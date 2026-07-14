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मिर्जापुर में इनकम टैक्स विभाग ने किसान के घर भेजा 41 करोड़ का नोटिस

2021 में गाजियाबाद काम करने के सिलसिले में गए थे. साले ने कहा था कि पहले खाता खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी में काम मिलेगा.

इनकम टैक्स विभाग ने किसान के घर भेजा 41 करोड़ का नोटिस
इनकम टैक्स विभाग ने किसान के घर भेजा 41 करोड़ का नोटिस (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 11:35 AM IST

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मिर्जापुर: जनपद के किसान को इनकम टैक्स विभाग ने 41 करोड़ का नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा है कि 40 करोड़ का खाते से लेनदेन हुआ है. 7 करोड़ जीएसटी जमा करो. इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद किसान एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है.

किसान ने बताया कि वह दिल्ली मजदूरी करने गया था. वहां उसका वहां खाता खुलवाया गया था. जिस युवक ने उसका खाता खुलवाया था, उसने उसे पासबुक नहीं दिया था और चेक बुक पर साइन करा करा लिया था. 3 साल बाद मेरे घर नोटिस आई है.

इनकम टैक्स विभाग ने किसान के घर भेजा 41 करोड़ का नोटिस (Video Credit : ETV Bharat)

दरअसल पड़री थाना क्षेत्र के लोकापुर के रहने वाले श्याम बाबू बिंद अपने साले के साथ 2021 में गाजियाबाद काम करने के सिलसिले में गए हुए थे. साले ने कहा था कि पहले खाता खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी में काम मिलेगा.

दिल्ली में खाता खुलवा लिया गया. चेक बुक पर साइन करा कर ले लिया गया था. पासबुक भी नहीं मिला था. काम नहीं मिला तो घर लौट आए. 3 साल बाद इनकम टैक्स विभाग घर पर आकर नोटिस दिया है. कहा, 41 करोड़ का लेनदेन आपके खाते से हुआ है. 7 करोड़ जीएसटी जमा करना होगा.

श्याम बाबू बिन्द ने पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि मैं किसानी का काम करता हूं और मेरा परिवार इसी से चलता है. 7 करोड़ जमा करने कहा जा रहा है. इतनी रकम हम नहीं इकट्ठा कर सकते हैं. पूरा बचने के बाद भी नहीं जमा कर पाएंगे. जांच करा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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