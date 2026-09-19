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मौदहा में अधूरा अंडरपास, 10-15 किलोमीटर लंबे चक्कर की मजबूरी

हमीरपुर: कानपुर-बांदा रेलखंड पर रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए बनाए जा रहे अंडरपास का निर्माण ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गया है. मौदहा क्षेत्र के इचौली-अखबई और खंडेह-फत्तेपरवा रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य के चलते रास्ते बंद हैं. इससे आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.



इचौली-अखबई रेलवे क्रॉसिंग पर दिसंबर 2024 में अंडरपास का निर्माण शुरू हुआ था. करीब 21 महीने बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका है. रास्ता बंद होने से इचौली, नायकपुरवा, सिरसी, रतवा, खीरुही, खम्हरिया, गोयरा, खन्ना, ग्योडी, गुसियारी, अटघार और अखबई समेत आसपास के गांवों के लोग प्रभावित हैं. ग्रामीणों के अनुसार बांदा और चित्रकूट की ओर आने-जाने में करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है.





किसानों को खेतों तक पहुंचने में भी परेशानी

रेलवे लाइन के दूसरी तरफ खेत होने के कारण किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है. इचौली और नायकपुरवा के किसानों के अनुसार पहले उनके खेत करीब 500 मीटर की दूरी पर थे. अब रास्ता बंद होने से वैकल्पिक मार्ग से लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. अखबई के किसानों के अनुसार करीब 500 मीटर दूर खेतों तक पहुंचने के लिए अब जिगनौड़ा, इचौली और नायकपुरवा होकर करीब 12 किलोमीटर जाना पड़ रहा है.



अखबई के छात्र-छात्राएं इचौली इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं. ग्रामीणों के अनुसार रास्ता बंद होने के कारण कुछ छात्र साइकिल से रेलवे ट्रैक पार करके आवागमन कर रहे हैं.





खंडेह-फत्तेपरवा में भी रास्ता बंद

खंडेह-फत्तेपरवा रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास का निर्माण जनवरी 2026 में शुरू हुआ था. यहां काम के चलते करहिया, रीवन, गहबरा, खंडेह, छिरका और फत्तेपरवा समेत आसपास के गांवों के लोगों को वैकल्पिक रास्तों से 10 से 15 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है.

खंडेह निवासी अनुराग ने बताया कि उनका खेत गांव से करीब 700 मीटर दूर है, लेकिन रेलवे लाइन के दूसरी तरफ होने के कारण अब उन्हें इचौली-गुसियारी-फत्तेपरवा होकर करीब 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा है.



परेशानी का सामना करना पड़ा

फत्तेपरवा निवासी आशाराम ने बताया कि अगस्त में बाढ़ के दौरान गुसियारी की ओर का रास्ता बंद था. इसी दौरान गांव निवासी धनीराम निषाद की पत्नी को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा. उन्हें ई-रिक्शा से खंडेह रेलवे क्रॉसिंग तक ले जाया गया। इसके बाद रेलवे लाइन की दूसरी ओर से एंबुलेंस के जरिए मौदहा ले जाया गया. फत्तेपरवा निवासी अनुज दुबे के अनुसार अंडरपास का काम करीब छह महीने में पूरा होने की उम्मीद थी. निर्माण लंबा खिंचने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है.



बारिश से भी निर्माण प्रभावित

बारिश के दौरान अंडरपास में पानी भरने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है. रेलवे के अनुसार पानी की निकासी के बाद शेष काम कराया जाएगा. दोनों अंडरपास की अनुमानित लागत करीब 5 से 7 करोड़ रुपये के आसपास बताई गई है.



नवंबर तक S-5 पूरा करने का लक्ष्य

रेलवे के अनुसार S-5 इचौली-अखबई अंडरपास का करीब 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इसे नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. वहीं S-10 खंडेह-फत्तेपरवा अंडरपास का करीब 30 फीसदी काम पूरा हुआ है. और इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.