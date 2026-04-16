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राजनांदगांव में 3 साल से अधूरा अंडरब्रिज बना मुसीबत, लोग बोले- बच्चों को स्कूल भेजने में लगता है डर, पता नहीं कब ट्रेन आ जाए

3 साल से अधूरे अंडरब्रिज को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मामले को लेकर के कांग्रेस नेता हफीज खान और आसिफ अली ने रेलवे अधिकारियों को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि अगर समय रहते काम शुरू नहीं किया जाता और अंडर ब्रिज तैयार नहीं किया जाता तो लड़ाई सड़क पर उतरकर की जाएगी. अधिकारियों से चर्चा करते हुए लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई और साफ तौर पर कहा कि रेलवे प्रशासन लोगों को सुविधा देने की दिशा में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है उल्टे जनता की जान को जोखिम में डाली जा रही है.

राजनांदगांव. शहर के गौरीनगर और स्टेशन पारा के बीच बन रहा अंडरब्रिज अब सुविधा से ज्यादा मुसीबत बन गया है. 2023 में शुरू हुआ काम तीन साल बाद भी अधूरा पड़ा है. हालत यह है कि शहर की आधी आबादी रोज जाम, खतरे और परेशानी से जूझ रही है. नाराज लोगों ने अब रेलवे प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है.

राजनांदगांव में 3 साल से अधूरा अंडरब्रिज बना मुसीबत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुस्से की 5 बड़ी वजह

3 साल में भी निर्माण पूरा नहीं

हर दिन जाम और जान का खतरा

रेलवे का वादा बार-बार टूटा

आधे शहर की आवाजाही प्रभावित

अब तक सिर्फ आश्वासन, काम नहीं

कैसे फंसा काम

रेलवे फाटक क्रमांक 459 (गौरीनगर) और 460 (स्टेशन पारा) पर अंडरब्रिज का काम 2023 में शुरू हुआ था. तय समय सीमा निकलने के बाद भी निर्माण अधूरा है. 29 जनवरी 2026 को दिए गए ज्ञापन के बाद एक महीने में काम शुरू करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला.

क्या आ रही परेशानी?

52000 की आबादी को रोज की परेशानी

लोगों को ट्रैक पार करने में जोखिम

जाम में फंसकर घंटों बर्बाद

स्कूली बच्चे और नौकरीपेशा सबसे ज्यादा परेशान

बारिश में हालात और बिगड़ने की आशंका

हर दिन जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार करना पड़ता है, कोई सुनने वाला नहीं है. 52000 की आबादी पटरी के पर निवास करती है बावजूद इसके प्रशासन व्यवस्था सुधारने की दिशा में ध्यान नहीं दे रहा है.- हफीज खान, कांग्रेस नेता

बच्चों को स्कूल भेजना भी डर लगता है, कब ट्रेन आ जाए पता नहीं. अगर समय से ब्रिज बन जाता तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम निश्चिंत हो जाते- ममता यादव, रहवासी

ग्राहक कम हो गए हैं, पूरा कारोबार प्रभावित है. जिससे रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है इसके बाद भी प्रशासन समस्या हल करने में नाकाम है.- विनोद कुमार, स्थानीय दुकानदार

पहले भी हो चुका आंदोलन

स्थानीय नागरिकों ने मंडल अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर को आवेदन सौंपा है. प्रतिलिपि कलेक्टर और एसपी को भी भेजी गई है. लोगों का कहना है कि इसके पहले भी आंदोलन किया गया था जिसके बाद आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही काम शुरू होगा लेकिन अधिकारी केवल झूठ बोल रहे हैं.

ज्ञापन देने के दौरान लोगों का कहना था कि यह सिर्फ निर्माण देरी नहीं, प्रशासनिक लापरवाही का मामला. समय पर काम होता तो यह हालात नहीं बनते. अब मामला “सुविधा” से बढ़कर “जनता बनाम सिस्टम” हो गया है. लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अब फैसला 7 दिन में या काम शुरू होगा या सड़क से लेकर स्टेशन तक आंदोलन दिखेगा.