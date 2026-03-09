ETV Bharat / state

हेल्थ टिप्स: गर्मी शुरू होते ही बढ़ाएं पानी की मात्रा ताकि ना हों डिहाइड्रेशन और किडनी स्टोन....जानिए कितना पीएं पानी

समय पर पर्याप्त पानी नहीं पीने पर डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर आना और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

Two-wheeler riders brave the heat in Udaipur
उदयपुर में गर्मी से बचाव करते दुपहिया चालक (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: झीलों की नगरी समेत पूरे प्रदेश में गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. गर्मी की शुरुआत होते ही शरीर में पानी की जरूरत बढ़ जाती है. बढ़ते तापमान और तेज धूप के कारण शरीर से पसीना अधिक निकलता है. लिहाजा शरीर में पानी और आवश्यक मिनरल्स की कमी होने लगती है. समय पर पर्याप्त पानी नहीं पीने पर डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर आना और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. उदयपुर की आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग के डॉ. राजवीर सिंह से जानिये कि गर्मी की शुरुआत में एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए और कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए....

आरएनटी मेडिकल कॉलेज के डॉ. राजवीर सिंह ने बताया कि बदलते मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी का संतुलित सेवन बेहद जरूरी है. सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति को दिनभर में लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए. हालांकि यह मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि और मौसम के अनुसार बदल सकती है. गर्मी में अधिक पसीना निकलने के कारण पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ाना फायदेमंद होता है.

डॉ. राजवीर सिंह बोले (ETV Bharat Udaipur)

बच्चों का रखें विशेष ध्यान: डॉ. राजवीर सिंह ने बताया कि 5 से 8 साल के बच्चों को दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी और 9 से 13 साल के बच्चों को 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए. बच्चों को खेलते समय या बाहर से आने के बाद पानी जरूर पिलाना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. शरीर में पानी की कमी हो जाए तो कई समस्याएं शुरू हो सकती हैं. कम पानी पीने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है, क्योंकि शरीर में मौजूद नमक और मिनरल्स सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाते. डिहाइड्रेशन के कारण सिरदर्द, कमजोरी, कब्ज, त्वचा का रूखापन और पाचन समस्याएं भी हो सकती हैं.

प्यास का ना करें इंतजार: डॉ. राजवीर ने कहा कि गर्मी की शुरुआत के साथ शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. प्यास लगने का इंतजार करने के बजाय नियमित अंतराल पर पानी पीना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है. किडनी सही तरीके से काम करती है. कई बीमारियों से बचाव संभव होता है.

कम पानी पीने से ये खतरा: विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी होने पर कई समस्याएं शुरू हो सकती हैं. कम पानी पीने से किडनी में नमक और मिनरल्स जमा होने लगते हैं. इससे किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है. डिहाइड्रेशन से सिरदर्द, कमजोरी, कब्ज, त्वचा का रूखापन और पाचन संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं.

गर्मी में इनका रखें ध्यान

  • सुबह उठते ही एक से दो गिलास पानी जरूर पीएं
  • दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें
  • एक साथ बहुत ज्यादा पानी न पीएं

बदलते मौसम में इन बातों का रखें ध्यान

  • सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी जरूर पिएं
  • दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें
  • धूप में जाने से पहले और लौटने के बाद पानी जरूर लें
  • नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और मौसमी फलों का सेवन करें
  • बच्चों और बुजुर्गों को समय-समय पर पानी पीने की याद दिलाएं

