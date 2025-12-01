ETV Bharat / state

विश्व एड्स दिवस: लोहरदगा में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, जागरूक होने की जरूरत

लोहरदगा: एड्स एक ऐसी बीमारी है, जिससे सिर्फ एक मरीज प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है. मरीज घूट-घूट कर मरने को विवश हो जाता है. जब तक इलाज चलता रहता है, तब तक सांस चलती रहती है. मगर फिर एक दिन आखिर सांसे थम जाती है. आज समाज में यह बीमारी बहुत तेजी से पांव फैला रही है. खासकर युवाओं में इस बीमारी ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है. दो प्रमुख शब्द इस वक्त इस बीमारी के साथ जुड़ चुके हैं. जिसमें एक एमएसएम है और दूसरा पोर्न एप शामिल है.

लोहरदगा में एचआईवी पीड़ित मरीजों की संख्य बढ़ी

यह जानकर आपको हैरानी होगी कि एड्स आपके दरवाजे तक भी दस्तक दे चुका है. एड्स मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. यह बेहद खतरनाक है. उदाहरण के लिए हम लोहरदगा जिला के आंकड़ों को देख सकते हैं. एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र (आईसीटीसी) के अनुसार वर्तमान समय में एचआईवी एड्स के कुल 120 सक्रिय मरीज हैं. इस साल 2025 में अप्रैल महीने से लेकर अभी तक 12 नए मामले सामने आए हैं.

जानकारी देतीं आईसीटीसी काउंसलर डॉ. अर्चना प्रसाद (Etv Bharat)

25 मरीजों की मौत

लोहरदगा जिला में जो सक्रिय मरीज हैं, उनमें 9 बच्चे, 36 महिलाएं और दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. जबकि शेष पुरुष की संख्या है. इसमें एक बड़ी संख्या युवाओं की है. चिंतित करने वाली बात यह भी है कि हाल के वर्षों में एचआईवी से 25 मौतें हो चुकी हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एड्स इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है.

मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण