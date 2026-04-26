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चित्तौड़गढ़ में हांफी दमकलें: पराली जलाने से बढ़ी आग लगने की घटनाएं, अग्निशमन केंद्र को रोज आ रहे 30 से ज्यादा कॉल

किसान पराली जलाने के लिए खेत में आग लगाता है, लेकिन तेज हवा के साथ आस-पास के क्षेत्र में आग फैल जाती है.

Fire Caused by Stubble Burning
पराली जलाने से लगी आग (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 3:14 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में रबी की फसल के बाद खेत पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं. किसान खेतों में गेहूं एवं चने के खूंटे (पराली) जला रहे हैं. इसके पीछे किसानों की सोच है कि खेत साफ होंगे और अगली फसल अच्छी होगी. लेकिन पराली जलाने में बरती जा रही लापरवाही न केवल किसानों बल्कि अग्निशमन केंद्र पर भी भारी पड़ रही है. खेत में पराली जलाने के लिए लगाई आग बेकाबू होकर दूसरे खेतों में फैल रही है. ऐसे में प्रतिदिन 30 कॉल अग्निशमन केंद्र पर पहुंच रहे हैं. जिला मुख्यालय क्षेत्र में लगी आग बुझाने में अब दमकल भी हांफने लगी हैं. दो वाहन खराब हो गए हैं. जिले में उद्योगों एवं नगरपालिकाओं से भी दमकल भेजी जाती है, लेकिन वह भी पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही है.

'2 वाहन हुए खराब': अग्निशमन केंद्र, चित्तौड़गढ़ प्रभारी महेंद्र सरगरा ने बताया कि पराली जलाने के कारण जिले में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं. प्रतिदिन औसत 30 से 40 कॉल हमारे पास आ रहे हैं. जिले के बाहर से भी कॉल आ रहे हैं. लेकिन हमारे पास सीमित वाहन हैं. लोग अनावश्यक रूप से पराली जला रहे हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है. आमजन से अपील है कि पराली नहीं जलाएं. पराली से होने वाली घटना के कारण शहरी क्षेत्र में होने वाली आग की घटना में हम समय पर दमकल नहीं पहुंचा पाते. उद्योगों के आसपास होने वाली घटनाओं में उद्योगों से गाड़ी मंगवाते हैं. हमारे पास 7 वाहन हैं, जिनमें से दो वाहन इस साल ही आगजनी की घटनाओं में ब्रेक डाउन हो चुके हैं.

दमकल स्टेशन की लोगों से अपील (ETV Bharat Chittorgarh)

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एक माह में बढ़े मामले: किसान हवा की गति देख कर खेत में आग लगाता है, लेकिन तेज हवा के साथ आस-पास के क्षेत्र में आग फैल जाती है. इसके बाद आग बुझाने के लिए अग्निशमन केंद्र पर फोन किया जाता है. अब स्थिति यह हो गई कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में कॉल अग्निशमन केंद्र पर आ रहे हैं. इतने स्थानों पर दमकल भेजना भी संभव नहीं है. नगर परिषद की ओर से संचालित अग्निशमन केंद्र में कुल 7 दमकल हैं. इनमें से दो दमकल हाल ही में खराब हो गई. वहीं पांच दमकल को आग बुझाने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है. बढ़ती घटनाओं के कारण ऐसी स्थिति भी सामने आ रही है कि कर्मचारियों को 2 से 3 ड्यूटी तक करनी पड़ रही है. आग लगने के मामले एक महीने में ही बढ़े हैं.

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आग से खाक हुई पराली (ETV Bharat Chittorgarh)

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पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही पराली: किसानों की ओर से पराली जलाने के लिए लगाई जा रही आग से एक तरफ जहां पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है. ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें खेतों की बाढ़, गोवंश के लिए एकत्रित किया गया भूसा, मवेशी आदि भी जल गए. इसके बावजूद किसान सतर्क नहीं हो रहे और लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं.

Fire tenders extinguishing blaze at scene
मौके पर आग बुझाती दमकल (ETV Bharat Chittorgarh)

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Chittorgarh Municipal Council Fire Station
चित्तौड़गढ़ नगर परिषद दमकल स्टेशन (ETV Bharat Chittorgarh)

पराली जलाते आग में ही जिंदा जल गया था किसान: करीब एक सप्ताह पूर्व पराली जलाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था. पारसोली थाना इलाके में एक किसान अपने खेत में ही आग में गिर गया और जिंदा जल गया. बताया गया कि यह व्यक्ति डेकडीखेड़ा का निवासी था और पारसोली थाना क्षेत्र के सहाड़ा गांव में यह हादसा हुआ था. लेकिन ऐसी घटनाओं से भी किसान सबक नहीं ले रहे हैं.

Defective Fire Tender
खराब खड़ी दमकल (ETV Bharat Chittorgarh)

उद्योगों की भी ले रहे मदद: इस संबंध में दमकल स्टेशन से जानकारी मिली कि आग लगने की स्थिति में जिले में स्थित आधा दर्जन उद्योगों की भी मदद ले रहे हैं. जिले में हिंदुस्तान जिंक, बिरला सीमेंट, जेके सीमेंट, वंडर सीमेंट, आदित्य बिरला सहित कई बड़े उद्योग हैं. इन उद्योगों के आसपास आग लगने पर इन्हीं की दमकल भेजी जाती है. दमकल स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार जिले में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले निंबाहेड़ा एवं कपासन विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा सामने आ रहे हैं. इसमें निंबाहेड़ा शहरी क्षेत्र के अलावा के आस-पास भी, मंडफिया कस्बे के आस-पास भी आग फैलने की घटनाओं के फोन ज्यादा आ रहे हैं. वन विभाग की नर्सरियों में भी आग के मामले ज्यादा हैं.

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FIRE DUE TO STUBBLE BURNING
FIRE TENDERS IN CHITTORGARH
30 CALLS DAILY TO FIRE STATION
पराली जलाने के कारण आगजनी की घटनाएं
FIRE CASES INCREASED IN CHITTORGARH

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