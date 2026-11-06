रांची में दीपावली को लेकर मिट्टी के दीयों की बढ़ी मांग, करंज तेल से रोशन होंगे घर-आंगन, बाजारों में रौनक
रांची में दीपावली को लेकर बाजार गुलजार है. मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ गई है. बाजार की स्थिति पर चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 2:39 PM IST
रांची: राजधानी रांची के बाजारों में दीपावली को लेकर रौनक बढ़ गई है. अपर बाजार, लालपुर, कांटा टोली, चुटिया और मोरहाबादी समेत शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह से देर शाम तक खरीदारों की भीड़ जुट रही है. घरों को सजाने से लेकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा की तैयारी तक, लोग अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में इलेक्ट्रॉनिक झालरों और आधुनिक सजावटी सामानों की उपलब्धता के बावजूद पारंपरिक मिट्टी के दीयों, घरौंदों और मिट्टी के खिलौनों की मांग बनी हुई है. खास बात यह है कि झारखंड की पारंपरिक संस्कृति से जुड़े करंज तेल की भी दीपावली के अवसर पर पूछ बढ़ी है.
इस बार बाजार में सामान्य मिट्टी के दीयों के साथ रंगीन और डिजाइनर दीयों की कई वैरायटी उपलब्ध है. सामान्य दीये करीब एक रुपये प्रति पीस की दर से बिक रहे हैं, वहीं रंगीन और डिजाइनर दीयों की कीमत उनकी बनावट और आकार के अनुसार अलग-अलग है. फूलों के आकार वाले दीये, आकर्षक रंगों से सजे दीये और मोम से तैयार सजावटी दीये भी खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं. दुकानदारों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में दीयों की कीमतों में करीब 10 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है.
करंज तेल की भी बढ़ी मांग
दीपावली पर करंज तेल से दीया जलाने की परंपरा झारखंड के कई पारंपरिक और आदिवासी समुदायों में प्रचलित है. स्थानीय बाजार में करंज तेल करीब 200 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध है. सीमित मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों से आने के कारण इसकी उपलब्धता सामान्य तेल की तुलना में कम रहती है. पारंपरिक मान्यता के अनुसार, करंज तेल का दीया जलाना शुभ माना जाता है. इसके प्राकृतिक कीटरोधी गुणों के कारण भी इसका उपयोग किया जाता रहा है.
घरौंदे और सजावटी सामान का बाजार गुलजार
दीपावली की खरीदारी में घरौंदों का भी खास स्थान है. बच्चे मिट्टी के घरौंदे और खिलौने खरीद रहे हैं. इसके अलावा लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, पूजा चौकी, रोली, कलावा, धूप, रंगोली के रंग, बंदनवार और फूलों की मालाएं बाजार में उपलब्ध हैं. घरों को सजाने के लिए कृत्रिम फूल, जूट के तोरण, रंगीन झालर और आकर्षक लाइटों की भी बिक्री हो रही है.
मिट्टी की उपलब्धता बनी चुनौती
स्थानीय कुम्हारों और विक्रेताओं के अनुसार, दीये बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी आसानी से उपलब्ध नहीं होती. कई बार दूर के इलाकों से मिट्टी मंगानी पड़ती है. इसके अलावा मिट्टी की लागत, ईंधन और मेहनत बढ़ने से उत्पादन खर्च भी बढ़ा है. बारिश के कारण दीये सुखाने और उत्पादन के काम पर भी असर पड़ा है. ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है. हालांकि, त्योहार के अंतिम दिनों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है.
स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को मिला बाजार
खरीदारों का कहना है कि दीपावली पर मिट्टी के दीये और घरौंदे खरीदना केवल सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परंपरा से जुड़ने का भी अवसर है. इलेक्ट्रॉनिक रोशनी के बीच मिट्टी के दीयों की अपनी अलग पहचान बनी हुई है. स्थानीय कारीगरों के बनाए सामान खरीदकर लोग उनकी आजीविका को भी सहारा दे रहे हैं. यही वजह है कि आधुनिक सजावट के बढ़ते चलन के बीच पारंपरिक दीयों और मिट्टी के उत्पादों की मांग कायम है.
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