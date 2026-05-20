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लेपर्ड अलर्ट : पानी और शिकार की तलाश में जंगल छोड़ गांवों तक पहुंच रहे तेंदुए, दो माह में कई हमले और दहशत

आबादी क्षेत्र में आया लेपर्ड फाइल फोटो ( Etv Bharat Bharatpur )

भरतपुर: भीषण गर्मी के बीच भरतपुर जिले में जंगल और आबादी के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है. पानी और शिकार की तलाश में तेंदुए अब जंगलों से निकलकर गांवों, खेतों और पशुबाड़ों तक पहुंच रहे हैं. बीते दो महीनों में जिले के अलग-अलग इलाकों में तेंदुओं के मूवमेंट की कई घटनाएं सामने आई हैं. कहीं मवेशियों का शिकार हुआ, कहीं आबादी क्षेत्र में घुसकर हमला हुआ, तो कहीं ग्रामीणों और वन्यजीवों के बीच सीधा संघर्ष देखने को मिला. लगातार बढ़ रही इन घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. वन विभाग के रेंजर हरभान सिंह का कहना है कि भरतपुर जिले के डांग, पहाड़ी और जंगल से जुड़े क्षेत्र लंबे समय से तेंदुओं की गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहे हैं. जिले की पहाड़ियों में अक्सर तेंदुओं का मूवमेंट रहता है. कई बार रणथंभौर के जंगलों से भी तेंदुए यहां तक पहुंच जाते हैं. गर्मी बढ़ने पर जंगलों में पानी के स्रोत सूखने लगते हैं और शिकार कम हो जाता है. ऐसे में तेंदुए भोजन और पानी की तलाश में गांवों और खेतों की ओर रुख कर लेते हैं. खुले पशुबाड़े, गांवों के आसपास की झाड़ियाँ और पहाड़ी इलाके तेंदुओं के लिए सुरक्षित छिपने की जगह बन जाते हैं. रात के समय खेतों में अकेले जाना या खुले में पशु बांधना खतरे को और बढ़ा देता है. पढ़ें: वैर में भीड़ ने घर में घुसे लेपर्ड को पीट-पीटकर मार डाला, शव जलाने की भी कोशिश रेंजर हरभान सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ते तेंदुओं के मूवमेंट के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि तेंदुआ दिखाई देने पर उसे घेरने या हमला करने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचना दें. साथ ही, रात के समय बच्चों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने तथा खेतों में अकेले नहीं जाने की अपील की गई है. पांच माह में छह बड़ी घटनाएं: 19 मई 2026 – सीतापुरा गांव में तेंदुए ने किया हमला, ग्रामीणों ने मार डाला: सबसे बड़ी और गंभीर घटना 19 मई 2026 को वैर थाना क्षेत्र के सीतापुरा गांव (सीता गांव) में सामने आई. यहां एक तेंदुआ पानी और शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र में पहुंच गया और एक घर में घुस गया. तेंदुए को देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान तेंदुए ने प्यार सिंह पुत्र बने सिंह गुर्जर पर हमला कर उसे घायल कर दिया. घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मादा तेंदुए को घेर लिया और पीट-पीटकर मार डाला. इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने उसके शव को जलाने की भी कोशिश की. इस घटना ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की भयावह तस्वीर सामने ला दी.