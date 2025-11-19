ETV Bharat / state

लाल प्याज के कम भाव से मायूस अलवर के किसानों की आस अब पीले सोने पर टिकी

जिले में बढ़ रहा सरसों बुवाई का रकबा. बीते सालों में मिल चुके अच्छे भाव. इस साल भी बंपर पैदावार की आस.

Sacks of mustard in the Alwar market
अलवर की मंडी में सरसों की बोरियां (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 10:59 AM IST

3 Min Read
अलवर: जिले में इस साल प्याज के उचित भाव नहीं मिल पाने से मायूस किसानों की उम्मीदें अब पीले सोने (सरसों) पर टिकी है. यही कारण है कि इस साल जिले में सरसों की बंपर बुवाई की गई है. बीते सालों में मंडी में सरसों के अच्छे भाव मिलने से किसान साल दर साल सरसों की बुवाई का रकबा बढ़ा रहे हैं. कृषि विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 44 हजार 97 हेक्टेयर में सरसों बुवाई का लक्ष्य तय किया था. इस साल विभाग ने जिले में पिछले साल से ज्यादा सरसों बुवाई का लक्ष्य रखा है.

मंडी में अभी पहले रोकी गई सरसों की आवक: राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि अभी अलवर मंडी में रोजाना करीब 5 हजार बोरी सरसों की आवक हो रही है. अभी मंडी में आ रही सरसों किसानों की पूर्व में रोकी गई सरसों है. इस साल जिले में पूर्व की सालों की तुलना में सरसों की अच्छी बुवाई की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि अभी सरसों की नई फसल मंडी में आने में तीन से चार माह लगेंगे. जलालपुरिया ने बताया कि किसानों को सरसों के अभी अच्छे भाव मिल रहे हैं. उम्मीद है कि नई फसल आने पर भी मंडी में सरसों के अच्छे भाव मिलेंगे.

प्याज और सरसों प्रमुख फसलें: जिले में लाल प्याज व सरसों की फसल प्रमुख रही है. कुछ साल से अलवर के लाल प्याज के मंडी में अच्छे भाव मिलने से किसान गदगद रहे. अच्छा मुनाफा मिलने के कारण जिले में लाल प्याज की बुवाई के रकबे में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस साल किसानों को लाल प्याज के मंडी में अच्छे भाव नहीं मिल पाने से यह फसल नुकसान का सौदा बन गई. लाल प्याज के अच्छे भाव नहीं मिलने से जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई. लाल प्याज के भाव की मार झेलने के बाद अब जिले के किसानों की उम्मीद सरसों की फसल पर टिक गई. बीते सालों में किसानों को सरसों के भाव 6600 रुपए तक मिला है. वर्तमान में मंडी में सरसों के भाव 6400 से 6950 तक चल रहे हैं, जो किसानों के लिए मुनाफे का सौदा रही.

सरसों की एमएसपी भी 5950 रुपए प्रति क्विटंल: जिले में सरसों बुवाई के प्रति किसानों में बढ़ते आकर्षण के पीछे खुले बाजार में इसके अच्छे भाव मिलने के साथ ही सरकार की ओर से सरकारी खरीद के लिए एमएसपी 5950 रुपए प्रति क्विंटल तय करना रहा है. खुले बाजार व सरकारी खरीद पर भाव अच्छे मिलने से जिले के किसान गेहूं व अन्य फसलों की तुलना में सरसों बुवाई को प्राथमिकता दे रहे हैं.

तेल मिलों में रहती है अलवर के सरसों की मांग: जिले में बड़ी संख्या में किसान सरसों की फसल तैयार करते हैं. कारण है जिले के आसपास में कई बड़ी तेल मिलें हैं, जहां सरसों की भारी डिमांड रहती है. कुछ बाहरी जिलों में भी अलवर की सरसों भेजी जाती है.

सरसों बुवाई का ग्राफ

साल बुवाई (हेक्टेयर में)
2018 2,74,800
20192,50,000
2020 2,75,000
2022 3,15,000
20232,93,000
2024 1,44,097

