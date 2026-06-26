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लखनऊ में थम नहीं रहा 'अग्नि तांडव': 2 दिन में 2 संस्थानों में आग; 15 मौतों के बाद एक्सपर्ट ने बताई आगजनी की सबसे बड़ी वजह!

अलीगंज क्षेत्र में हुए भयानक अग्निकांड में जा चुकी है 15 लोगों की जान

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लखनऊ में थम नहीं रहा 'अग्नि तांडव', 2 दिन में 2 संस्थानों में आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 2:39 PM IST

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लखनऊ: राजधानी में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार सुबह कानपुर रोड स्थित लोकबंधु अस्पताल में संचालित वन स्टॉप सेंटर में आग लग गई. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ. जिस समय आग लगी, उस वक्त सेंटर में चार कर्मचारी मौजूद थे. हालांकि, अस्पताल के कर्मचारियों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया. समय रहते हैं यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह बड़ी आग की घटना हो सकती थी.

लखनऊ में थम नहीं रहा 'अग्नि तांडव', 2 दिन में 2 संस्थानों में आग (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, इससे पहले 23 जून को ठाकुरगंज स्थित इरम कॉलेज के प्रशासनिक कार्यालय में आग लग गई थी. उस घटना के दौरान मौजूद कर्मचारियों ने भी बताया था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद कार्यालय में रखे कागज और दस्तावेज उसकी चपेट में आ गए, जिससे आग ने गंभीर रूप धारण कर लिया. हालांकि घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया था. राहत की बात की है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी मिली थी समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आज की घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. बता दें कि इससे पहले 22 तारीख को अलीगंज क्षेत्र में भयानक अग्निकांड की घटना हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत और आधा दर्जन लोग घायल हुए थे. उसके बाद राजधानी में अवैध रूप से संचालित तमाम कोचिंग संस्थान, होटल व ऑफिस को सीज किया गया है.

घटनाओं को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के 90% मामले शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं. इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में लगाए जाने वाले उपकरणों और घर में अर्थिंग की सही व्यवस्था की जाए. एक्सपर्ट देवेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई घटना ना हो, इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से नियम भी निर्धारित किए गए हैं. कमर्शियल बिल्डिंगों और औद्योगिक क्षेत्रों में मानकों के तहत वायरिंग और एमसीबी लगाने के नियम हैं.

उन्होंने कहा कि परिसर में ट्रांसफार्मर और अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से बिजली का कनेक्शन देने से पहले एनओसी लेने की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है. एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और बिना जमीनी सत्यापन के ही बिल्डिंग को एनओसी मिल जाती है. ऐसे में यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि बिल्डिंग में मानकों के अनुसार बिजली के उपकरण लगे हैं या नहीं.

बिना जांच के बिजली विभाग इन बिल्डिंगों को बिजली का कनेक्शन दे देता है. ऐसे में कई बार लोड बढ़ने की वजह से वायर हीट हो जाते हैं और मानकों के अनुरूप एमसीबी न लगी होने से वह ट्रिप नहीं करती है, जिससे शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं होती हैं और यही शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बाद में बड़ी आग का रूप ले लेती हैं.

ये भी पढ़ें- लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अधिशासी अभियंता के सस्पेंशन पर बिजली संगठनों ने किया प्रदर्शन

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