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भाजयुमो की नई टीम का 'पोस्टमार्टम': महिलाओं की अनदेखी... नेता पुत्रों से लेकर आपराधिक छवि तक के नामों पर उठे सवाल

कठघरे में भाजयुमो का नारी शक्ति वंदन पर विश्वास, नई कार्यकारिणी में महज 3 महिलाएं. आपराधिक छवि के कुशवाह की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज.

A photograph of the arrest of BK Kushwah, a member of the Yuva Morcha team.
युवा मोर्चा टीम में शामिल बीके कुशवाह की गिरफ्तारी की तस्वीर (Photo: Dholpur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 3:16 PM IST

4 Min Read
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जयपुर : राजस्थान भाजपा में युवा मोर्चा की नई जंबो कार्यकारिणी घोषित होने के बाद संगठन में नई ऊर्जा की चर्चाओं के बीच सूची पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं. 63 पदाधिकारियों वाली टीम में नेता पुत्रों, जातीय समीकरण, छात्र राजनीति और विवादित चेहरों की एंट्री को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं. सबसे बड़ा सवाल महिलाओं की भागीदारी को लेकर उठ रहा है. नारी शक्ति वंदन की बात करने वाली भाजपा ने युवा मोर्चा की 63 सदस्यीय सूची में केवल 3 महिलाओं को जगह दी.

महिलाओं को सीमित प्रतिनिधित्व : नई कार्यकारिणी में मुख्य पदों पर पुरुष नेताओं का दबदबा देखने को मिला. पूरी मैन बॉडी में एक भी महिला को जगह नहीं दी गई. केवल निकिता शेखावत को प्रशिक्षण प्रभारी, ट्विंकल शर्मा को सह-प्रशिक्षण प्रभारी और वृंदा राठौड़ को प्रवक्ता बनाया गया है. ऐसे में विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के महिला प्रतिनिधित्व मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं. युवा मोर्चा में महिलाओं की अनदेखी से पार्टी की नारीशक्ति वंदन की नीति पर बहस छेड़ दी है. वहीं, प्रदेश टीम में महिलाओं की कम संख्या पर अध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि सब के सुझाव से सूची तैयार की है, पार्टी महिलाओं को प्राथमिकता के साथ राजनीति में आगे बढ़ा रही है, जल्द ही कार्यसमिति और जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी, जिसमे महिलाओं की बड़ी संख्या देखने को मिलेगा.

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आपराधिक छवि वाले नाम पर विवाद : नई सूची में सबसे ज्यादा विवाद बीके कुशवाह को प्रदेश मंत्री बनाने को लेकर है. कुशवाह वर्ष 2022 में देशी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं. हाल में उनका पत्थराव करते वीडियो भी वायरल हुआ था. इसमे कुशवाह के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. बीके कुशवाह को दिसम्बर 2025 में प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह पाठक ने दुपट्टा पहना कर पार्टी की सदस्यता दिलाई थी. ऐसे में भाजयुमो में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा, सभी पदाधिकारियों की प्रोफाइल जांची गई थी. यदि किसी पदाधिकारी के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड सामने आता है तो उसकी जांच कर पार्टी उचित निर्णय लेगी.

Kushwaha had joined the BJP.
कुशवाह ने ली थी भाजपा की सदस्यता (Social Media Photo)

नेता पुत्रों को बड़ी जिम्मेदारियां : मोर्चा की सूची में कई नेता पुत्रों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. दिव्यांश भारद्वाज को प्रदेश मंत्री बनाया है. दिव्यांश, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पूर्व ओएसडी महेंद्र भारद्वाज के पुत्र हैं. दिव्यांश टोंक के आवां से सरपंच भी हैं. इसी तरह आदित्य सिंघानिया को प्रदेश मंत्री बनाया गया. वे भाजपा नेता और सीकर के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंघानिया के बेटे हैं, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के करीबी नेताओं में माना जाता है. अजमेर के प्रभावशाली भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे शिवराज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. शिवराज की मां सुशील कंवर मसूदा से विधायक रह चुकी हैं.

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छात्र राजनीति और जातीय समीकरण का असर : सूची में करीब 90 प्रतिशत नए चेहरों को मौका दिया गया है. इनमें बड़ी संख्या ऐसे कार्यकर्ताओं की है, जिनकी पृष्ठभूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से जुड़ी रही है. पार्टी ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की भी कोशिश की है. हालांकि ABVP जुड़े कई बड़े चेहरे इस सूची शामिल नही किए गए, जिनके नाम मजबूती से माने जा रहे थे. उसमें दो बार हरियाणा प्रान्त संगठन मंत्री रह श्याम सिंह राजावत , जयपुर प्रान्त संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी, ABVP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोशनी शर्मा, लॉ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष अमित कुमार बड़बड़वाल, ABVP जयपुर के विभाग संयोजक राकेश यादव जैसे मजबूत नाम शामिल है.

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