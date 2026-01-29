ETV Bharat / state

बिहार में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, धान कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी

गया में आयकर विभाग ने धान कारोबारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. टैक्स चोरी का है संदेह. पढ़ें पूरी खबर.

Gaya Income Tax Raid
गया में आयकर विभाग की छापेमारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 29, 2026 at 12:49 PM IST

गया: बिहार के गया जिले में आयकर विभाग ने बड़े धान कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मखलौटगंज, कठोकर तालाब और मानपुर स्थित ठिकानों पर विभाग की टीमें सुबह से सक्रिय हैं.

धान कारोबारियों में हड़कंप: सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी गया के प्रमुख धान कारोबारी राजेश गुप्ता और उनके पार्टनर गौरी शंकर से जुड़े स्थानों पर हो रही है, जहां बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के संदेह में जांच चल रही है. फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

तीन प्रमुख स्थानों पर जारी है सर्च ऑपरेशन: कार्रवाई मुख्य रूप से मखलौटगंज और कठोकर तालाब क्षेत्र के मकानों तथा मानपुर स्थित आवास और संभवत गोदाम पर केंद्रित है. आयकर अधिकारियों की टीमें दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स और अन्य सामग्री की गहन जांच कर रही हैं. स्थानीय पुलिस ने भी इस कार्रवाई की पुष्टि की है, कहा कि यह मामला आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र में है. गया में कुछ अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की आशंका जताई जा रही है, जिससे कारोबारी वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है.

"आयकर विभाग की कार्रवाई की सूचना है. हालांकि आयकर विभाग के अधिकारी ही इस विषय पर जानकारी दे सकते हैं."- गया पुलिस पदाधिकारी

टैक्स चोरी के आरोप में विभाग की सतर्कता: जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर आयकर चोरी और अनियमित वित्तीय लेन-देन के संदेह पर आधारित है. धान व्यापार से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ विभाग पहले भी सक्रिय रहा है, लेकिन गया में इस स्तर की छापेमारी नया मामला है. जांच पूरी होने तक ठिकानों पर अधिकारियों की मौजूदगी बनी रहेगी. विभाग के आधिकारिक बयान का इंतजार है.

खबर आगे अपडेट हो रही है...

