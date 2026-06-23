BPL सूची में बड़ा बदलाव, हिमाचल में आय सीमा बढ़ी, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल
ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 8वें चरण की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 8:39 AM IST|
Updated : June 23, 2026 at 11:49 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पहचान को लेकर बड़ा फैसला लिया है. देश के उन राज्यों में शामिल हिमाचल, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, वहां अब बीपीएल सूची में शामिल होने के नियमों में अहम बदलाव किया गया है. सरकार ने पात्रता की आय सीमा बढ़ाने के साथ-साथ मनरेगा श्रमिकों को भी बड़ी राहत दी है. नए नियमों के बाद हजारों परिवारों के लिए बीपीएल सूची में शामिल होने का रास्ता आसान हो सकता है.
8वें चरण की प्रक्रिया को मिली मंजूरी
ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 8वें चरण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परिवार 5 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि 15 जुलाई 2026 तक अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी.
आय सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार
अब तक बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 50 हजार रुपये थी. सरकार ने इसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार कर दिया है. माना जा रहा है कि इस फैसले से अधिक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.
मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत
बीपीएल चयन प्रक्रिया में मनरेगा श्रमिकों को भी राहत दी गई है. अब पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत केवल एक दिन काम करने वाला परिवार भी बीपीएल सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेगा. यह बदलाव केंद्र सरकार के निर्धारित बीपीएल लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इन परिवारों को भी मिलेगी पात्रता
ऐसे परिवारों के पात्रता मिलेगा, जिनमें केवल 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे सदस्य हों. ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्य हों और 27 से 59 वर्ष आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो. महिला मुखिया वाले परिवार, जिनमें 27 से 59 वर्ष आयु का कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है. विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के परिवार हों. 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मुखिया के परिवार हों उन्हें पात्रता मिलेगी. इसके साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन कार्य करने वाले परिवार, गंभीर बीमारी से पीड़ित कमाऊ सदस्य वाले परिवार, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त या बिस्तर पर रहने को विवश कमाऊ सदस्य वाले परिवार और भूमिहीन परिवारों को पात्रता मिलेगी.
ये परिवार नहीं होंगे शामिल
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि निम्न श्रेणी के परिवार बीपीएल सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. इसमें जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकरदाता है. जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक है. जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है. जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत है.
जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ
नई पात्रता शर्तों से वास्तव में जरूरतमंद परिवारों की पहचान बेहतर तरीके से हो सकेगी. आय सीमा बढ़ाने और मनरेगा श्रमिकों को राहत देने जैसे कदमों से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
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