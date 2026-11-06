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रांची में दीपावली को लेकर मिट्टी के दीयों की बढ़ी मांग, करंज तेल से रोशन होंगे घर-आंगन, बाजारों में रौनक

दीपावली को लेकर बाजार में मिट्टी के दीयों की खरीदारी करते लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची के बाजारों में दीपावली को लेकर रौनक बढ़ गई है. अपर बाजार, लालपुर, कांटा टोली, चुटिया और मोरहाबादी समेत शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह से देर शाम तक खरीदारों की भीड़ जुट रही है. घरों को सजाने से लेकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा की तैयारी तक, लोग अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में इलेक्ट्रॉनिक झालरों और आधुनिक सजावटी सामानों की उपलब्धता के बावजूद पारंपरिक मिट्टी के दीयों, घरौंदों और मिट्टी के खिलौनों की मांग बनी हुई है. खास बात यह है कि झारखंड की पारंपरिक संस्कृति से जुड़े करंज तेल की भी दीपावली के अवसर पर पूछ बढ़ी है.

इस बार बाजार में सामान्य मिट्टी के दीयों के साथ रंगीन और डिजाइनर दीयों की कई वैरायटी उपलब्ध है. सामान्य दीये करीब एक रुपये प्रति पीस की दर से बिक रहे हैं, वहीं रंगीन और डिजाइनर दीयों की कीमत उनकी बनावट और आकार के अनुसार अलग-अलग है. फूलों के आकार वाले दीये, आकर्षक रंगों से सजे दीये और मोम से तैयार सजावटी दीये भी खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं. दुकानदारों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में दीयों की कीमतों में करीब 10 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है.