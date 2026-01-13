ETV Bharat / state

EWS श्रेणी में मुफ्त इलाज की सालाना आय सीमा अब पांच लाख, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखा सरकार के फैसले को लिया संज्ञान में

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें रियायती जमीन पर बने शहर के अस्पतालों में EWS कैटेगरी के तहत मुफ्त इलाज पाने वालों के लिए सालाना आय कि लिमिट बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पी एस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि यह सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर अलॉट की गई जमीन पर बने प्राइवेट अस्पतालों में ली जा सकती है.

कोर्ट ने 8 जनवरी को यह आदेश दिल्ली सरकार की एक अर्जी के बाद दिया, जिसमें कहा गया था कि सक्षम अथॉरिटी ने EWS क्राइटेरिया में सालाना आय को 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी है. जो भी लोग दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, वे अब जरूरी शर्तों को पूरा करने पर पांच लाख रुपये के EWS क्राइटेरिया के तहत फायदा लेने के हकदार होंगे. कोर्ट ने कहा, "यह बढ़ोतरी दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर अलॉट की गई जमीन पर बने सभी पहचाने गए प्राइवेट अस्पतालों पर लागू होगी, जहां EWS नियम लागू होते हैं."

अधिकारियों को यह निर्देश: साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस बढ़ोतरी के बारे में ठीक से प्रचार किया जाए, ताकि नागरिकों को इसकी जानकारी हो और वे इसका फायदा उठा सकें. बेंच को बताया गया कि हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए 2 जनवरी को एक आदेश जारी कर EWS इनकम क्राइटेरिया को 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है.