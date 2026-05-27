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उत्तरकाशी में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही दिन में 16 लोगों को काटा, घर में घुसकर कर रहे अटैक

उत्तरकाशी: जिला मुख्यालय में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. नगर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में एक ही दिन में कुत्तों ने 16 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. सबसे गंभीर मामला तांबाखानी क्षेत्र से सामने आया, जहां एक चार वर्षीय मासूम पर घर के आंगन में घुसकर कुत्ते ने हमला कर दिया. बच्चे की छाती और उंगली पर गहरे घाव आए हैं, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले दो महीने से कुत्तो के आतंक के कारण लोग परेशान हैं. लेकिन नगरपालिका और पशुपालन विभाग की ओर से अभी तक इसको रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए हैं.

जिला अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, पिछले दो महीनों से रोजाना 8 से 10 लोग डॉग बाइट के मामलों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, इसके साथ ही दस अन्य पीड़ित लोग भी उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे. तांबाखानी निवासी गौरव ने बताया कि, उनका चार वर्षीय बेटा दिव्यांश घर के आंगन में खेल रहा था. तभी अचानक मोहल्ले में हर दिन घूमने वाले एक कुत्ता आंगन में घुसा. उसने मासूम की छाती और उंगली पर काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. उसके बाद परिजनों ने किसी प्रकार मासूम को कुत्ते से छुड़ाकर आनन-फानन में अस्पताल ले आए. वहां पर उसका उपचार चल रहा है.