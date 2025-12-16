ETV Bharat / state

गाजियाबाद: एक्सप्रेस-वे पर हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला, 6 पॉइंट में समझें कैसे करें सुरक्षित ड्राइविंग

दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ-साथ कोहरे का कहर भी बढ़ रहा है. गिरते तापमान के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर बढ़ रहा है
दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर बढ़ रहा है (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 16, 2025 at 3:07 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ-साथ कोहरे का कहर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है. गिरते तापमान और ठंडी हवाओं के चलते जहां एक तरफ जनजीवन प्रभावित हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कम विजिबिलिटी होने के कारण एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है. गाजियाबाद से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 होकर गुजरते हैं. EPE, DME और NH 9 हल्के वाहनों के लिए गति सेमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है. फिलहाल, EPE, DME और NH 9 पर गति सीमा को घटाया गया है.

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा EPE, DME और NH 9 कोहरे के चलते सड़क हादसों को रोकने के लिए टोल बूथ का अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को जागरूक किया जा सके की गति सीमा में परिवर्तन किया गया है. इसके अतिरिक्त टोल बूट पर पुलिसकर्मियों की भी तनाती की गई है. जो कि वाहन चालकों को बता रहे हैं कि कोहरे के दौरान वाहनों में हेडलाइट और फोग लैंप्स चालू रखे जाएं.

त्रिगुण बिसेन, DCP ट्रैफिक, गाजियाबाद (ETV Bharat)

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ एक्सप्रेसवे और हाईवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में समन्वय बैठक की है. NHAI द्वारा कंट्रोल रूम बनाकर दिए जाने की बात कही गई है. EPE, DME और NH 9 किसी सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस प्राप्त करने की कवायत शुरू की गई है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर भारी व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने की कार्रवाई की जा रही है.

कोहरे का कारण हादसा
कोहरे का कारण हादसा (ETV Bharat)

० कोर में कैसे करें सुरक्षित ड्राइविंग

  • वाहन चलाते समय फोग लैंप्स, चारों इंडिकेटर और हेडलैंप्स को चालू रखें.
  • आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें.
  • वहां पर रिफ्लेक्टर जरूर लगाए.
  • एक्सप्रेसवे और हाईवे पर वाहन को रोक कर खड़े ना हो.
  • अचानक ब्रेक लगाने से बचें.
  • अनावश्यक वाहनों को ओवरटेक ना करें.

"शीत ऋतु में गाने कौर और ढूंढ के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी ले जाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे -9 के मार्गो पर 15 दिसंबर 2025 को रात 11:00 बजे से 15 फरवरी 2026 तक की अवधि के लिए भारी और हल्के वाहनों के संरक्षण के लिए अधिकतम गति सीमा को काम किया गया है." - त्रिगुण बिसेन, DCP ट्रैफिक-

० ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा

- भारी वाहन: 40 किलोमीटर प्रति घंटा

- हल्के वाहन: 60 किलोमीटर प्रति घंटा

० दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा

- भारी वाहन: 40 किलोमीटर प्रति घंटा

- हल्के वाहन: 60 किलोमीटर प्रति घंटा

० NH 9 पर अधिकतम गति सीमा

- भारी वाहन: 40 किलोमीटर प्रति घंटा

- हल्के वाहन: 60 किलोमीटर प्रति घंटा

सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को सुबह सवेरे वेव सिटी थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक वहां एक दूसरे में टकरा गए. सड़क हादसे में चार लोग घायल हो गए. हादसा होने के बाद काफी देर तक यातायात बाधित रहा. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

