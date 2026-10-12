कांग्रेस की महिला नेत्रियों के साथ अभद्रता की पहले भी हुईं घटनाएं, प्रियंका ने छोड़ी पार्टी, अर्चना को निकाला गया, अब ममता ने लगाए आरोप
यूपी कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को हुई घटना की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:57 PM IST
लखनऊ : कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" के पदभार ग्रहण करने से पहले रविवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस मध्य जोन की महिला अध्यक्ष ममता चौधरी के समर्थकों के साथ हुए उपद्रव को लेकर जांच टीम गठित कर दी गई है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, वर्तमान राष्ट्रीय सचिव अब्दुल हन्नान और राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगी.
इसके बाद आलाकमान की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल जांच टीम क्या फैसला लेती है यह तो हाईकमान का निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के साथ अभद्रता की बात कोई नई नहीं है. इससे पहले भी कांग्रेस की कई महिला नेत्री इस तरह की शिकायत आलाकमान से कर चुकी हैं. सुनवाई न होने पर पार्टी से बाहर भी जा चुकी हैं.
प्रियंका चतुर्वेदी से हुई थी बदसलूकी, छोड़नी पड़ी थी कांग्रेस पार्टी : वर्तमान में शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी में रहने के दौरान मथुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि उनके साथ अभद्रता की गई है. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कांग्रेस हाईकमान से की थी. मामले की जांच हुई तो यह सही पाया गया.
इसके बाद एक्शन लेते हुए कई कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्हें फिर से पार्टी में वापस ले लिया गया. इससे आहत प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ दिया और शिवसेना से रिश्ता जोड़ लिया. रविवार को जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक महिला नेत्री ममता चौधरी ने बदसलूकी और मारपीट के आरोप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समर्थकों पर लगाए, तो प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बार फिर उस घटना को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना दर्द बयां किया.
फिल्म अभिनेत्री नगमा ने छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप : फिल्म अभिनेत्री नगमा ने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, तो उन्होंने भी अपने साथ हुई अभद्रता की शिकायत कांग्रेस आलाकमान से की थी. उन्होंने हापुड़ में मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ के बीच कांग्रेस के स्थानीय विधायक गजराज सिंह की बदसलूकी की शिकायत की थी. उस समय विधायक गजराज के नगमा को बैड टच करने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था.
अप्रैल 2014 में मेरठ की एक जनसभा के दौरान भीड़ से एक युवक ने उनके साथ छेड़छाड़ की. नाराज होकर नगमा ने मंच पर ही उस युवक को थप्पड़ जड़ दिया था. छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कांग्रेस भवन के अंदर कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई बदसलूकी को लेकर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की थी. पार्टी छोड़ने की भी बात कही थी. हालांकि बाद में वे मान गईं और कांग्रेस पार्टी में ही बनी रहीं.
अर्चना गौतम ने लगाए थे मारपीट के आरोप : फिल्म अभिनेत्री अर्चना गौतम ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी. 2022 में प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे से प्रभावित होने के बाद वे प्रियंका गांधी से मिलीं और मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मिला. उन्होंने हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ा. हालांकि जीत नहीं पाईं.
2023 में दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी से मिलने गई थीं. अर्चना गौतम के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी अर्चना गौतम के साथ यहां पर मारपीट की गई. महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस नेत्री अर्चना गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से मिलकर बधाई देना चाहती थीं, लेकिन कार्यालय के अंदर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की.
चल रहा है मुकदमा : यही नहीं अर्चना गौतम ने ये भी आरोप लगाया था कि पिता के साथ भी मारपीट की गई. वह पार्टी दफ्तर नहीं जा पाईं. अर्चना गौतम ने अपने साथ हुई इस घटना को लेकर हाईकमान से शिकायत भी की थी. महिला कांग्रेस मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी समेत कई महिला नेत्रियों पर मारपीट के आरोप लगाए थे. एफआईआर दर्ज कराई थी. मुकदमा अभी भी चल रहा है. हालांकि पार्टी का यह तर्क सामने आया कि अर्चना गौतम को पहले से ही छ्ह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है. छत्तीसगढ़ में भी अपने साथ अभद्रता के आरोप अर्चना गौतम ने लगाए थे.
सच सामने आएगा : कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद का कहना है कि कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" के पदभार ग्रहण से पहले जो घटना हुई वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नहीं की थी, बल्कि बाहरी तत्व कार्यालय में आ गए थे. उन्होंने इस तरह का उपद्रव किया. इस मामले की जांच करने के लिए टीम गठित की जाएगी और सच सामने आएगा.
उन्होंने कहा कि इस खबर को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, वास्तविकता नहीं है. यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके. उसके सांसद, विधायक के आपस में मारपीट के वीडियो सामने आ चुके हैं. पार्टी के कई नेता बलात्कार के आरोपी हैं. हमारे यहां की महिलाओं के साथ अभद्रता की वे फिक्र न करें. पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें. जो भी घटना हुई है उसकी जांच टीम करेगी.
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