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बस्तर में बदल रहा छात्राओं का रुझान, पारंपरिक के बजाय रोजगारोन्मुखी कोर्स को दे रही प्राथमिकता

बस्तर में बदल रहा छात्राओं का रुझान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 2 प्रवेश हुए हैं. बढ़ती मांग को देखते हुए कॉलेज प्रशासन अगले शैक्षणिक सत्र से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की सीटें बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है- संजय त्रिवेदी, प्राचार्य

मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के प्रति बढ़ा रूझान महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य संजय त्रिवेदी ने बताया कि इस वर्ष मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट को लेकर छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. कोर्स की सभी 31 सीटें भर चुकी हैं. फैशन डिजाइनिंग में भी अच्छी संख्या में प्रवेश हुए हैं. जबकि आईटी में 30 में से 12 सीटें भरी हैं.

जगदलपुर : बस्तर की बेटियां अब पारंपरिक तकनीकी पाठ्यक्रमों से आगे बढ़कर ऐसे कोर्स चुन रही हैं, जिनमें रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण जगदलपुर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखने को मिल रहा है. जहां मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (MOM) की सभी 31 सीटें प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही भर चुकी हैं. वहीं फैशन डिजाइनिंग में भी 30 में से 21 सीटों पर प्रवेश की प्रकिया जारी है. इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पारंपरिक तकनीकी कोर्स में युवतियों की रुचि घट रही है.इसमें 45 सीटों के मुकाबले अब तक केवल 2 छात्राओं ने ही प्रवेश लिया है.

कॉलेज में प्रवेश ले चुकी छात्रा का पलक बघेल कहना है कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं.

बस्तर में बदल रहा छात्राओं का रुझान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी अच्छी मांग होने के कारण छात्राएं इस कोर्स को प्राथमिकता दे रही हैं. ताकि पढ़ाई करने के बाद उन्हें जल्दी रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके- पलक बघेल, छात्रा

ज्यादा सीटें बढ़ाने की मांग

छात्रा मुस्कान नाग का कहना है कि सीटें सीमित होने से कई इच्छुक छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाती हैं. सरकार और तकनीकी शिक्षा विभाग से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की सीटें बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो अधिक से अधिक बेटियां इस कोर्स का लाभ उठाकर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकेंगी. वहीं छात्रा सावनी मौर्य ने कहा कि वो भी MOM की छात्रा है.

रोजगारोन्मुखी कोर्स को दे रही प्राथमिकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीट अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि कई छात्राओं भविष्य बनाने का अवसर मिल सके. क्योंकि काफी छात्राएं सपना लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज आए थे लेकिन सीट की कमी के कारण निराश होकर लौट रहे हैं. इसीलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है- सावनी मौर्य, छात्रा MOM



आपको बता दें कि रोजगार की बढ़ती संभावनाओं ने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट को बस्तर की युवतियों की पहली पसंद बना दिया है. अब छात्राओं और कॉलेज प्रशासन दोनों की मांग है कि इस कोर्स की सीटें बढ़ाई जाएं, ताकि अधिक से अधिक बेटियां कौशल हासिल कर अपने करियर को नई उड़ान दे सकें.



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