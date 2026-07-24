गरीबी के बाद भी राष्ट्र निर्माण में आगे बिहार, जानें कितने लोग भरते हैं INCOME TAX
167वें आयकर दिवस पर जानें बिहार में कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं और राष्ट्रीय निर्माण में कैसे प्रदेश भागीदारी निभा रहा है.
Published : July 24, 2026 at 5:17 PM IST
पटना: बिहार का नाम गरीब राज्यों की सूची में शामिल है. राज्य की 33% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है. बावजूद इसके बिहार के लोग आयकर जमा करने में उत्साही हैं. बिहार के कई लोग ऐसे हैं जो बड़े आयकर दाता हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुख्यालय दूसरे राज्यों में स्थापित कर रखा है. कई बिहारी ऐसे हैं जो बिहार में भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हैं और देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं.
आर के सिन्हा ने कायम की मिसाल: पूर्व सांसद आरके सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं. आर के सिन्हा ने बिहार में सिक्योरिटी कंपनी स्थापित कर रखी है. कंपनी की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है. खास बात यह है कि आरके सिन्हा ने अपना मुख्यालय भी पटना में ही बना रखा है और निजी तौर पर आरके सिन्हा या उनके पुत्र ऋतुराज सिन्हा बड़े टैक्सपेयर्स हैं.
"हम लोग ईमानदारी से इनकम टैक्स जमा करते हैं. मुख्यालय भी हमने पटना में ही बना रखा है और मेरी सोच है कि बिहार और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता है."- ऋतुराज सिन्हा, बीजेपी नेता
ऋतुराज सिन्हा करोड़ों में पे करते हैं टैक्स: आपको बता दें कि ऋतुराज सिन्हा वर्तमान समय में एसआईएस कम्पनी के मालिक हैं. कंपनी देश विदेश में परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने का काम करती है. ऋतुराज सिन्हा करोड़ों में टैक्स पे करते हैं. ऋतुराज सिन्हा भाजपा के कद्दावर नेताओं में भी शुमार हैं. इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर सबसे अधिक इनकम टैक्स जमा करने वालों में सुमिता सिन्हा का नाम भी शामिल है.
टॉप इनकम टैक्सपेयर्स को सम्मान: बता दें कि 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है. इनकम टैक्स विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करती है. राजधानी पटना में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. उसके साथ ही बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करने की भी योजना है.
इनकम टैक्स विभाग टॉप इनकम टैक्स अदा करने वालों को सम्मानित भी करती है. हालांकि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोगों के आपत्ति के बाद तकनीकी फर्म से उनके नाम को उजागर करना कम कर दिया गया है.
बिहार में कितने लोग भरते हैं टैक्स?: बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है, लेकिन राज्य में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या करीब 5.60 लाख के आस पास है. वहीं, करीब 26 लाख लोग आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं. यह बिहार की कुल आबादी का लगभग 1.95 फीसदी है. हालांकि, ITR दाखिल करने वाले सभी लोग टैक्स नहीं देते. लेकिन साल दर बिहार में साल रिटर्न भरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.
बिहार में टैक्स वसूली : आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में बिहार झारखंड से राजस्व 17579 करोड़ का रहा था. 2024-25 में आयकर वसूली 1858 करोड़ का था. पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल राजस्व वसूली में आंशिक कमी आई है. बिहार का हिस्सा आठ हजार करोड़ का है.
कितने लोग फाइल करने हैं रिटर्न: आपको बता दें कि बिहार में 25 लाख 78000 लोग हर साल रिटर्न भरते हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. आंकड़ों के अनुसार, 5 साल में ITR फाइलर्स 46.2% बढ़े हैं. पिछले वर्ष तक एल्केम कंपनी का इनकम टैक्स बिहार में भरा जाता था, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में कंपनी ने मुंबई का रुख कर लिया है, जिसके चलते टैक्स वसूली में बिहार थोड़ा पीछे रह गया.
आयकर विभाग (CBDT) के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में ITR फाइलर्स की वृद्धि दर सबसे अधिक 46.2% रही. बिहार के बाद दूसरे नंबर पर केरलम है, जिसका ग्रोथ रेट 42.2 प्रतिशत रहा. इसके बाद 38.4 फीसदी ग्रोथ रेट के साथ उत्तर प्रदेश का नंबर आता है. यानी, टैक्स रिटर्न फाइलिंग ग्रोथ के मामले में बिहार पूरे देश में नंबर-1 स्थान पर है.
9 लाख जमा करते हैं इनकम टैक्स: आंकड़ों के मुताबिक करीब 16.5 लाख ITR फाइलर्स शून्य कर यानी जीरो ट्रैक्स की श्रेणी में हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार से करीब 8,000 करोड़ रुपये का आयकर संग्रह हुआ है.आंकड़ों में 5.60 लाख टैक्सदाता हैं और 26 लाख आईटीआर फाइलर्स हैं. कुल मिलाकर बिहार में लगभग 9 लाख लोग ही इनकम टैक्स जमा करते हैं.
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है बड़े टैक्सपेयर: बिहार झाखंड की अगर बात करें तो यहां से जुड़े कई बड़े कारोबारी और उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार-झारखंड क्षेत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता रहे हैं. हालांकि विभाग के द्वारा उनकी ओर से जमा की गई सटीक राशि का खुलासा नहीं किया गया है.
उप आयकर आयुक्त डॉ अवलोकिता अशोक बताती हैं कि बिहार में इनकम टैक्स जमा करने को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता आई है. विभाग की ओर से भी लगातार जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाते हैं. हम लोगों से आग्रह करते हैं कि लोग ईमानदारी के साथ इनकम टैक्स जमा करें और देश के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें.
"इनकम टैक्स जमा करने की प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई है और सारी सुविधाएं ऑनलाइन है. विभाग को यह शक्ति है कि जो आयकर जमा करने में लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ कड़ाई बरती जाती है. लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी नौबत ना आए और लोगों को ईमानदारी के साथ आयकर जमा कर देना चाहिए."- डॉ अवलोकिता अशोक, उप आयकर आयुक्त
बिहार में ITR फाइलर्स का ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह: अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि इनकम टैक्स जमा करने को लेकर बिहार में जागरूकता बढ़ी है. इस वजह से लगातार आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की जा रही है. विद्यार्थी विकास कहते हैं कि बिहार में ITR फाइलर्स की संख्या बढ़ने के पीछे दो प्रमुख वजहें मानी जा रही हैं.
"पहली वजह है वित्तीय जागरूकता में बढ़ोतरी. लोगों में टैक्स नियमों और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को लेकर समझ बढ़ रही है. दूसरी बड़ी वजह औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार है. अधिक लोग और छोटे कारोबारी अब बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और औपचारिक टैक्स सिस्टम से जुड़ रहे हैं. इससे ITR दाखिल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है."- डॉक्टर विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री
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