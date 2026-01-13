ETV Bharat / state

EWS श्रेणी में मुफ्त इलाज की सालाना आय सीमा अब पांच लाख, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखा सरकार के फैसले को लिया संज्ञान में

कोर्ट ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इस बारे में ठीक से प्रचार किया जाए, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को इसकी जानकारी हो.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 5:26 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 5:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें रियायती जमीन पर बने शहर के अस्पतालों में EWS कैटेगरी के तहत मुफ्त इलाज पाने वालों के लिए सालाना आय कि लिमिट बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पी एस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि यह सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर अलॉट की गई जमीन पर बने प्राइवेट अस्पतालों में ली जा सकती है.

कोर्ट ने 8 जनवरी को यह आदेश दिल्ली सरकार की एक अर्जी के बाद दिया, जिसमें कहा गया था कि सक्षम अथॉरिटी ने EWS क्राइटेरिया में सालाना आय को 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी है. जो भी लोग दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, वे अब जरूरी शर्तों को पूरा करने पर पांच लाख रुपये के EWS क्राइटेरिया के तहत फायदा लेने के हकदार होंगे. कोर्ट ने कहा, "यह बढ़ोतरी दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर अलॉट की गई जमीन पर बने सभी पहचाने गए प्राइवेट अस्पतालों पर लागू होगी, जहां EWS नियम लागू होते हैं."

अधिकारियों को यह निर्देश: साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस बढ़ोतरी के बारे में ठीक से प्रचार किया जाए, ताकि नागरिकों को इसकी जानकारी हो और वे इसका फायदा उठा सकें. बेंच को बताया गया कि हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए 2 जनवरी को एक आदेश जारी कर EWS इनकम क्राइटेरिया को 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है.

अपर्याप्त बताई थी आय सीमा: बता दें कि, हाल ही में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने वाला एक आदेश जारी किया था. स्वास्थ्य निदेशालय का यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में लिया गया. दरअसल, कोर्ट के आदेशों पर गत वर्ष अक्टूबर में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी की बैठक में यह सहमति बनी कि मौजूदा महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए 2.20 लाख की आय सीमा अपर्याप्त है. कोर्ट का मानना था कि आर्थिक रूप से कमजोर की परिभाषा को व्यापक बनाया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें.

इस तरफ किया गया था इशारा: हाईकोर्ट ने पहले AIIMS के डायरेक्टर को डॉ. एस. के. सरीन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया था, जिसने हेल्थ सिस्टम में कई कमियों, जैसे खाली पद, जरूरी फैकल्टी मेंबर्स की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की ओर इशारा किया था. इस मामले में वकील अशोक अग्रवाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया.

