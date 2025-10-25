ETV Bharat / state

चुनाव के दौरान पैसे बांटकर फंस गए पप्पू यादव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस

लोगों को पैसे बांटने वाले सांसद पप्पू यादव मुश्किल में फंस गए हैं. उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है. पढ़ें पूरी खबर..

Pappu Yadav
पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है. बाढ़ पीड़ितों को 3000-4000 रुपये बांटने को लेकर उनसे पूछा गया है कि आपके इनकम का सोर्स क्या है? उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आईटी का नोटिस साझाकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस: बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटने के आरोप में पप्पू यादव को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है. इसमें लिखा है, 'संज्ञान में आया है कि दिनांक 08.10.2025 को आपने कथित रूप से वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव के बाढ़ प्रभावित निवासियों के बीच प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक की नकद राशि वितरित की है. इस संबंध में आपको कथित नकद वितरण के लिए उपयोग की गई धनराशि के स्रोत को दर्शाने वाले सहायक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है.'

Pappu Yadav
इनकम टैक्स का नोटिस (ETV Bharat)

क्या बोले पूर्णिया सांसद?: पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर इनकम टैक्ट का नोटिस साझा करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में पैसे बांटना अगर अपराध है तो वह ऐसे अपराध आगे भी करते रहेंगे. पूर्णिया सांसद ने आगे लिखा, 'वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों जिनका घर-द्वार सब गंगाजी में विलीन हो गया, उनका मदद न करता तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय सांसद जैसे स्वघोषित सीएम उम्मीदवारों की तरह मूकदर्शक बना रहता?'

"मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपये बांटने को अपराध बताया है. यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा."- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

क्या है मामला?: दरअसल, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद पप्पू यादव ने इसी महीने की 8 तारीख को वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड क्षेत्र के मनियारी गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसे बांटे थे. उन्होंने तीन-चार हजार रुपये मदद के नाम पर पीड़ितों को दिए थे. जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया था और सहदेई बुजुर्ग की सीओ अनुराधा सिंह के आवेदन पर महनार एसडीओ नीरज कुमार सिन्हा ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी.

Pappu Yadav
वैशाली में पैसे बांटते पप्पू यादव (ETV Bharat)

पप्पू ने क्या बोला था?: उस समय जब पत्रकारों ने पप्पू यादव से पैसे बांटने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था, 'आचार संहिता है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहां आया हूं. मैं गरीब की मदद करता रहूंगा. जिसको जो करना है, कर सकते हैं.'

