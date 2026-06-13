ETV Bharat / state

फरीदाबाद-दिल्ली सड़क का अधूरा निर्माण बना सिरदर्द, सफर हुआ दूभर, गड्ढे-गंदे पानी से लोग परेशान, दुकानदारों का कारोबार हो रहा चौपट

फरीदाबाद-दिल्ली सड़क का अधूरा निर्माण यात्रियों और दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. साथ ही हादसे का यहां खतरा बना हुआ है.

Faridabad Incomplete Road
सड़क का अधूरा निर्माण बना सिरदर्द (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 13, 2026 at 12:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है. दर्जनों कॉलोनियों को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य कई दिनों से अधूरा पड़ा है. सड़क के एक हिस्से का निर्माण कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा टूटा हुआ है. इसके चलते सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं और नाले का गंदा पानी जमा होने से हालात और भी खराब हो गए हैं.

लाखों लोग रोज करते हैं आवाजाही: दरअसल, यह सड़क फरीदाबाद और दिल्ली के बीच एक अहम संपर्क मार्ग मानी जाती है. रोजाना हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इसी रास्ते से अपने कार्यस्थलों, बाजारों और अन्य स्थानों तक पहुंचते हैं. लेकिन अधूरे निर्माण कार्य और जलभराव की समस्या के कारण वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा रहे हैं.

फरीदाबाद-दिल्ली सड़क का अधूरा निर्माण बना सिरदर्द (ETV Bharat)

दुकानदारों का कारोबार प्रभावित: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय दुकानदार आफताब ने सड़क की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "कई दिनों से सड़क का काम बंद पड़ा हुआ है. एक तरफ सड़क का थोड़ा काम हुआ है लेकिन दूसरी तरफ का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया. सड़क पर कीचड़ और पानी जमा रहता है, जिससे आए दिन वाहन फिसलते हैं और हादसे होते हैं. सड़क खराब होने की वजह से ग्राहक भी दुकान तक नहीं पहुंचते. पूरा दिन खाली बैठना पड़ता है और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है."

स्थानीय लोगों में बढ़ रहा आक्रोश: सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. उनका कहना है कि महीनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा. जलभराव और टूटी सड़क के कारण लोगों को रोजाना जाम और परेशानी का सामना करना पड़ता है. स्थानीय निवासी रामवीर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, "हमने भाजपा सरकार को वोट देकर गलती कर दी. यहां विकास नाम की कोई चीज नहीं दिख रही. कई महीनों से सड़क का काम रुका हुआ है. पहले सड़क बनी हुई थी, लेकिन उसे तोड़ दिया गया और अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रैफिक जाम लग जाता है और दोनों तरफ खुली नालियां बनी हुई हैं. कई बार लोग इन नालियों में गिर चुके हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है."

व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट: सड़क की खराब स्थिति का असर स्थानीय व्यापारियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. ग्राहकों की संख्या घटने से कई दुकानदार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है. स्थानीय दुकानदार बबलू ने कहा कि, "मैंने यहां दुकान किराये पर ली है, लेकिन अब दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है. सड़क खराब होने की वजह से ग्राहक नहीं आते. जब सड़क ठीक थी तब कारोबार अच्छा चलता था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है. नाले का पानी सड़क पर भरा रहता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों को परेशानी होती है. कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं. प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए."

मंत्री ने दिया जल्द निर्माण पूरा करने का भरोसा: वहीं, इस मामले में स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री राजेश नगर ने सड़क निर्माण को लेकर आश्वासन देते हुए कहा कि, "शहर में कई जगहों पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और कई नई सड़कें बनाई जानी हैं. जिस सड़क की बात हो रही है वह करोड़ों रुपये की मास्टर प्लान परियोजना का हिस्सा है. पिछले दिनों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई ताकि सड़क को चौड़ा किया जा सके. जल्द ही इस सड़क का निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी."

जल्द समाधान की उम्मीद में लोग: बता दें कि दर्जनों कॉलोनियों और दिल्ली को जोड़ने वाली यह सड़क क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाती है. लेकिन अधूरे निर्माण, गड्ढों और जलभराव ने लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ा दी हैं. स्थानीय निवासी, व्यापारी और वाहन चालक अब संबंधित विभाग से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग कर रहे हैं. लोगों की नजरें प्रशासन और विभागीय अधिकारियों पर टिकी हैं कि आखिर कब इस महत्वपूर्ण सड़क की हालत सुधरेगी और लाखों लोगों को राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद के पार्कों का रियलिटी चेक, करोड़ों रुपये का बजट, लेकिन रखरखाव के मामले में पीछे क्यों?

TAGGED:

FARIDABAD WATERLOGGING PROBLEMS
FARIDABAD DELHI ROAD
FARIDABAD ROAD REPAIR DELAY
DELHI FARIDABAD CONNECTIVITY
FARIDABAD INCOMPLETE ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.