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फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के श्रमिकों को बड़ी राहत: दैनिक मजदूरी में 50 रुपये की बढ़ोतरी, 8 घंटे से अधिक काम नहीं

सहायक श्रमायुक्त यशवंत सिंह ने बताया कि प्रशासन की निगरानी में मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

चूड़ी उद्योग के श्रमिकों को बड़ी राहत
चूड़ी उद्योग के श्रमिकों को बड़ी राहत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद : सुहाग नगरी के ऐतिहासिक चूड़ी उद्योग से जुड़े हजारों मजदूरों और कारीगरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जिला प्रशासन के हस्तक्षेप और श्रम विभाग की पहल पर पाट भट्टी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. यह वृद्धि श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार, लागू की गई है. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी श्रमिक से निर्धारित समय यानी 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा. सभी कारखाना संचालकों को साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य किया गया है.

सहायक श्रमायुक्त यशवंत सिंह ने बताया कि प्रशासन की निगरानी में मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देशन में श्रमिकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को गंभीरता से लिया गया है. प्रशासन ने ऐतिहासिक चूड़ी कला को जीवित रखने वाले पाट भट्टी श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं.

श्रमिक से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं : जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रमिक से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जाएगा. सभी मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार और साफ-सफाई की व्यवस्था अनिवार्य होगी. पात्र श्रमिकों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. श्रमिकों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की तैयारी : श्रमिकों की सबसे बड़ी शिकायत बिचौलियों को लेकर थी. मजदूरों का कहना था कि उनकी समस्याएं सीधे फैक्ट्री मालिकों तक नहीं पहुंच पाती थीं, जिससे विवाद बढ़ते थे. अब जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मजदूर और मालिक सीधे आमने-सामने बैठकर संवाद करेंगे. प्रशासन का मानना है कि इससे समस्याओं का त्वरित समाधान होगा और दोनों पक्षों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा.

पाट भट्टियों का औचक निरीक्षण किया : जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक श्रमायुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर की विभिन्न पाट भट्टियों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सहायक श्रम आयुक्त यशवंत सिंह ने बताया कि फैक्ट्री संचालकों को चेतावनी दी गई है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मजदूरी बढ़ने और प्रशासन द्वारा श्रमिक हितों को लेकर अपनाए गए सकारात्मक रवैये से मजदूरों में खुशी का माहौल है.

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