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गिग वर्कर्स से मारपीट–छीना-झपटी की घटनाएं बढ़ी, 94 संदिग्ध गिरफ्तार, सीकर में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ा

जयपुर/सीकर: राजधानी के खोह नागोरियान थाना इलाके में गिग वर्कर्स के साथ मारपीट और छीना-झपटी की बढ़ती वारदातों को लेकर गुरुवार को पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया. इसमें आवासन मंडल के गिरनार अपार्टमेंट में अवैध रूप से रह रहे 94 लोगों को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्रवाई की गई. इनमें तीन युवतियां भी हैं. वहीं, अवैध और बिना नंबर के 20 वाहनों को जब्त किया गया. वहीं सीकर में हनुमानगढ़ डिपो की एक रोडवेज बस में सफर कर रहे महिला–पुरुष यात्री के कब्जे से भारी मात्रा में अफीम और डोडा पोस्त बरामद किया गया.

सुबह 5 बजे चलाया गया सर्च अभियान: जयपुर पूर्व डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया, गुरुवार को सुबह 5 बजे से खोह नागोरियान थाना इलाके में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई. इसके तहत गिग वर्कर्स के साथ लगातार बढ़ती चोरी, लूट, मारपीट और छीना-झपटी की वारदातों को देखते हुए अवसान मंडल की गिरनार अपार्टमेंट में सर्च अभियान चलाया गया. बिना किरायानामा और बिना पुलिस सत्यापन के अवैध रूप से रह रहे 94 लोगों को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार कर पाबंद करवाया गया. इनमें तीन युवतियां भी शामिल हैं.

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आबकारी अधिनियम के चार मुकदमे दर्ज: उन्होंने बताया, बिना नंबर की और अवैध वाहनों पर भी कार्रवाई की गई. इस दौरान 20 संदिग्ध वाहनों को एमवी एक्ट व अन्य अधिनियमों में जब्त किया गया. इसके साथ ही दो दिन तक खोह नागोरियान थाना इलाके में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया. इस दौरान अवैध रूप से शराब की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत चार मुकदमे दर्ज किए गए. अवैध शराब जब्त कर तीन महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.