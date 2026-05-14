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श्रमिक संगठनों का सम्मेलन: बढ़ती महंगाई के बीच न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की उठी मांग

जयपुर: आरटीआई, आरटीई जैसे कानून की नींव रखने वाले राजस्थान प्रदेश में अब श्रमिकों की न्यूनतम दर बढ़ाने की मांग उठी है. लगातार बढ़ती महंगाई, बेहद कम न्यूनतम मजदूरी दरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के गहराते जीवन संकट के मुद्दे पर गुरुवार को जयपुर में ट्रेड यूनियनों, श्रमिक संगठनों और जनसंगठनों का सम्मेलन हुआ. सम्मेलन में राज्यभर से आए लगभग 200 मजदूरों ने भाग लिया और करीब 30 श्रमिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों और जनसंगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

न्यूनतम मजदूरी सबसे कम: मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि राजस्थान आज देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां न्यूनतम मजदूरी की दरें सबसे कम हैं. वर्तमान मजदूरी दरें लगातार बढ़ती महंगाई, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, किराया और परिवहन जैसी बुनियादी जरूरतों की तुलना में बेहद कम है. जिसके कारण करोड़ों श्रमिक सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित हैं. सम्मेलन में यह चिंता व्यक्त की गई कि श्रमिक दिन-रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का न्यूनतम खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उनपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दरें श्रमिक विरोधी हैं और मजदूर संगठनों को साझा संघर्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना होगा.