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लखनऊ में थम नहीं रहा 'अग्नि तांडव': 2 दिन में 2 संस्थानों में आग; 15 मौतों के बाद एक्सपर्ट ने बताई आगजनी की सबसे बड़ी वजह!

लखनऊ में थम नहीं रहा 'अग्नि तांडव', 2 दिन में 2 संस्थानों में आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार सुबह कानपुर रोड स्थित लोकबंधु अस्पताल में संचालित वन स्टॉप सेंटर में आग लग गई. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ. जिस समय आग लगी, उस वक्त सेंटर में चार कर्मचारी मौजूद थे. हालांकि, अस्पताल के कर्मचारियों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया. समय रहते हैं यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह बड़ी आग की घटना हो सकती थी. लखनऊ में थम नहीं रहा 'अग्नि तांडव', 2 दिन में 2 संस्थानों में आग (Video Credit; ETV Bharat) वहीं, इससे पहले 23 जून को ठाकुरगंज स्थित इरम कॉलेज के प्रशासनिक कार्यालय में आग लग गई थी. उस घटना के दौरान मौजूद कर्मचारियों ने भी बताया था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद कार्यालय में रखे कागज और दस्तावेज उसकी चपेट में आ गए, जिससे आग ने गंभीर रूप धारण कर लिया. हालांकि घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया था. राहत की बात की है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी मिली थी समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आज की घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. बता दें कि इससे पहले 22 तारीख को अलीगंज क्षेत्र में भयानक अग्निकांड की घटना हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत और आधा दर्जन लोग घायल हुए थे. उसके बाद राजधानी में अवैध रूप से संचालित तमाम कोचिंग संस्थान, होटल व ऑफिस को सीज किया गया है.