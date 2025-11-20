ETV Bharat / state

यूपी में ठंड के साथ बढ़ा कोहरा; गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर, जानिए बाकी जिलों का हाल

आने वाले दो-तीन दिनों में और लुढ़केगा न्यूनतम तापमान, लखनऊ में साफ रहेगा मौसम.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 10:45 AM IST

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्का से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्का कोहरा रहा. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दृश्यता 400 मीटर फुर्सतगंज (अमेठी) एवं कानपुर देहात में दर्ज की गई. प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहे हैं. उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से सुबह-शाम के समय गुलाबी ठंडक पड़ रही है.

गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा आंकड़ों के अनुसार बुधवार शाम 4 बजे तक बागपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 335, बुलंदशहर 336, गाजियाबाद 422, ग्रेटर नोएडा 420, मेरठ 340, मुजफ्फरनगर 311, लखनऊ में 185 दर्ज किया गया. गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है. खास तौर पर दिल तथा सांस के मरीजों के लिए यहां की हवा जहरीली बन चुकी है. बीमार और बुजुर्गों को स्वास्थ्य विभाग ने बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी है. राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लालबाग क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 के आसपास रिकॉर्ड किया गया.

ऐसा रहेगा राजधानी का मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो लगभग सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

इटावा सबसे ठंडा : बुधवार को उत्तर प्रदेश का इटावा जिला सबसे ठंडा रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान शाहजहांपुर में 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले सात दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं, न्यूनतम तापमान में दो से तीन दिन बाद एक से लेकर दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. सुबह-शाम के समय मध्य तथा हल्का कोहरा छाया रहेगा.

