च्यूल उपस्वास्थ्य केंद्र चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट,अधूरा निर्माण बना रोड़ा, जोखिम में रहती है ग्रामीणों की जान

एमसीबी जिले में भरतपुर ब्लॉक का च्यूल उपस्वास्थ्य केंद्र अब तक अधूरा है.इलाज के लिए मरीजों को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है.

च्यूल उपस्वास्थ्य केंद्र चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 2:08 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत च्यूल आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहा है. गांव में किसी के बीमार पड़ने पर उसे 40 किलोमीटर दूर उपस्वास्थ्य केंद्र कोटाडोल जाना पड़ता है. ग्राम च्यूल गुरुघासीदास–तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है. रास्ता पहाड़ी, कच्चा और दुर्गम होने के कारण मरीज, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को समय पर इलाज मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा आसपास के कई गांवों की दूरी कोटाडोल उपस्वास्थ्य केंद्र से दूर है.

  • ग्राम खोहरा – 12 किमी
  • कोरमो – 10 किमी
  • ढाब – 14 किमी
  • कुदरा – 22 किमी
  • जलबा कुदरा – 17 किमी
  • दुलारी – 15 किमी
  • ठोरगी – 20 किमी

गर्भवती महिलाओं के लिए हालात सबसे ज्यादा गंभीर

दुर्गम भू-भाग और सुविधाओं की कमी के कारण कई बार बीमार मरीज और गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उपस्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाए, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.

अधूरा निर्माण के कारण नहीं हुआ शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपस्वास्थ्य केंद्र कई वर्षों से अधूरा पड़ा है.सोलर पंप चोरी हो चुका है, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत या पुनः स्थापना नहीं हुई -आनंद कुमार सिंह ,स्थानीय


ग्राम च्यूल के अमर बहादुर सिंह ने बताया कि उपस्वास्थ्य केंद्र 2022 से अधूरा है. दो महीने पहले छत का काम जरूर हुआ. उसके बाद फिर काम बंद हो गया. जंगली क्षेत्र होने के कारण यहां वन्य प्राणियों का भी खतरा बना रहता है. ग्रामीणों को डर है कि यदि जल्द काम पूरा नहीं हुआ तो यह भवन पूरी तरह जर्जर हो जाएगा.

च्यूल उपस्वास्थ्य केंद्र चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 2023 में शुरू हुआ, लेकिन 2026 तक भी अधूरा है. लगभग 26 लाख रुपए की लागत से बन रहा यह भवन घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. भवन की गुणवत्ता इतनी खराब है कि यह उपयोग के लायक नहीं रहा- हनुमान प्रसाद यादव, पूर्व उपसरपंच


प्रशासन से ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग

जनपद सदस्य सुखमंती सिंह ने बताया कि उन्होंने तीन बार निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है. निरीक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य अधूरा है और सामग्री इधर-उधर बिखरी हुई है. उन्होंने ठेकेदार पर शासन की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.

अधूरा स्वास्थ्य केंद्र लोगों के लिए परेशानी का सबब

ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत और मांग के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है. इलाज के लिए दूर जाना मजबूरी बन चुकी है, जिससे आर्थिक और शारीरिक दोनों परेशानियां बढ़ रही हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जल्द पूरा किया जाए. ग्राम च्यूल की यह स्थिति शासन और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर है. यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह उपस्वास्थ्य केंद्र अधूरे सपनों की एक और मिसाल बनकर रह जाएगा.



