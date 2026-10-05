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Explainer : रायपुर में बे-बस सफर की कहानी, सार्वजनिक परिवहन की नाकामी, जनता की बढ़ी परेशानी

रायपुर : ये दर्द छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आए राजन कुमार का है, जो अपने परिजन को ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर से रायपुर इलाज कराने के लिए आए.लेकिन जब उन्हें अस्पताल जाने के लिए बस ढूंढी तो स्टेशन पर उस रुट पर कोई बस नहीं थी. लिहाजा उन्होंने ऑटो बुक किया और भाठागांव तक जाने के लिए 300 रुपए किराया अदा किया. राजन कहते हैं कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी भले ही बन गई,लेकिन यहां सार्वजनिक सेवा के नाम पर कुछ नहीं है. कई रुट्स पर पहले सिटी बसें चला करती थी,लेकिन अब वो सुविधा नहीं है. सरकार चकाचक बस स्टैंड तो बना दी है,उसके मेंटनेंस में लाखों रुपए खर्च कर रही है.लेकिन जिस जनता के लिए बस स्टैंड बना,उसे ही वो सुविधा नहीं मिली.

छह किलोमीटर का सफर, खर्च 300 रुपये तक सबसे ज्यादा परेशानी रेलवे स्टेशन से भाठागांव आने-जाने वाले यात्रियों की है. रेलवे स्टेशन से भाठागांव बस स्टैंड की दूरी करीब छह किलोमीटर है.इस मार्ग पर रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही है.लेकिन इस दूरी के लिए नियमित सिटी बस उपलब्ध नहीं होने पर यात्रियों को ऑटो का सहारा लेना पड़ता है.कई मामलों में पांच से छह किलोमीटर के इस सफर के लिए 250 से 300 रुपये तक खर्च हो रहे हैं.अगर अकेले यात्री की जगह परिवार के कई सदस्य हों, तो सफर का खर्च और बढ़ जाता है. यानी सवाल सिर्फ बस का नहीं है, सवाल उस अतिरिक्त खर्च का भी है, जो सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है.

राजधानी की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अब सवालों में रायपुर तेजी से बढ़ रहा शहर है.यहां लोगों की आवाजाही बढ़ रही है. रोजाना लाखों यात्री नौकरी, पढ़ाई, कारोबार, खरीदारी और दूसरे जरूरी कामों के लिए अलग-अलग हिस्सों में आते-जाते हैं. लेकिन सार्वजनिक परिवहन की मौजूदा तस्वीर संतोषजनक नहीं है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में रायपुर में 37 सिटी बसें छह रूट पर संचालित हो रही हैं. दूसरी ओर शहर के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिल चुकी है और अब उन्हें सड़क पर उतारने की तैयारी की जा रही है.लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि आम यात्री हैं. उनके लिए सवाल सीधा है कि शहर में कितनीं बसें हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि बस उनके घर या काम की जगह के पास से मिलती है या नहीं.

रायपुर शहर जो तेजी से फैल रहा है, जहां सड़कें बढ़ रही हैं, आबादी और आवाजाही बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजधानी में आम आदमी के सफर की सुविधा भी उसी रफ्तार से बढ़ी है. शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का विकल्प सीमित है. कई प्रमुख इलाकों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को ऑटो, ई-रिक्शा या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है. तेज धूप हो, बारिश हो या रोजमर्रा की भागदौड़, मजबूरी में निजी सवारी लेना और इसके लिए ज्यादा किराया चुकाना आम यात्रियों की परेशानी बढ़ा देता है.

' 'आदमी सौ किलोमीटर दूर से 50 रुपए में रायपुर आ रहा है.लेकिन रायपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर भाठागांव बस स्टैंड जाने में उसे 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं. राजधानी तो बन गई है.लेकिन बस सुविधा नहीं है.चाहे अमीर हो या गरीब किसी भी शहर में बस सेवा होना जरुरी है.इसके नहीं रहने पर प्राइवेट ऑपरेटर्स और ऑटो वाले मस्त हैं,लेकिन बेचारी गरीब जनता मर रही है''

हम लोगों को पहले सिटी बस की सेवा मिल जाती थी.5 से 10 रुपए में काम चल जाता था.लेकिन अब प्राइवेट बस जो चल रही है,उसमें मनमाना किराया लिया जा रहा है. बस के रुट भी पहले की तुलना में सीमित रह गए हैं.जिससे हमें बस बीच में छोड़कर ऑटो से गंतव्य तक जाना पड़ता है.इससे परेशानी तो हुई है- यात्री







प्रमुख इलाकों में बस कनेक्टिविटी की कमी



रेलवे स्टेशन, भाठागांव, संतोषी नगर, पचपेड़ी नाका, टाटीबंध और आमानाका जैसे इलाके शहर की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. इन क्षेत्रों में दिनभर बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं. रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्री पहुंचते हैं, भाठागांव बस स्टैंड से दूसरे शहरों और क्षेत्रों के लिए आवाजाही होती है, जबकि संतोषी नगर, पचपेड़ी नाका, टाटीबंध और आमानाका जैसे इलाके शहर की रोजमर्रा की आवाजाही का हिस्सा हैं.इसके बावजूद इन मार्गों पर नियमित सिटी बसों की कमी यात्रियों को ऑटो, ई-रिक्शा और निजी वाहनों का विकल्प चुनने के लिए मजबूर करती है.





37 सिटी बसें, लेकिन छह रूट तक सीमित



रायपुर में फिलहाल 37 सिटी बसें छह रूट पर चल रही हैं.उपलब्ध बसों की संख्या और रूट का दायरा ही तय करता है कि सार्वजनिक परिवहन शहर के कितने हिस्से तक पहुंच पाएगा.मौजूदा व्यवस्था में खरोरा, भानसोज, खैरखुट, चंद्रखुरी और कोटनी जैसे बाहरी मार्गों पर बसें संचालित हो रही हैं. लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि शहर के अंदर जिन इलाकों में यात्रियों की संख्या और आवाजाही अधिक है, वहां उपलब्ध बसों का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है.क्योंकि सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. यात्रियों की मांग के मुताबिक रूट तय करना, बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और अलग-अलग क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी तैयार करना भी उतना ही जरूरी है.

ई बस सेवा का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बस नहीं, इसलिए निजी वाहनों का दबाव बढ़ रहा



सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता का असर सिर्फ यात्रियों की जेब पर नहीं पड़ता, बल्कि शहर के ट्रैफिक पर भी दिखाई देता है.जब लोगों को बस नहीं मिलती, तो कार्यालय, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे जरूरी स्थानों तक पहुंचने के लिए दोपहिया, कार, ऑटो और दूसरे निजी साधनों का इस्तेमाल बढ़ता है.शहर के आसपास के 10 से 12 किलोमीटर क्षेत्र से आने वाले यात्रियों के लिए भी पर्याप्त बस कनेक्टिविटी नहीं होने पर निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ सकती है.अगर शहर के अंदरूनी और बाहरी क्षेत्रों को जोड़ते हुए यात्रियों की जरूरत के मुताबिक रूट तैयार किए जाएं, तो लोगों को सस्ता सार्वजनिक परिवहन विकल्प मिल सकता है और सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है.

जनता के लिए सिटी बस, राहत या इंतजार



सिटी बस सेवा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को निजी वाहन या महंगे साधनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलता है.नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, बाजार जाने वाले लोगों और रोजमर्रा के काम से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बस सेवा अपेक्षाकृत कम खर्च वाला विकल्प हो सकती है. लेकिन परेशानी वहां शुरू होती है, जहां बस रूट सीमित हों, बसों की संख्या कम हो या यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए बीच में दूसरा साधन लेना पड़े.ऐसे में यात्रा का समय भी बढ़ सकता है और कुल खर्च भी.यानी जहां बस पहुंचती है, वहां राहत है, लेकिन जहां बस नहीं पहुंचती, वहां कनेक्टिविटी अब भी चुनौती बनी हुई है.



सार्वजनिक परिवहन की नाकामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



जनता के सामने कई सवाल

रायपुर के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी के बाद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार की उम्मीद बढ़ी है.ज्यादा बसें सड़क पर उतरती हैं और उनके रूट यात्रियों की जरूरत के मुताबिक तय किए जाते हैं, तो शहर के ज्यादा इलाकों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जा सकता है. लेकिन जनता के लिए असली फायदा बसों की संख्या बढ़ने से ही तय नहीं होगा. नई बसें किन इलाकों में चलेंगी, कितनी फ्रीक्वेंसी पर चलेंगी, प्रमुख मार्गों को किस तरह जोड़ेंगी और यात्रियों को कितनी आसानी से उपलब्ध होंगी,यही तय करेगा कि ई-बस सेवा जमीन पर कितनी उपयोगी साबित होती है



जरवाय में तैयार हो रहा ई-बस डिपो



ई-बसों के संचालन के लिए जरवाय में डिपो तैयार किया जा रहा है. रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के मुताबिक, डिपो में चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं.

निगम का लक्ष्य करीब तीन महीने में सिविल वर्क और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने का है.डिपो तैयार होने के बाद ई-बसों के संचालन के लिए जरूरी आधारभूत व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी. इसके साथ ही शहर में नई बस सेवा शुरू करने की दिशा में अगला चरण पूरा होगा- संबित मिश्रा, निगमायुक्त





तीन-चार महीने में शुरू हो सकती है ई-बस सेवा



नगर निगम आयुक्त के मुताबिक, डिपो के लिए एलओआई जारी किया जा चुका है और संबंधित एजेंसी के साथ काम को लेकर समन्वय किया जा रहा है.उनके मुताबिक, अगले तीन से चार महीने के भीतर रायपुर में ई-बस सेवा शुरू होने की उम्मीद है.लेकिन अब लोगों की नजर सिर्फ डिपो के तैयार होने पर नहीं, बल्कि उन रूटों पर भी है जिन पर ई-बसें दौड़ेंगी. क्योंकि यात्रियों के लिए असली बदलाव तभी दिखाई देगा, जब बस डिपो से निकलकर उन इलाकों तक पहुंचेगी जहां आज सार्वजनिक परिवहन की कमी महसूस की जा रही है.





विधानसभा में भी हो चुकी है चर्चा



रायपुर में सार्वजनिक परिवहन की जरूरत को लेकर विधानसभा में भी चर्चा हो चुकी है.छत्तीसगढ़ विधानसभा में 9 मार्च 2026 को बजट चर्चा के दौरान रायपुर में बढ़ती यातायात समस्या और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का मुद्दा उठा था.रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील कुमार सोनी ने कहा था कि राजधानी रायपुर में करीब 25 हजार ऑटो रिक्शा संचालित हो रहे हैं.उन्होंने शहर में बढ़ते ऑटो और ई-रिक्शा के दबाव के बीच सिटी बस सेवा को फिर से प्रभावी ढंग से शुरू करने की आवश्यकता बताई थी.यह आंकड़ा विधानसभा की चर्चा के दौरान सामने आए आंकड़ें के रूप में देखा जाना चाहिए.





सिटी बस सेवा बहाल करने की मांग



विधानसभा की चर्चा में सुनील कुमार सोनी ने अपने महापौर कार्यकाल के दौरान संचालित रायपुर सिटी बस सेवा का भी उल्लेख किया.उन्होंने बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को शहर के यातायात दबाव से जोड़ते हुए सिटी बस सेवा को प्रभावी ढंग से संचालित करने की जरूरत बताई. साथ ही RITES के ट्रैफिक प्लान का हवाला देते हुए रायपुर में पर्याप्त संख्या में सिटी बसें संचालित किए जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया.ऐसे में एक तरफ 2026 में 37 सिटी बसों का मौजूदा संचालन है और दूसरी तरफ 100 ई-बसों की प्रस्तावित व्यवस्था.इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नई व्यवस्था शहर के उन हिस्सों तक भी पहुंच पाएगी, जहां आज यात्री सार्वजनिक परिवहन की कमी महसूस कर रहे हैं.

जनता के लिए फायदा तभी, जब बस सड़क पर दिखे



रायपुर में अभी 37 सिटी बसें छह रूट पर संचालित हो रही हैं और 100 ई-बसों को सड़क पर उतारने की तैयारी चल रही है.यानी कागज पर सार्वजनिक परिवहन के विस्तार की दिशा तय हो चुकी है. जरवाय में डिपो तैयार किया जा रहा है, चार्जिंग और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं पर काम चल रहा है और अगले कुछ महीनों में ई-बस सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.लेकिन आम यात्री के लिए आंकड़ा 37 हो या 100, मायने यह रखता है कि बस समय पर मिले, सही रूट पर मिले और उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाए.







सिर्फ संख्या नहीं, रूट और फ्रीक्वेंसी भी जरूरी



सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बसों की संख्या महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है उनका रूट और संचालन का अंतराल.अगर बस घर से बहुत दूर मिले, तो यात्री के लिए उसकी उपयोगिता कम हो सकती है.अगर बस गंतव्य तक सीधे नहीं जाती, तो बीच में दूसरा वाहन लेना पड़ सकता है. अगर बस लंबे अंतराल पर आती है, तो रोजाना सफर में समय बढ़ सकता है.इसलिए 37 से 100 बसों तक पहुंचना एक आंकड़ा जरूर है, लेकिन आम यात्री के लिए असली सवाल इससे आगे का है. अब 37 सिटी बसों से 100 ई-बसों तक का यह सफर कितना कारगर साबित होता है, इसका जवाब अब फाइलों में नहीं, रायपुर की सड़कों पर मिलेगा.





ई-बस आएगी तो जमीन पर क्या बदलेगा ?



अगर 100 ई-बसों का संचालन तय योजना के मुताबिक शुरू होता है और उनका रूट नेटवर्क यात्रियों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाता है, तो सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ सकते हैं. इसका असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो फिलहाल ऑटो, ई-रिक्शा या निजी वाहनों पर निर्भर हैं. लेकिन जनता के लिए नई बस का मतलब तभी होगा, जब वह नियमित रूप से चले, सही रूट पर चले और यात्रियों को भरोसेमंद कनेक्टिविटी दे. यानी ई-बस सेवा की सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितनी बसें सड़क पर उतरीं, बल्कि इस बात से आंकी जाएगी कि कितने यात्रियों की रोज की यात्रा सुगम हुई.

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