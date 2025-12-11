ETV Bharat / state

बाराती बनकर पहुंचे इनकम टैक्स अधिकारी, पूर्व कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर धड़ाधड़ रेड

छत्तरपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की खजुराहो मिनरल्स पर आयकर विभाग का छापा. 50 से ज्यादा अधिकारी जाँच में जुटे.

Income tax raid MLA Alok Chaturvedi
कांग्रेस के पूर्व विधायक की फैक्ट्रियों पर छापा (ETV Bharat)
Published : December 11, 2025 at 2:09 PM IST

छत्तरपुर: छत्तरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी ओर उनके पार्टनर राव साहब के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की. उनके दो प्रतिष्ठानों पर बुधवार सुबह सचिंग की कार्रवाई शुरू हुई और देर रात तक चलती रही.

आयकर विभाग की टीमें सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर ढड़ारी के पास खजुराहो मिनरल्स पत्थर फैक्ट्री और रामनपुरा रोड स्थित गिट्टी फैक्टरी में पहुंचीं थीं. दर्जनभर गाड़ियों के काफिले के साथ टीमें ग्वालियर से फैक्ट्रियों पर पहुंची और पहुंचते ही दोनों ठिकानो के गेट बंद करवा दिए गए, जिससे कोई अंदर या बाहर न जा सके. इसके साथ ही कुछ लोगो के मोबाइल भी बंद करवा दिए गए. छापेमारी की खास बात यह कि आयकर विभाग की टीम बाराती बनकर छापा मारने पहुंची थी. जिससे लोगों को पूरा माजरा समझ ही नहीं आया.

कांग्रेस के पूर्व विधायक की फैक्ट्रियों पर आईटी रेड (ETV Bharat)

आयकर विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारी बुधवार सुबह करीब 11 बजे टीम के साथ पूर्व विधायक के ठिकानों पर पहुंचे उनके दोनों प्रतिष्ठानों में एक साथ कार्रवाई शुरू की. इस दौरान पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके पार्टनर राव साहब से आयकर अधिकारियों लंबी पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उनके स्टाफ के कई लोग भी मौजूद रहे. ग्वालियर से आई टीम ने पूर्व विधायक और उनके बिजनेस पार्टनर अजयपाल सिंह राव साहब से वित्तीय लेन-देन, खदान संचालन और उत्पादन को लेकर पूछताछ की.

former Congress MLA Alok Chaturvedi
छत्तरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की फैक्ट्रियों पर छापा (ETV Bharat)

शादी के स्टीकर लगी गाड़ियों से मारा छापा

दरसल छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी के यहां 3 दिन पहले बेटी की शादी ऋषिकेश से हुई थी. आयकर विभाग ने कार्रवाई के दौरान विवाह के स्टीकर लगी इनोवा गाड़ियों का इस्तेमाल किया, ताकि किसी को भी कोई संदेह ना हो सके.

क्या बोले पूर्व विधायक बोले

वहीं पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है "मेरे एवं मुझसे जुड़े लोगों को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है. हमारे यहां कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे रिकॉर्ड क्लियर हैं. सबसे ज्यादा टैक्स भी हम लोग देते हैं. देश में हर स्तर पर विपक्ष पर दबाव की राजनीति चल रही है, लेकिन हम इससे डरने वाले नही हुई."

