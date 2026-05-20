लेपर्ड अलर्ट : पानी और शिकार की तलाश में जंगल छोड़ गांवों तक पहुंच रहे तेंदुए, दो माह में कई हमले और दहशत
गर्मी बढ़ने पर जंगलों में पानी के स्रोत सूखने लगते हैं. शिकार कम हो जाता है. ऐसे में तेंदुए गांवों का रुख कर लेते हैं.
Published : May 20, 2026 at 7:31 PM IST
भरतपुर: भीषण गर्मी के बीच भरतपुर जिले में जंगल और आबादी के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है. पानी और शिकार की तलाश में तेंदुए अब जंगलों से निकलकर गांवों, खेतों और पशुबाड़ों तक पहुंच रहे हैं. बीते दो महीनों में जिले के अलग-अलग इलाकों में तेंदुओं के मूवमेंट की कई घटनाएं सामने आई हैं. कहीं मवेशियों का शिकार हुआ, कहीं आबादी क्षेत्र में घुसकर हमला हुआ, तो कहीं ग्रामीणों और वन्यजीवों के बीच सीधा संघर्ष देखने को मिला. लगातार बढ़ रही इन घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है.
वन विभाग के रेंजर हरभान सिंह का कहना है कि भरतपुर जिले के डांग, पहाड़ी और जंगल से जुड़े क्षेत्र लंबे समय से तेंदुओं की गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहे हैं. जिले की पहाड़ियों में अक्सर तेंदुओं का मूवमेंट रहता है. कई बार रणथंभौर के जंगलों से भी तेंदुए यहां तक पहुंच जाते हैं. गर्मी बढ़ने पर जंगलों में पानी के स्रोत सूखने लगते हैं और शिकार कम हो जाता है.
ऐसे में तेंदुए भोजन और पानी की तलाश में गांवों और खेतों की ओर रुख कर लेते हैं. खुले पशुबाड़े, गांवों के आसपास की झाड़ियाँ और पहाड़ी इलाके तेंदुओं के लिए सुरक्षित छिपने की जगह बन जाते हैं. रात के समय खेतों में अकेले जाना या खुले में पशु बांधना खतरे को और बढ़ा देता है.
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रेंजर हरभान सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ते तेंदुओं के मूवमेंट के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि तेंदुआ दिखाई देने पर उसे घेरने या हमला करने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचना दें. साथ ही, रात के समय बच्चों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने तथा खेतों में अकेले नहीं जाने की अपील की गई है.
पांच माह में छह बड़ी घटनाएं:
19 मई 2026 – सीतापुरा गांव में तेंदुए ने किया हमला, ग्रामीणों ने मार डाला: सबसे बड़ी और गंभीर घटना 19 मई 2026 को वैर थाना क्षेत्र के सीतापुरा गांव (सीता गांव) में सामने आई. यहां एक तेंदुआ पानी और शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र में पहुंच गया और एक घर में घुस गया. तेंदुए को देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान तेंदुए ने प्यार सिंह पुत्र बने सिंह गुर्जर पर हमला कर उसे घायल कर दिया. घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मादा तेंदुए को घेर लिया और पीट-पीटकर मार डाला. इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने उसके शव को जलाने की भी कोशिश की. इस घटना ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की भयावह तस्वीर सामने ला दी.
9 मई 2026 – त्योहारी गांव में तेंदुए ने 11 भेड़ों को मार डाला: 9 मई 2026 को वैर थाना क्षेत्र के त्यौहारी गांव में तेंदुए ने एक पशुबाड़े में घुसकर 11 भेड़ों को मार डाला. सुबह जब पशुपालकों ने पशुबाड़े में मरी हुई भेड़ों को देखा, तो इलाके में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच की.
16-17 अप्रैल 2026 – कोट बांगर्रा गांव में गाय पर हमला: 16 और 17 अप्रैल 2026 की रात को जिले के कोट बांगर्रा गांव में तेंदुआ आबादी क्षेत्र तक पहुंच गया. यहां एक पशुबाड़े में बंधी गाय पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया. घटना के बाद ग्रामीण पूरी रात जागकर पहरा देते रहे. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंजों के निशान और मूवमेंट की जांच की थी.
फरवरी 2026 – निठार गांव में ड्रोन ने कैद किया तेंदुआ: फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में भुसावर इलाके के निठार गांव में हिंगलाज माता मंदिर के पास पहाड़ी क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया था. खास बात यह रही कि तेंदुए का मूवमेंट ड्रोन कैमरे में भी कैद हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद आसपास के गांवों में भय का माहौल बन गया था.
12 जनवरी 2026 – बंदाठा अभयारण्य के पास खेतों में मूवमेंट: 12 जनवरी 2026 को बयाना के बंदाठा वन्यजीव अभयारण्य से सटे डांग क्षेत्र में सरसों के खेत के पास तेंदुए का मूवमेंट देखा गया था. खेतों में काम कर रहे किसानों ने दूर से तेंदुए को देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी. इसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी थी.
4 जनवरी 2026 – उच्चैन के जंगलों में तेंदुए के पैरों के निशान: 4 जनवरी 2026 को उच्चैन थाना क्षेत्र के जयचौली और हबीवपुर के जंगलों के बीच खेतों में भी तेंदुए का मूवमेंट देखा गया था. ग्रामीणों ने खेतों में बड़े जंगली जानवर के पैरों के निशान देखने के बाद वन विभाग को सूचना दी थी. बाद में पुष्टि हुई कि वह तेंदुए का मूवमेंट था.
भरतपुर जिले में लगातार सामने आ रही घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि जंगल और आबादी के बीच का फासला तेजी से कम हो रहा है. ऐसे में वन विभाग, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं और बढ़ सकती हैं.