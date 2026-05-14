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श्रमिक संगठनों का सम्मेलन: बढ़ती महंगाई के बीच न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की उठी मांग

ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों के सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग उठाई गई.

Nikhil Dey addressing the conference
सम्मेलन को संबोधित करते निखिल डे (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 9:19 PM IST

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जयपुर: आरटीआई, आरटीई जैसे कानून की नींव रखने वाले राजस्थान प्रदेश में अब श्रमिकों की न्यूनतम दर बढ़ाने की मांग उठी है. लगातार बढ़ती महंगाई, बेहद कम न्यूनतम मजदूरी दरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के गहराते जीवन संकट के मुद्दे पर गुरुवार को जयपुर में ट्रेड यूनियनों, श्रमिक संगठनों और जनसंगठनों का सम्मेलन हुआ. सम्मेलन में राज्यभर से आए लगभग 200 मजदूरों ने भाग लिया और करीब 30 श्रमिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों और जनसंगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

न्यूनतम मजदूरी सबसे कम: मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि राजस्थान आज देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां न्यूनतम मजदूरी की दरें सबसे कम हैं. वर्तमान मजदूरी दरें लगातार बढ़ती महंगाई, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, किराया और परिवहन जैसी बुनियादी जरूरतों की तुलना में बेहद कम है. जिसके कारण करोड़ों श्रमिक सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित हैं. सम्मेलन में यह चिंता व्यक्त की गई कि श्रमिक दिन-रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का न्यूनतम खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उनपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दरें श्रमिक विरोधी हैं और मजदूर संगठनों को साझा संघर्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना होगा.

इसलिए जरूरी है न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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Representatives of organizations at conference
सम्मेलन में उपस्थित संगठनों के प्रतिनिधि (ETV Bharat Jaipur)

न्यूनतम मजदूरी ही नहीं, यह भी मिले...: एआईटीयूसी के महासचिव कुणाल रावत ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि नहीं होना श्रमिकों के जीवन पर सीधा हमला है. निखिल ने कहा कि मजदूरों को केवल न्यूनतम मजदूरी ही नहीं बल्कि सुरक्षा, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए. मजदूरी का सवाल केवल आर्थिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समानता और सामाजिक न्याय का प्रश्न है. राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष एवं गांधीवादी चिंतक सवाई सिंह ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह अपने श्रमिकों को कितना सम्मान और न्याय देता है. उन्होंने कहा कि श्रम की गरिमा की रक्षा करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है.

Speakers addressing the conference
सम्मेलन को संबोधित करते वक्त (ETV Bharat Jaipur)

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सम्मेलन में पारित प्रमुख प्रस्ताव:

  1. राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निर्धारण करते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग की गई, ताकि प्रत्येक मजदूर अपने और अपने परिवार के सम्मानजनक जीवनयापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके.
  2. मजदूरी बढ़ोतरी में VDA (Variable Dearness Allowance) की नियमित समीक्षा सुनिश्चित किए जाने तथा वास्तविक महंगाई और जीवन-यापन की लागत को मजदूरी निर्धारण में शामिल किए जाने की मांग की गई. साथ ही न्यूनतम मजदूरी को वास्तविक महंगाई दर के अनुसार प्रत्येक 6 माह में संशोधित करने का प्रस्ताव पारित किया गया.
  3. श्रमिकों के हित में 'जनता का मजदूर आयोग' गठित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों और श्रम विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा. यह आयोग जीवनयापन योग्य मजदूरी के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा.
  4. सभी यूनियनों और श्रमिक संगठनों द्वारा 'राजस्थान न्यूनतम मजदूरी संघर्ष मोर्चा' बनाने का निर्णय लिया गया, जो संयुक्त रूप से आगे की रणनीति तय करेगा तथा मजदूरी वृद्धि, VDA समीक्षा और जीवनयापन योग्य मजदूरी के मुद्दों पर राज्यव्यापी संवाद और संघर्ष चलाएगा.

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श्रमिक संगठनों का सम्मेलन
CONFERENCE OF WORKERS ORGANIZATIONS

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