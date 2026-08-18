आयकर अधिकारियों ने टैक्सपेयर को बेहतर सुविधा एवं चोरी रोकने को AI के इस्तेमाल पर किया मंथन
बजट में घोषित प्रत्यक्ष करों से जुड़े बदलावों और नई कर छूटों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई.
Published : August 18, 2026 at 8:50 PM IST
जयपुर: प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का दो दिवसीय सम्मेलन जयपुर में मंगलवार को संपन्न हुआ. इसमें आयकर विभाग को अधिक मजबूत और करदाता सेवा बेहतर करने समेत विभिन्न अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई. विभाग के वर्तमान कामकाज के साथ भविष्य की रणनीति और चुनौतियों पर व्यापक मंथन हुआ. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. बजट में घोषित प्रत्यक्ष करों से जुड़े बदलावों और नई कर छूटों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा हुई.
CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने विभाग की भावी दिशा और कार्यप्रणाली को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुले और संवादात्मक विचार-विमर्श किया. मिले सुझावों के आधार पर ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया. अग्रवाल ने बताया कि देशभर के आयकर कार्यालयों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं पर व्यापक चर्चा की गई. आयकर विभाग को और अधिक सुदृढ़ बनाने, करदाता सेवा बेहतर और प्रभावी बनाने पर मंथन किया.
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इन अहम बिंदुओं पर चर्चा: टैक्स चोरी और कर अपवंचना की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल, डेटा एनालिटिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर चर्चा हुई. आयकर विभाग के नए पोर्टल और सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई, ताकि करदाताओं को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें. फेसलेस असेसमेंट, स्क्रूटनी और अपील प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुगम बनाने के तरीकों पर भी विचार किया गया. आयकर से जुड़े विवादों और लंबित कोर्ट केस घटाने पर विशेष चर्चा की. विभाग और करदाताओं के बीच विवादों को शुरुआती स्तर पर सुलझाने, कानूनी मामलों के बेहतर प्रबंधन और अनावश्यक मुकदमों को कम करने के उपायों पर अधिकारियों ने अनुभव और सुझाव साझा किए.
इन पर आए अहम सुझाव: आयकर से जुड़े वर्तमान, भविष्य के अहम विषयों पर सुझाव, विस्तृत कार्ययोजना, प्रशासनिक और तकनीकी मजबूती पर मंथन हुआ. पुराने काम और कलेक्शन के रिव्यू के साथ नए टारगेट्स, डिजिटल और तकनीकी बदलाव, टैक्स चोरी रोकने, टैक्स बेस बढ़ाने, राजस्व में सुधार और कर संग्रह को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर सुझाव दिए गए. वरिष्ठ आयकर अधिकारियों ने विभाग के समक्ष चुनौतियों और भावी प्राथमिकताओं पर सुझाव और विचार साझा किए. CBDT की बनाई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई. CBDT सदस्य पंकज कुमार मिश्रा, प्रसेनजीत सिंह, जी अपर्णा राव, संजय बहादुर, पल्लवी अग्रवाल, सुनील कुमार सिंह आदि मौजूद थे.
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