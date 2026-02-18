ETV Bharat / state

होली पर बढ़ाए वीकली ट्रेनों के फेरे, कोटा के यात्रियों को कितना फायदा मिलेगा, जानिए...

अजमेर से कोलकाता और अहमदाबाद से पटना के बीच कोटा होकर चल रही वीकली ट्रेनों के फेरे बढ़ाए. होली पर फेस्टिवल स्पेशल से फायदा.

View of Kota station
कोटा स्टेशन का नजारा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: रेलवे होली पर अतिरिक्त यात्री भार देखते हुए अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाएगा और विशेष ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाएगा. पश्चिम रेलवे ने होली पर अहमदाबाद से पटना वीकली स्पेशल ट्रेन के 4 फेरे बढ़ाने की घोषणा की. यह ट्रेन कोटा जंक्शन से गुजरती है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर से कोलकाता के संतरागाछी स्टेशन के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन के पांच फेरे बढ़ा दिए. यह ट्रेन कोटा के सोगरिया स्टेशन पर रूकती है. अब होली स्पेशल के रूप में चलेगी. दोनों ट्रेन में फिलहाल कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. टिकट पीआरएस काउंटर व आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09447 अहमदाबाद-पटना हमसफर स्पेशल ट्रेन 25 मार्च तक एक्सटेंड की गई. इसके चार फेरे बढ़ाए हैं. यह अहमदाबाद से हर बुधवार शाम 7:25 बजे रवाना होकर गुरुवार तड़के 3:50 बजे कोटा और रात 12:30 बजे पटना पहुंचती है. वापसी में ट्रेन नंबर 09448 पटना अहमदाबाद वीकली हमसफर हर शुक्रवार रात 10:30 बजे पटना से रवाना होती है. शनिवार शाम 4:35 बजे कोटा और रात 2:20 बजे अहमदाबाद पहुंचती है. इसमें स्लीपर, थर्ड एसी और जनरल के कोच हैं. ट्रेन पंडित का ठहराव दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर सेंट्रल, आगरा फोर्ट, कोटा, रतलाम व छायापुरी स्टेशन पर है.

Sogaria station of Kota
कोटा का सोगरिया स्टेशन (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:होली पर कोटा होकर प्रयागराज से मुंबई व बूंदी होते हुए आगरा से अहमदाबाद चलेगी स्पेशल ट्रेन

सीनियर डीसीएम जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 08611 संतरागाछी-अजमेर वीकली स्पेशल के फेरों में बढ़ोतरी करते हुए फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चलाया जाएगा. यह ट्रेन 2 से 30 मार्च के बीच चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 08612 अजमेर संतरागाछी वीकली स्पेशल 5 मार्च से 2 अप्रैल के बीच अजमेर से चलेगी. ट्रेन नंबर 08611 हर सोमवार को कोलकाता के संतरागाछी स्टेशन से रात 7 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन बुधवार सुबह 7:25 बजे कोटा के सोगरिया स्टेशन पहुंचेगी. बूंदी, मांडलगढ़ व चंदेरिया होते दोपहर 3:00 बजे अजमेर पहुंचेगी. अजमेर से ट्रेन नंबर 08612 हर गुरुवार को रात 11:40 बजे रवाना होगी. सोगरिया स्टेशन पर शुक्रवार सुबह 5:45 बजे पहुंचेगी. शुक्रवार शाम 4 बजे ट्रेन संतरागाछी पहुंचेगी.

यहां रहेगा ठहराव: यह ट्रेन खड़गपुर, टाटानगर, चांडिल जंक्शन, मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गरवा रोड, रेणुकूट, चोपन, सिंगरौली, बरगवां, सरई ग्राम, ब्यौहारी, खन्ना बंजारी, कटनी मुरवाह, दमोह, सागर, मलखेड़ी, अशोक नगर, गुना, रुठियाई, अटरू, बारां, सोगरिया, बूंदी, मांडलगढ़ चंदेरिया भीलवाड़ा, विजयनगर और नसीराबाद स्टेशनों पर स्टॉपेज करेगी. इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और जनरल कोच हैं.

पढ़ें:यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोटा होकर पुणे, सोलापुर, हिसार, मुंबई व शिरडी जाने वाली 10 ट्रेनों की फेरों में बढ़ोतरी, चेक करें लिस्ट

TAGGED:

INCREASE FREQUENCY OF WEEKLY TRAINS
KOTA RAILWAY DIVISION
ADVANTAGE OF 2 TRAINS PASSING KOTA
TRAIN WILL RUN AS A HOLI SPECIAL
RAILWAY PREPARATIONS FOR HOLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.