LLB के स्टूडेंट्स को बांटा गलत प्रश्न पत्र, मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने बदला पर्चा
बालोद के अग्रणी कॉलेज में परीक्षा के दौरान गलत प्रश्नपत्र बांटने का मामला सामने आया है.परीक्षार्थियों की सूझबूझ से एक बड़े ब्लंडर को टाला गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 12:37 PM IST
बालोद : एक तरफ जहां देश में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की शुचिता और गोपनीयता को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है, वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से परीक्षा प्रणाली में एक बड़ी और गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. जिले के प्रतिष्ठित घनश्याम सिंह गुप्त अग्रणी महाविद्यालय में परीक्षा प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते एलएलबी (LLB) द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, यहां परीक्षा हॉल में छात्रों को गलत प्रश्नपत्र वितरित कर दिया गया.
छात्राओं की सूझबूझ से पकड़ी गई गलती
छात्राओं की सूझबूझ और सतर्कता के कारण समय रहते इस बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा जा सका, वरना सैकड़ों छात्रों का पूरा सेमेस्टर दांव पर लग जाता.इस पूरे प्रशासनिक ड्रामे के कारण परीक्षा अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटा की देरी से शुरू हो सकी.
ई-मेल के सहारे बची साख, प्रिंट निकालने दौड़े कर्मचारी
लापरवाही उजागर होते ही महाविद्यालय प्रबंधन ने तुरंत विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क साधा. गलती का अहसास होने पर विश्वविद्यालय ने सुबह ठीक 11 बजकर 9 मिनट पर ई-मेल के माध्यम से सही प्रश्नपत्र कॉलेज को भेजा गया. इसके बाद कॉलेज के परीक्षा सेल में तत्काल उस प्रश्नपत्र का प्रिंट और फोटोकॉपी निकालकर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई. इस पूरी कशमकश में परीक्षा आधे घंटे की देरी से शुरू हो पाई, जिससे परीक्षार्थी मानसिक रूप से तनाव में नजर आए.
जिम्मेदार कौन? आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू
इस संवेदनशील मामले में अब जिम्मेदारी लेने के बजाय विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. कॉलेज के सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से ही गलत बंडल भेजा गया था, वहीं इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले स्ट्रांग रूम से पेपर निकालते वक्त कोड का मिलान क्यों नहीं किया गया?.
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