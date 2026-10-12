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कांग्रेस की महिला नेत्रियों के साथ अभद्रता की पहले भी हुईं घटनाएं, प्रियंका ने छोड़ी पार्टी, अर्चना को निकाला गया, अब ममता ने लगाए आरोप

जूता-चप्पल कांड की होगी जांच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" के पदभार ग्रहण करने से पहले रविवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस मध्य जोन की महिला अध्यक्ष ममता चौधरी के समर्थकों के साथ हुए उपद्रव को लेकर जांच टीम गठित कर दी गई है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, वर्तमान राष्ट्रीय सचिव अब्दुल हन्नान और राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगी.

इसके बाद आलाकमान की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल जांच टीम क्या फैसला लेती है यह तो हाईकमान का निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के साथ अभद्रता की बात कोई नई नहीं है. इससे पहले भी कांग्रेस की कई महिला नेत्री इस तरह की शिकायत आलाकमान से कर चुकी हैं. सुनवाई न होने पर पार्टी से बाहर भी जा चुकी हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी से हुई थी बदसलूकी, छोड़नी पड़ी थी कांग्रेस पार्टी : वर्तमान में शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी में रहने के दौरान मथुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि उनके साथ अभद्रता की गई है. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कांग्रेस हाईकमान से की थी. मामले की जांच हुई तो यह सही पाया गया. प्रियंका चतुर्वेदी ने नाराज होकर छोड़ी पार्टी. (Photo Credit; ETV Bharat) इसके बाद एक्शन लेते हुए कई कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्हें फिर से पार्टी में वापस ले लिया गया. इससे आहत प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ दिया और शिवसेना से रिश्ता जोड़ लिया. रविवार को जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक महिला नेत्री ममता चौधरी ने बदसलूकी और मारपीट के आरोप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समर्थकों पर लगाए, तो प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बार फिर उस घटना को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना दर्द बयां किया. फिल्म अभिनेत्री नगमा ने छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप : फिल्म अभिनेत्री नगमा ने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, तो उन्होंने भी अपने साथ हुई अभद्रता की शिकायत कांग्रेस आलाकमान से की थी. उन्होंने हापुड़ में मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ के बीच कांग्रेस के स्थानीय विधायक गजराज सिंह की बदसलूकी की शिकायत की थी. उस समय विधायक गजराज के नगमा को बैड टच करने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. नगमा ने मेरठ से लड़ा था चुनाव. (Photo Credit; ETV Bharat) अप्रैल 2014 में मेरठ की एक जनसभा के दौरान भीड़ से एक युवक ने उनके साथ छेड़छाड़ की. नाराज होकर नगमा ने मंच पर ही उस युवक को थप्पड़ जड़ दिया था. छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कांग्रेस भवन के अंदर कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई बदसलूकी को लेकर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की थी. पार्टी छोड़ने की भी बात कही थी. हालांकि बाद में वे मान गईं और कांग्रेस पार्टी में ही बनी रहीं.