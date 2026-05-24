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चोरों के निशाने पर देवघर के स्कूल और शैक्षणिक संस्थान, महीने भर में दर्जनों जगह हुई वारदात

देवघर के स्कूल और शैक्षणिक संस्था लगातार चोरों के निशाने बन रहे हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शैक्षणिक संस्थानों में गार्ड रखने की बात कही.

THEFTS IN DEOGHAR SCHOOLS
जिला शिक्षा पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 5:10 PM IST

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देवघर: जिले में पिछले कई महीनों से शैक्षणिक संस्थानों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं. आमतौर पर घरों में चोरी की घटना होने पर मामला तुरंत थाने तक पहुंच जाता है और इसकी जानकारी लोगों तक भी पहुंचती है. लेकिन स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में होने वाली चोरियां अक्सर देर से सामने आती है. यही वजह है कि कई घटनाएं लंबे समय तक अनदेखी रह जाती है.

स्थिति यह है कि जिले के कई शैक्षणिक संस्थान अब चोरों के आसान निशाने बनते जा रहे हैं. खासकर वे संस्थान, जहां नियमित रूप से कर्मचारियों की आवाजाही नहीं होती या सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है. वहां चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. जसीडीह स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही है.

जानकारी देते जिला शिक्षा पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

डीईओ ने दी जानकारी

जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि जसीडीह के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि संस्थान में गार्ड या दरबान की व्यवस्था नहीं होने के कारण परिसर में नियमित हलचल नहीं रहती. केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही शिक्षकों और कर्मचारियों की आवाजाही होती है, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कई शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं की गई है. सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले छह महीनों में जिले के करीब 35 से 40 स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में चोरी की घटनाएं दर्ज की गई हैं. नवंबर 2025 से मई 2026 के बीच पहाड़पुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अनची देवी विद्यालय, नवादा उत्क्रमित मध्य विद्यालय समेत दर्जनों स्कूलों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं.

स्कूलों से कई महंगी सामग्री की हुई चोरी

इन घटनाओं में मध्याह्न भोजन का सामान, कंप्यूटर लैब से सीपीयू, एलईडी स्क्रीन, किताब-कॉपी जैसी जरूरी सामग्री चोरी हुई है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षा विभाग का मानना है कि बड़ी संख्या में हुई चोरियां इस बात का संकेत हैं कि जिले की शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह लचर बनी हुई है.

जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की जा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में होमगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड स्तर के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी. जिससे चोरी की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके.

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