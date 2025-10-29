एसपी जांच करके पहुंचे दफ्तर, खबर आई कि एक और घर में हो गयी चोरी!
हजारीबाग जिला में इन चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है. इनमें से कुछ वारदात काफी बड़े हैं.
हजारीबागः जिला में इन दिनों अपराधियों का दुस्साहस ऐसा कि मानो उन्हें किसी बात का डर नहीं. उन्हें इतना भी डर नहीं कि जिला पुलिस कप्तान फील्ड पर निकलकर खुद मामले की जांच कर रहे हैं.
हजारीबाग में चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है. हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में एसआईटी ने हाल के दिनों में वैसे घर जहां चोरी की घटना घटी थी. एसपी वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे. जब वह वापस अपने दफ्तर लौटे तो खबर आई कि एक चोरी की घटना हो गयी. जहां पर अपराधी लगभग 40 लाख रुपए के जेवर की चोरी करके फरार हो गए.
हजारीबाग में चोरों का आतंक ऐसा कि जिला के पुलिस कप्तान अंजनी अंजन खुद जांच करने के लिए फील्ड पर उतर आए हैं. चोरी की घटना की जांच कहां तक पहुंची है इसे लेकर विभिन्न थाना प्रभारी से जानकारी ले रहे थे. उसी वक्त एक खबर और आई कि सदर थाना क्षेत्र के बड़ा अखाड़ा चौक के पास किरण बाला के घर चोरों ने लगभग 40 लाख रुपए के जेवर चोरी करके फरार हो गए.
बीती रात लगभग 2:00 बजे बाइक से दो अपराधी आए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. भुक्तभोगी किरण बाला ने बताया कि परिवार में खुद बेटा और बहू है. बेटा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है. बीते दिनों छठ पर्व को लेकर बेटे का ससुराल रांची गई थी. जब आई तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है. तीज के समय जेवर पहनने के लिए निकल गया था. इसके बाद से ही जेवर अलमीरा में रखा हुआ था. अपराधियों ने अलमीरा तोड़कर घर में रखे सिर्फ जेवर की चोरी की है. जिसमें एक हीरे का सेट भी है.
बुधवार की सुबह से ही हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन शहर में हो रहे चोरी की घटना के पीछे का कारण और अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए किये जा रहे अनुसंधान को लेकर विभिन्न घटनास्थल का जायजा लिया. एसपी ने घटनास्थल के आसपास के घरों और मोहल्लों में लोगों से बातचीत कर जानकारी ली कि चोर किस तरह रेकी कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं.
उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि गश्ती और निगरानी को और सख्त करे. चोरी की घटना को लेकर हजारीबाग एसपी ने एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी के साथ इन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. निरीक्षण के दौरान सदर एसडीपीओ अमित आनंद, सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार समिति थाना प्रभारी उपस्थित रहे. हजारीबाग एसपी ने कोर्रा, मुफस्सिल, सदर, बड़ा बाजार और लोहसिंघना थाना क्षेत्र में निरीक्षण किया.
एसपी अंजनी अंजन ने आम जनता से भी अपील की कि अगर कोई परिवार शहर से बाहर जाता है, तो वे अपने स्थानीय थाना को सूचित करें, ताकि उनके घर की सुरक्षा और निगरानी पीसीआर या पेट्रोलिंग टीम द्वारा की जा सके. पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी और चोरी की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने की दिशा में कार्रवाई तेज की जाएगी.
जिला की बड़ी वारदात पर एक नजर
26 अक्टूबर - शहर के पगमिल स्थित अल्फलाह कॉलोनी रोड नंबर-2 में चोरी की बड़ी वारदात हुई. चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.
27 अक्टूबर - लोहसिगना निवासी शाहनवाज आलम के घर से लगभग 14 लाख रुपये के जेवरात गायब हो गए, जब परिवार शादी में गया हुआ था.
4 अक्टूबर - केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टीबरियातू गांव निवासी कुलदीप सोनी के घर से एक लाख 70 हजार नकद समेत करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई थी.
18 सितंबर - रात को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बभनवै में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर में घुसकर अपराधियों ने सभी को बंधक बनाकर 80 लाख से अधिक के जेवराज की डकैती की.
