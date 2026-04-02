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पक्षियों का दीदार हुआ महंगा: केवलादेव में बढ़ा प्रवेश शुल्क, 1 अप्रैल से लागू हुए नए रेट

भरतपुर: विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में अब पक्षियों का दीदार करना पहले से महंगा हो गया है. उद्यान प्रशासन ने एक अप्रैल 2026 से प्रवेश शुल्क और नौका शुल्क में बढ़ोतरी लागू कर दी है. नए दरों के अनुसार भारतीय, विदेशी और विद्यार्थियों समेत सभी श्रेणियों के पर्यटकों को अब पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी. यह बढ़ोतरी औसतन 10 से 18 प्रतिशत के बीच है. विभाग का कहना है कि यह बढ़ोतरी नियमित प्रक्रिया के तहत की गई है और इससे उद्यान में सुविधाओं व संरक्षण कार्यों को मजबूती मिलेगी.

उद्यान के डीएफओ चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि प्रवेश शुल्क का यह रिवीजन मुख्यालय स्तर पर किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एंट्री फीस में संशोधन हर दो वर्ष में किया जाता है और इस बार भी इसी प्रक्रिया के तहत करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है. नए शुल्क एक अप्रैल 2026 से लागू होकर मार्च 2028 तक प्रभावी रहेंगे.

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प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी का असर: नए शुल्क लागू होने के बाद भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 155 रुपये से बढ़ाकर 175 रुपये कर दिया गया है, जो करीब 12.9 प्रतिशत की वृद्धि है. वहीं, भारतीय विद्यार्थियों के लिए शुल्क 62 रुपये से बढ़कर 73 रुपये हो गया है, जिसमें लगभग 17.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विदेशी पर्यटकों के लिए भी शुल्क 959 रुपये से बढ़ाकर 1056 रुपये कर दिया गया है, जो करीब 10.1 प्रतिशत की वृद्धि है.

नौका शुल्क भी बढ़ा: केवलादेव में पर्यटकों के लिए नौका विहार भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, लेकिन अब इसके लिए भी अधिक भुगतान करना होगा. छोटी नौका (चार सीटर) का शुल्क 330 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये कर दिया गया है, जो करीब 12.1 प्रतिशत अधिक है. वहीं, बड़ी नौका (छह सीटर) का शुल्क 660 रुपये से बढ़कर 735 रुपये हो गया है, जिसमें लगभग 11.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. नौका विहार खासकर सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों को करीब से देखने का बेहतरीन माध्यम माना जाता है.