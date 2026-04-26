ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में हांफी दमकलें: पराली जलाने से बढ़ी आग लगने की घटनाएं, अग्निशमन केंद्र को रोज आ रहे 30 से ज्यादा कॉल

चित्तौड़गढ़: जिले में रबी की फसल के बाद खेत पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं. किसान खेतों में गेहूं एवं चने के खूंटे (पराली) जला रहे हैं. इसके पीछे किसानों की सोच है कि खेत साफ होंगे और अगली फसल अच्छी होगी. लेकिन पराली जलाने में बरती जा रही लापरवाही न केवल किसानों बल्कि अग्निशमन केंद्र पर भी भारी पड़ रही है. खेत में पराली जलाने के लिए लगाई आग बेकाबू होकर दूसरे खेतों में फैल रही है. ऐसे में प्रतिदिन 30 कॉल अग्निशमन केंद्र पर पहुंच रहे हैं. जिला मुख्यालय क्षेत्र में लगी आग बुझाने में अब दमकल भी हांफने लगी हैं. दो वाहन खराब हो गए हैं. जिले में उद्योगों एवं नगरपालिकाओं से भी दमकल भेजी जाती है, लेकिन वह भी पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही है.

'2 वाहन हुए खराब': अग्निशमन केंद्र, चित्तौड़गढ़ प्रभारी महेंद्र सरगरा ने बताया कि पराली जलाने के कारण जिले में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं. प्रतिदिन औसत 30 से 40 कॉल हमारे पास आ रहे हैं. जिले के बाहर से भी कॉल आ रहे हैं. लेकिन हमारे पास सीमित वाहन हैं. लोग अनावश्यक रूप से पराली जला रहे हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है. आमजन से अपील है कि पराली नहीं जलाएं. पराली से होने वाली घटना के कारण शहरी क्षेत्र में होने वाली आग की घटना में हम समय पर दमकल नहीं पहुंचा पाते. उद्योगों के आसपास होने वाली घटनाओं में उद्योगों से गाड़ी मंगवाते हैं. हमारे पास 7 वाहन हैं, जिनमें से दो वाहन इस साल ही आगजनी की घटनाओं में ब्रेक डाउन हो चुके हैं.

दमकल स्टेशन की लोगों से अपील (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: बायोमास प्लांट में पराली के ढेर में लगी भीषण आग, कई घंटों में पाया काबू

एक माह में बढ़े मामले: किसान हवा की गति देख कर खेत में आग लगाता है, लेकिन तेज हवा के साथ आस-पास के क्षेत्र में आग फैल जाती है. इसके बाद आग बुझाने के लिए अग्निशमन केंद्र पर फोन किया जाता है. अब स्थिति यह हो गई कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में कॉल अग्निशमन केंद्र पर आ रहे हैं. इतने स्थानों पर दमकल भेजना भी संभव नहीं है. नगर परिषद की ओर से संचालित अग्निशमन केंद्र में कुल 7 दमकल हैं. इनमें से दो दमकल हाल ही में खराब हो गई. वहीं पांच दमकल को आग बुझाने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है. बढ़ती घटनाओं के कारण ऐसी स्थिति भी सामने आ रही है कि कर्मचारियों को 2 से 3 ड्यूटी तक करनी पड़ रही है. आग लगने के मामले एक महीने में ही बढ़े हैं.