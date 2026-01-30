ETV Bharat / state

च्यूल उपस्वास्थ्य केंद्र चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट,अधूरा निर्माण बना रोड़ा, जोखिम में रहती है ग्रामीणों की जान

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत च्यूल आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहा है. गांव में किसी के बीमार पड़ने पर उसे 40 किलोमीटर दूर उपस्वास्थ्य केंद्र कोटाडोल जाना पड़ता है. ग्राम च्यूल गुरुघासीदास–तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है. रास्ता पहाड़ी, कच्चा और दुर्गम होने के कारण मरीज, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को समय पर इलाज मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा आसपास के कई गांवों की दूरी कोटाडोल उपस्वास्थ्य केंद्र से दूर है.





ग्राम खोहरा – 12 किमी

कोरमो – 10 किमी

ढाब – 14 किमी

कुदरा – 22 किमी

जलबा कुदरा – 17 किमी

दुलारी – 15 किमी

ठोरगी – 20 किमी





गर्भवती महिलाओं के लिए हालात सबसे ज्यादा गंभीर



दुर्गम भू-भाग और सुविधाओं की कमी के कारण कई बार बीमार मरीज और गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उपस्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाए, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.