के रहने वाले दंपती ने गाय के गोबर से बने उत्पाद बनाने शुरू किए हैं. पिछले 8 महीनों से दोनों छह कर्मचारियों के साथ यह काम कर रहे हैं. इन उत्पादों को तैयार करने में उनके घर के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है. इस दंपती ने गाय के गोबर से कई उत्पाद तैयार किए हैं. इनकी बाजार में जबरदस्त मांग है.
बाजार से मिला जबरदस्त रेस्पांस: इन उत्पादों में विशेष तौर पर दीपावली के दीपक, कंडे, हवन कप, नजर बट्टू, स्वास्तिक, बैच, धूपबत्ती और मूर्तियां आदि हैं. इनकी बाजार में खूब मांग है. पति-पत्नी घर पर उत्पाद तैयार करते हैं. इसके बाद शहर में कई जगह स्टॉल लगाकर और ऑनलाइन ऑर्डर लेकर इन उत्पादों को बेच रहे हैं. कम लागत में अच्छे मुनाफा हो रहा है.
नजदीकी क्षेत्रों के लोग कर रहे खरीदारी: डिमांड अधिक होने के कारण इनका काम तेजी से बढ़ रहा है. मुरादाबाद नगर निगम की कोशिश से गाय के गोबर से बने उत्पाद का एक बड़ा स्टॉल मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में लगाया गया है. यहां मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी लोग आकर गोबर से बने उत्पादों को खरीद रहे हैं.
यह भी पढ़ें- दीपावली में अनहोनी से निपटाने के लिए यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में जिला अस्पताल तैयार, बेड रिजर्व किए गये