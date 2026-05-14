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6 साल से अधूरा मनाना ओवरब्रिज...बना लोगों के लिए आफत, जलभराव और बंद रास्तों से हजारों लोग परेशान

छह साल से अधूरा मनाना ओवरब्रिज ग्रामीणों के लिए आफत बन गया है. जलभराव और बंद रास्तों से हजारों लोग परेशान हैं.

SAMALKHA VILLAGE BRIDGE PROBLEM
ओवरब्रिज बना लोगों के लिए आफत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 12:00 PM IST

5 Min Read
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पानीपत/समालखा: हरियाणा सरकार जहां रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज बनाकर यातायात सुगम करने के दावे कर रही है, वहीं समालखा ब्लॉक के मनाना गांव का ओवरब्रिज अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है. साल 2020 में शुरू हुआ यह पुल निर्माण कार्य दो वर्षों में पूरा होना था, लेकिन छह साल बीतने के बाद भी पुल अधूरा पड़ा है. तकनीकी खामियों के चलते पुल के एक हिस्से को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है. निर्माण में लगातार देरी से आसपास के हजारों ग्रामीण परेशान हैं.

जलभराव और बंद रास्तों से बढ़ी दिक्कत: ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य कभी शुरू होता है तो कभी बंद हो जाता है. बरसात के दिनों में पुल के नीचे पानी भर जाता है, जिससे लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है. किसानों को खेतों और मंडियों तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई गांवों के लोगों के लिए यह रास्ता मुख्य संपर्क मार्ग है.

SAMALKHA VILLAGE BRIDGE PROBLEM
मनाना ओवरब्रिज (ETV Bharat)

"6-7 साल से परेशानी झेल रहे": ग्रामीण अजय राठी ने बताया कि, "पिछले 6-7 वर्षों से पुल अधूरा पड़ा है. निर्माण स्थल पर कभी-कभार कुछ मजदूर और मशीनें दिखाई देती हैं, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी है. यही रास्ता स्कूल बसों और ग्रामीणों के आने-जाने का मुख्य मार्ग है. दूसरा रास्ता भी बंद है. बारिश में पुल के नीचे इतना पानी भर जाता है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. प्रशासन ने 30 जून तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर भरोसा नहीं होता."

"चार गांवों की लाइफलाइन बना मुसीबत": वहीं, ग्रामीण आजाद सिंह ने कहा कि, "यह पुल पिछले कई वर्षों से अधूरा है और इससे जुड़े चार गांवों के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. बारिश के दौरान जलभराव सबसे बड़ी समस्या बन जाता है. हाल ही में अधिकारियों और ठेकेदार की बैठक हुई थी, जिसमें निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए और तीन महीने का नया लक्ष्य तय किया गया है."

6 साल से अधूरा मनाना ओवरब्रिज (ETV Bharat)

"जल्द पुरानी व्यवस्था बहाल हो": मनाना गांव की निवासी सुनीता ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की. सुनीता ने कहा कि, "छह साल से पुल की यही हालत बनी हुई है. खेतों और मंडी तक पहुंचने में लोगों को बेहद परेशानी होती है. प्रशासन या तो पुल जल्द पूरा करे या पहले जैसी व्यवस्था बहाल करे."

"5-7 मजदूर ही काम करते हैं": ग्रामीण इस्लाम ने कहा कि, "निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है. पुल का निर्माण करीब सात साल से चल रहा है, लेकिन मौके पर केवल 5-7 मजदूर ही दिखाई देते हैं. कई बार अधिकारियों और नेताओं से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. रास्ते बंद होने से 8-10 गांवों की करीब एक लाख आबादी प्रभावित हो रही है."

"घटिया निर्माण के कारण दोबारा तोड़ना पड़ा पुल": वहीं, ग्रामीण मनोज ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए. मनोज ने कहा कि, "पुल का निर्माण घटिया तरीके से किया गया था. बना हुआ हिस्सा बीच से फट गया, जिसके कारण उसे दोबारा तोड़कर बनाना पड़ रहा है. शहर जाने वाले दोनों मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं."

"क्या सरकार हमें एयरलिफ्ट करेगी?": नारायणा गांव निवासी एवं अधिवक्ता देव शर्मा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "पिछले पांच साल से समस्या बनी हुई है और अब तक कोई समाधान नहीं निकला. निर्माण स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, जिसके कारण कई हादसे हो चुके हैं. दोनों मुख्य रास्ते बंद हैं, ऐसे में इमरजेंसी में आम आदमी क्या करेगा? क्या सरकार हमें एयरलिफ्ट करेगी? यहां से रोजाना करीब 10 हजार लोग आवाजाही करते हैं."

प्रशासन ने ठेकेदार को दी चेतावनी: इस पूरे मामले में पानीपत के उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि, "जिले में रेलवे से जुड़े कई पुल और अंडरपास लंबित हैं, जिनमें मनाना पुल भी शामिल है. विधायक प्रमोद विज के निर्देश पर अधिकारियों, ठेकेदार और रेलवे अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. प्रशासन मौके का निरीक्षण करेगा और निर्माण कार्य की समयसीमा तय की जाएगी. यदि ठेकेदार की ओर से लापरवाही या तय समय सीमा में देरी पाई गई तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी."

लोगों की उम्मीद अब प्रशासन पर टिकी: बता दें कि मनाना ओवरब्रिज अब केवल अधूरा निर्माण कार्य नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की परेशानी का प्रतीक बन चुका है. किसानों, छात्रों और आम लोगों को हर दिन जलभराव, बंद रास्तों और हादसों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है. लगातार देरी ने ग्रामीणों का प्रशासन और सरकार पर भरोसा कमजोर कर दिया है. अब लोगों की उम्मीद प्रशासन की नई बैठक और तय समयसीमा पर टिकी है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ सकता है.

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