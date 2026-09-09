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डॉक्टरों पर सरकार मेहरबान, निशांत कुमार का बड़ा ऐलान, 1 सितंबर से बदली सैलरी

बिहार सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक समेत अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया. जानें किसे कितना मिलेगा. रिपोर्ट-कृष्णनंदन

Bihar honorarium hike
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 12:17 PM IST

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पटना : बिहार सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में संविदा के आधार पर काम कर रहे प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के मानदेय में बढ़ोतरी की है. स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संशोधित मानदेय की नई दरें तय कर दी हैं. सरकार के इस फैसले से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत चिकित्सकीय एवं शैक्षणिक कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा. विभाग के अनुसार संशोधित मानदेय 1 सितंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा.

प्रोफेसर को 2.07 लाख

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक संविदा पर कार्यरत प्राध्यापक का मासिक मानदेय 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.07 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी तरह सह-प्राध्यापक का मानदेय 1.35 लाख से बढ़ाकर 1.55 लाख रुपये और सहायक प्राध्यापक का मानदेय 1.10 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह किया गया है. यानी प्राध्यापक के मानदेय में 27 हजार रुपये, सह-प्राध्यापक में 20 हजार रुपये और सहायक प्राध्यापक में 15 हजार रुपये की मासिक बढ़ोतरी हुई है.

रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय में भी इजाफा

सरकार ने सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के मानदेय में भी वृद्धि की है. सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को अब 1.15 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जबकि पहले निर्धारित राशि इससे कम थी. वहीं जूनियर रेजिडेंट का मानदेय 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के इलाज के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविदाकर्मियों को आर्थिक लाभ मिलेगा.

1 सितंबर से नई दरें लागू

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संशोधित मानदेय की दरें 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी. मानदेय संशोधन के प्रस्ताव को प्राधिकृत समिति की अनुशंसा और सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है. विभाग ने संशोधित दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. सरकार का मानना है कि मानदेय में बढ़ोतरी से मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों और शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा.

चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है. उन्होंने कहा कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मानदेय में संशोधन का निर्णय लिया है.

"इस फैसले से चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में योग्य एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की उपलब्धता को और मजबूती मिलेगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे चिकित्सा शिक्षा के साथ मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

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