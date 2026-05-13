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फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के श्रमिकों को बड़ी राहत: दैनिक मजदूरी में 50 रुपये की बढ़ोतरी, 8 घंटे से अधिक काम नहीं

फिरोजाबाद : सुहाग नगरी के ऐतिहासिक चूड़ी उद्योग से जुड़े हजारों मजदूरों और कारीगरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जिला प्रशासन के हस्तक्षेप और श्रम विभाग की पहल पर पाट भट्टी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. यह वृद्धि श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार, लागू की गई है. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी श्रमिक से निर्धारित समय यानी 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा. सभी कारखाना संचालकों को साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य किया गया है.

सहायक श्रमायुक्त यशवंत सिंह ने बताया कि प्रशासन की निगरानी में मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देशन में श्रमिकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को गंभीरता से लिया गया है. प्रशासन ने ऐतिहासिक चूड़ी कला को जीवित रखने वाले पाट भट्टी श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं.



श्रमिक से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं : जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रमिक से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जाएगा. सभी मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार और साफ-सफाई की व्यवस्था अनिवार्य होगी. पात्र श्रमिकों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. श्रमिकों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.