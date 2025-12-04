ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की रेड, रायपुर सहित कई जिलों में लोहा और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश

इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई में झारखंड और जबलपुर के 80 से अधिक आयकर अधिकारी रायपुर सहित दूसरे जिलों में पहुंचे थे. अधिकारियों ने लोहा और जमीन से जुड़े कारोबारी के ठिकानों पर रेड की एक साथ कार्रवाई की. जिसमें सीआरपीएफ की 22 वीं बटालियन के 100 से अधिक जवान इस कार्यवाही में शामिल हुए.

रायपुर: राजधानी सहित दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ जिलों में आईटी ने लोहा और जमीन से जुड़े कारोबारियों के घर, दफ्तरों और प्लांट में दबिश दी गई. इस पूरी कार्रवाई में 100 से अधिक सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे. जानकारी के मुताबिक झारखंड और जबलपुर से आईटी की स्पेशल टीम शहर के प्रमुख कारोबारियों अरविंद अग्रवाल, अमर अग्रवाल, महेश गोयल और उनसे जुड़े पार्टनर के ठिकानों और दफ्तरों की घेराबंदी कर कार्रवाई की गई.



जमीन और लोहे से जुड़े कारोबारियों पर एक्शन

आयकर विभाग की टीम लोहा व्यवसाय से जुड़े अरविंद अग्रवाल के सिग्नेचर होम स्थित आवास पर भी गई. यहां ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 30 से 35 आईटी के अधिकारियों ने दस्तावेज और डिजिटल रिकार्ड की जांच की. अरविंद अग्रवाल देवी स्पंज और हिंदुस्तान क्वाइल जैसी कंपनियों से जुड़े कारोबारी बताए जाते हैं. इसके अलावा उनका ग्रुप जमीन कारोबार से भी जुड़ा हुआ है.

जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश (ETV Bharat)

डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज की जांच

सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान क्वाइल भले ही महेश गोयल के नाम पर है लेकिन संचालन और वित्तीय गतिविधियों को अरविंद अग्रवाल ही देखते हैं. रायपुर के वालफोर्ट सिटी के महेश गोयल के A 34 में रहते हैं और जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं. आईटी की टीम ने बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित हिंदुस्तान क्वाइल के पार्टनर सांखला के ऑफिस में भी कार्रवाई की.

आनंदम सोसायटी पहुंची टीम

रायपुर के कचना स्थित आनंदम सोसायटी में रहने वाले रवि बजाज के घर और कार्यालय में भी आईटी की टीम ने रेड की. रवि बजाज सांखला का पार्टनर माना जाता है. वित्तीय लिंक की जांच इसी कारण से आईटी की टीम ने की है. आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमिता और हवाला नेटवर्क की जांच के तहत की जा रही है. रेड की यह कार्रवाई आईटी विभाग के द्वारा देर रात तक जारी रहने की भी संभावना है.

